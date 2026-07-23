విజయ్ నటించిన జననాయగన్ను తల్లితో కలిసి వీక్షించిన త్రిష
నటి త్రిష కృష్ణన్ గురువారం మధ్యాహ్నం తన తల్లి ఉమా కృష్ణన్తో కలిసి చెన్నైలోని ఒక థియేటర్లో నటుడు విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్' చిత్రాన్ని వీక్షించారు. సినిమా పూర్తయ్యాక, త్రిష తన తల్లితో కలిసి థియేటర్ నుండి బయటకు వస్తూ కనిపించారు. సినిమాపై తన అభిప్రాయం గురించి అడిగినప్పుడు, ఉమా కృష్ణన్ స్పందిస్తూ, "చాలా అద్భుతమైన సినిమా. మేము చాలా సంతోషంగా గడిపాము, సినిమాను నిజంగా ఆస్వాదించాము" అని చెప్పారు.
జన నాయగన్ విజయ్ నటించే చివరి సినిమా అని ఒక విలేకరి చెప్పినప్పుడు ఉమా కృష్ణన్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. "నాకు బాధగా అనిపిస్తోంది. మేము అతన్ని చాలా మిస్ అవుతాము," అని ఆమె అన్నారు. హెచ్. వినోత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'జన నాయగన్' చిత్రంలో విజయ్తో పాటు మమితా బైజు, పూజా హెగ్డే, ప్రకాష్ రాజ్, బాబీ డియోల్, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్, ప్రియమణి, నరైన్ నటించారు.
ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించగా, సత్యన్ సూర్యన్ ఛాయాగ్రహణం, ప్రదీప్ ఈ రాఘవ్ ఎడిటింగ్ మరియు వి. సెల్వకుమార్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. సెన్సార్ సర్టిఫికేషన్ సమస్యల కారణంగా సుదీర్ఘ జాప్యం తర్వాత, 'జన నాయగన్' ఎట్టకేలకు గురువారం థియేటర్లలో విడుదలైంది. వాస్తవానికి ఈ చిత్రం జనవరి 9న పొంగల్ పండుగ సమయంలో విడుదల కావాల్సి ఉంది.