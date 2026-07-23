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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (17:41 IST)

విజయ్ నటించిన జననాయగన్‌ను తల్లితో కలిసి వీక్షించిన త్రిష

Trisha
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (17:41 IST)
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నటి త్రిష కృష్ణన్ గురువారం మధ్యాహ్నం తన తల్లి ఉమా కృష్ణన్‌తో కలిసి చెన్నైలోని ఒక థియేటర్‌లో నటుడు విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్' చిత్రాన్ని వీక్షించారు. సినిమా పూర్తయ్యాక, త్రిష తన తల్లితో కలిసి థియేటర్ నుండి బయటకు వస్తూ కనిపించారు. సినిమాపై తన అభిప్రాయం గురించి అడిగినప్పుడు, ఉమా కృష్ణన్ స్పందిస్తూ, "చాలా అద్భుతమైన సినిమా. మేము చాలా సంతోషంగా గడిపాము, సినిమాను నిజంగా ఆస్వాదించాము" అని చెప్పారు. 
 
జన నాయగన్ విజయ్ నటించే చివరి సినిమా అని ఒక విలేకరి చెప్పినప్పుడు ఉమా కృష్ణన్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. "నాకు బాధగా అనిపిస్తోంది. మేము అతన్ని చాలా మిస్ అవుతాము," అని ఆమె అన్నారు. హెచ్. వినోత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'జన నాయగన్' చిత్రంలో విజయ్‌తో పాటు మమితా బైజు, పూజా హెగ్డే, ప్రకాష్ రాజ్, బాబీ డియోల్, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్, ప్రియమణి, నరైన్ నటించారు. 
 
ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించగా, సత్యన్ సూర్యన్ ఛాయాగ్రహణం, ప్రదీప్ ఈ రాఘవ్ ఎడిటింగ్ మరియు వి. సెల్వకుమార్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. సెన్సార్ సర్టిఫికేషన్ సమస్యల కారణంగా సుదీర్ఘ జాప్యం తర్వాత, 'జన నాయగన్' ఎట్టకేలకు గురువారం థియేటర్లలో విడుదలైంది. వాస్తవానికి ఈ చిత్రం జనవరి 9న పొంగల్ పండుగ సమయంలో విడుదల కావాల్సి ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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విద్యార్థుల ప్రశ్నలకు బారికేడ్లు - లాఠీ దెబ్బలతో సమాధానమా? కమల్ ప్రశ్న

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వాష్ రూమ్‌కు కూడా వెళ్లనివ్వలేదు.. సిక్ లీవ్ తీసుకుంటే.. ఉద్యోగం నుంచి పంపేస్తారా?

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Sircilla: SIR.. ప్రధాని మోదీ వల్లే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను.. ఎవరు?

Sircilla: SIR.. ప్రధాని మోదీ వల్లే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను.. ఎవరు?స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (సర్) ఓ వ్యక్తిని బలిగొంది. తన మరణానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కారణమని పేర్కొంటూ.. సర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్‌పై రాసిన సూసైడ్ లెటర్‌ను వదిలి వెళ్లాడు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం, రచర్ల గొల్లపల్లి గ్రామంలో 25 ఏళ్ల యువకుడు బుధవారం తన ఇంట్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసులను ఉద్దేశించి రాసిన ఆ లేఖలో, తన పరిస్థితిని వారు అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాడు. అలాగే తన మరణానికి తన కుటుంబాన్ని నిందించవద్దని, వారిని ఇబ్బంది పెట్టవద్దని, తన అంత్యక్రియలు సంప్రదాయం ప్రకారం జరగాలని కోరాడు.

మరింతగా పడిపోయిన భారత పాస్‌పోర్టు

మరింతగా పడిపోయిన భారత పాస్‌పోర్టుప్రపంచంలో అత్యంత శక్తిమంతమైన దేశంగా అవతరిస్తున్న భారత్.. ప్రపంచ దేశాల పాస్‌పోర్టుల ర్యాంకుల్లో మాత్రం మరింతగా పడిపోతోంది. తాజాగా వెల్లడైన ఈ ర్యాంకుల్లో భారత్ పాస్ పోర్టు ర్యాంకు మరింతగా దిగజారింది. అంతర్జాతీయంగా ప్రయాణ సౌలభ్యాన్ని సూచించే హెన్రీ పాస్ పోర్టు ఇండెక్స్ తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ 81వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 75వ స్థానంలో ఉన్న భారత్, ఇప్పుడు ఆరు స్థానాలు కిందకు పడిపోవడం గమనార్హం. తాజా ర్యాంకింగ్ ప్రకారం, భారత పాస్‌పోర్టు హోల్డర్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 55 దేశాలకు వీసా లేకుండా లేదా వీసా-ఆన్-అరైవల్ పద్ధతిలో ప్రయాణించవచ్చు.

బొద్దింక జనతా పార్టీ నిరసనల్లో అసభ్య పదజాలం ఉపయోగిస్తూ, తాకుతూ కొందరు, వీడియో

బొద్దింక జనతా పార్టీ నిరసనల్లో అసభ్య పదజాలం ఉపయోగిస్తూ, తాకుతూ కొందరు, వీడియోనీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీక్ అవడంపై ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద బొద్దింక జనతా పార్టీ తలపెట్టిన ర్యాలీలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. పోలీసులపై పెప్పర్ స్ప్రేలను కొట్టి కొంతమంది ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు కారణమయ్యారు. బారికేడ్లను దాటి ముందుకు దూసుకువచ్చిన యువతీయువకులపై పోలీసులు లాఠీచార్జీ చేయాల్సిన తప్పక పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరోవైపు ప్లకార్డుల్లో అసభ్య పదజాలం ఉపయోగిస్తూ దేశ ప్రధానిపై అవమానకరంగా నినాదాలు రాయడం... తదితరాలన్నీ చూస్తుంటే జంతర్ మంతర్ వద్ద సాగుతున్న ఆందోళనలో ప్రభుత్వంపై కావాలనే కొంతమంది విమర్శలు చేస్తున్నట్లు అర్థమవుతుంది. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

25 వారాలకే జన్మించిన శిశువుకు కొత్త జీవితం అందించిన సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ వైద్యులు

25 వారాలకే జన్మించిన శిశువుకు కొత్త జీవితం అందించిన సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ వైద్యులుసికింద్రాబాద్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లోని నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (NICU) వైద్య బృందం అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో జన్మించిన ఓ మగ శిశువుకు విజయవంతంగా చికిత్స అందించారు. ఈ శిశువు కేవలం 25 వారాల 3 రోజుల గర్భధారణ సమయంలో, 816 గ్రాముల బరువుతో అత్యంత ప్రీటర్మ్‌గా జన్మించింది. గర్భధారణ సమయంలో తల్లికి PPROM (ప్రీటర్మ్ ప్రీమెచ్యూర్ రప్చర్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్స్), తీవ్రమైన ఒలిగోహైడ్రామ్నియోస్, కొరియోఅమ్నియోనైటిస్, యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్‌ఫెక్షన్(UTI) వంటి పలు క్లిష్ట సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. జననం వెంటనే శిశువుకు తీవ్ర శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు తలెత్తడంతో వెంటనే NICUలో చేర్చి అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందించారు.

మూలకణ మార్పిడి చికిత్సతో వ్యక్తికి పునర్జన్మ - ప్రభుత్వ వైద్యుల విజయం

మూలకణ మార్పిడి చికిత్సతో వ్యక్తికి పునర్జన్మ - ప్రభుత్వ వైద్యుల విజయంమూలకణ మార్పిడి చికిత్సతో ఓ వ్యక్తికి చెన్నైలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి వైద్యులు పునర్జన్మను ప్రసాదించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇచ్చిన మూల కణాలతో ఈ చికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. అలాగే, దాత, రోగి కూడా దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత బుధవారం నగరంలో కలుసుకున్నారు. రక్త క్యాన్సర్, థలసేమియా, అప్లాస్టిక్ అనీమియా వంటి ఇతర రక్త సంబంధిత రుగ్మతలపై పోరాటానికి అంకితమైన లాభాపేక్షలేని సంస్థ అయిన డీకేఎంఎస్ ఫౌండేషన్ ఇండియా ఈ ఆపరేషన్‌లో అన్ని రకాలుగా సహాయం చేసింది.

కావేరీ ఆస్పత్రిలో మల్టీ-స్పెషాలిటీ రోబోటిక్ సర్జరీ సౌకర్యం

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రేలా ఆస్పత్రిలో అద్భుత ఆవిష్కరణ - 97 యేళ్ల వృద్ధుడికి బెలూన్‌తో భుజం సర్జరీ

రేలా ఆస్పత్రిలో అద్భుత ఆవిష్కరణ - 97 యేళ్ల వృద్ధుడికి బెలూన్‌తో భుజం సర్జరీఇంట్లో ప్రమాదవశాత్తు కిందపడటం వల్ల భుజం కండరంలో తీవ్రమైన, కోలుకోలేని గాయంతో బాధపడుతున్న 97 ఏళ్ల వృద్ధుడికి చెన్నై క్రోంపేటలో ఉన్న ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రి సరికొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించింది. అత్యాధునిక మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ సర్జరీ ద్వారా, వైద్యులు అతని భుజంలో సహజంగానే గాలి పోయే ఒక ప్రత్యేక బెలూన్‌ను అమర్చి, అతని నొప్పిని తగ్గించి, చేయి పనితీరును పునరుద్ధరించారు.

క్లెఫ్ట్స్- గ్రహణం మొర్రి ముందస్తు నిర్ధారణ కోసం అవగాహనకు స్మైల్ ట్రైన్ ఇండియా కృషి

క్లెఫ్ట్స్- గ్రహణం మొర్రి ముందస్తు నిర్ధారణ కోసం అవగాహనకు స్మైల్ ట్రైన్ ఇండియా కృషిశస్త్రచికిత్స రంగంలో భారతదేశం ఒక ప్రధాన మైలురాయిని చేరుకుంటున్న తరుణంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని స్మైల్ ట్రైన్ ఇండియాకు చెందిన రెండు క్రియాశీల భాగస్వామ్య ఆసుపత్రుల నెట్‌వర్క్ 8,000కు పైగా ఉచిత క్లెఫ్ట్ శస్త్రచికిత్సలకు మద్దతు ఇచ్చింది. ఇది చికిత్స నుండి దృష్టిని మళ్ళించి, ముందస్తు నిర్ధారణ, అవగాహనపై దృష్టి సారించాల్సిన ఆవశ్యకతను నొక్కి చెబుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచ క్లెఫ్ట్ (గ్రహణం మొర్రి) అవగాహన దినోత్సవంగా(WCAD) జూలై 20న పాటిస్తున్నారు