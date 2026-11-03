రూ.5 కోట్లు ఇస్తావా.. చస్తావా? బాలీవుడ్ నటుడుకి బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ బెదిరింపు
మరో బాలీవుడ్ నటుడు తుషార్ కపూర్కు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ బెదిరింపులకు పాల్పడింది. రూ.5 కోట్లు ఇస్తావా లేదా చంపమంటా అంటూ బెదిరించింది. ఇటీవల బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్కు చెందిన సభ్యులు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ కాల్పుల నుంచి టైగర్ ష్రాఫ్ తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు.
ఈ కాల్పుల ఘటన చల్లాకముందే ఇపుడు మళ్లీ మరో బాలీవుడ్ నటుడు తుషార్ కపూర్కు లారెన్స్ గ్యాంగ్ బెదిరింపులకు పాల్పడింది. తుషార్ కపూర్కు ఇటీవల ఆ గ్యాంగ్ సభ్యుడు హ్యారీ బాక్సర్ పేరిట ఓ వ్యక్తి నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. తమకు రూ.5 కోట్లు ఇవ్వాలని లేదంటే హత్య చేస్తామని అతడు బెదిరింపులకు దిగాడు.
దీంతో అప్రమత్తమైన తుషార్ కపూర్ వెంటనే ముంబై క్రైం బ్రాంచ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వారం ముందే నటుడు తమకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ.. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఈ విషయాన్ని బయటకు వెల్లడించలేదని పోలీసులు తెలిపారు.
ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. తుషార్ కపూర్ 30కిపైగా బాలీవుడ్ సినిమాల్లో నటించారు. పలు చిత్రాలకు నిర్మాతగానూ వ్యహరించారు. ప్రముఖ నిర్మాత ఏక్తా కపూర్కు ఈయన సోదరుడు కావడం గమనార్హం.