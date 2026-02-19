Dasharath: టీవీ, ఓటీటీ కంటెంట్ దర్శకుడు ఆర్య హీరోగా చిత్రం
ఆర్యా హీరోగా పోలూరు కృష్ణ దర్శకత్వంలో ఓ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ రూపొందుతోంది. శ్రీ విజయ వారాహి మూవీస్ బ్యానర్ పై మురుకుంట్ల అరవింద్ & విజయ భారతి నిర్మిస్తున్న ఈ కొత్త చిత్రం ఈ రోజు పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి దశరథ్ క్లాప్ కొట్టారు. నిర్మాత విజయ భారతి కెమరా స్విచాన్ చేయగా, నిర్మాతలు టీంకు స్క్రిప్ట్ అందజేశారు. మూవీ యూనిట్ అందరూ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. ఈ చిత్రంలో దశరథ్, వాసుకి, ఆడుకలం నరేన్, సమ్మిట గాంధీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
దశరథ్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా డైరెక్టర్ కృష్ణ నాకు చాలా ఏళ్లుగా మంచి మిత్రుడు. టీవీ, ఓటీటీ కంటెంట్ విషయంలో తన మంచి దిట్ట. తన రెక్కీ వెబ్ సిరీస్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్. దర్శకుడుగా తను ఎక్కడ రాజీ పడకుండా డైరెక్షన్ చేస్తారు. అలాగే హీరో ఆర్య చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తున్నాడు. మంచి కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమా అందరిని అలరించాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అన్నారు.
మార్చి మొదటి వారం నుంచి ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. హీరో ఆర్యా మాట్లాడుతూ, ఇదే స్టేజ్ మీద రెండేళ్ళ క్రితం నాటకం ప్రదర్శించాను. అది చూసిన మా అమ్మ నాన్న నన్ను నటుడిగా ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు. నాకు ఇంత అద్భుతమైన స్క్రిప్ట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ కృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమాతో మీ అందరి ముందుకు రావడం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను.
నిర్మాత మురుకుంట్ల అరవింద్ మాట్లాడుతూ, మా అబ్బాయికి నటన వైజాగ్ లో సత్యానంద్ , అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో రాఘవ్ శిక్షణ పొందాడు. తన ఆసక్తి చూసి సొంతంగా ఒక బ్యానర్ ఏర్పాటు చేసి తనని హీరోగా పరిచయం చేయాలని అనుకున్నాము. మే నాటికి షూటింగ్ ని పూర్తి చేసుకొని జూలైలో సినిమా రిలీజ్ చేయాలని భావిస్తున్నాం. మొదటిసారిగా చలనచిత్రం రంగంలోకి అడుగుపెడుతున్నాం. మీరు అందరి సహకారం కావాలని కోరుకుంటున్నాను.