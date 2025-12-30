టెలివిజన్ సీరియల్ నటి నందిని ఆత్మహత్య.. చున్నీతో కిటికీకి ఉరేసుకుని..?
బెంగళూరు నగరంలోని కెంగేరిలో ఉన్న తన పేయింగ్ గెస్ట్ వసతి గృహంలో సోమవారం టెలివిజన్ సీరియల్ నటి సి.ఎం. నందిని (26) మృతదేహమై కనిపించింది. పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రకారం, ఆ నటి ఒక దుపట్టాతో కిటికీ ఫ్రేమ్కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.
విజయనగర జిల్లాలోని కొట్టూరుకు చెందిన నందిని 2019లో బెంగళూరుకు మారింది. నటనలో తన కెరీర్ను కొనసాగించడానికి ఆమె ఇంజనీరింగ్ కోర్సును మధ్యలోనే ఆపేసింది. ఆమె కొన్ని కన్నడ టీవీ సీరియల్స్లో నటించింది. ఆదివారం సాయంత్రం నందిని తన స్నేహితురాలి ఇంటి నుండి పేయింగ్ గెస్ట్ వసతి గృహానికి తిరిగి వచ్చింది. ఆమె స్నేహితురాళ్లలో ఒకరు నందినికి మొబైల్ ఫోన్లో కాల్ చేయడానికి ప్రయత్నించగా, ఆమె నుండి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు.
ఏదో ప్రమాదం జరిగిందని అనుమానించిన పేయింగ్ గెస్ట్ వసతి గృహం మేనేజర్, తోటి నివాసితులతో కలిసి తలుపును బలవంతంగా తెరిచి చూడగా, ఆ నటి మరణించి కనిపించింది. ఆమె చున్నీతో కిటికీ ఫ్రేమ్కు ఉరి వేసుకుని వేలాడుతూ కనిపించిందని నివాసితులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కెంపేగౌడ నగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.