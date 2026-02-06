Devisri: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లో రెండు అదిరిపోయే పాటలు రాబోతున్నాయి
Ustaad Bhagat Singh song recording session
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లో రెండు అదిరిపోయే పాటలు రాబోతున్నాయి అంటూ దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్, సంగీత దర్శకుడు దేవీశ్రీప్రసాద్ లు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ లో పాల్గొన్నారు. చెన్నైలో జరిగిన ఈ సిట్టింగ్ లో వారు పూర్తి జోష్తో విస్ఫోటనం సృష్టించడానికి సిద్ధంగా ఉంది అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్చి 26, 2026న గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతుంది. శ్రీలీల, రాశీఖన్నా నాయికలుగా నటిస్తున్నారు. చాలా కాలంగా లేట్ అవుతూ వచ్చిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రిలీజ్ కి నిర్మాణ సంస్త మైత్రీ మేకర్స్ అప్ డేట్ ఇచ్చింది. పాన్-ఇండియా సినిమా కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తలు దర్శకుడు తీసుకుంటున్నారు. అంతకుముందు ఇద్దరికీ భారీ సక్సెస్ లేవు. అందుకే సరికొత్త కథనంతో పూర్తి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ గా దర్శకుడు తీయబోతున్నాడని తెలుస్తోంది. అందుకు పాటలకు క్రేజ్ వచ్చేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అత్తారింటికి దారేదీ చిత్రంతో పవన్, దేవీశ్రీప్రసాద్ కాంబినేషన్ హిట్ కనుక మరోసారి అలా చేయాలనుకునేలా చేస్తున్నారు. కాగా, సమకాలీన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కథ వుంటుంది.