చిక్కుల్లో ప్రముఖ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్.. ఎందుకో తెలుసా?
ప్రముఖ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఆయనకు వ్యతిరేకంగా మొదటి భార్య రంజన ఝా బీహార్ రాష్ట్ర మహిళా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఉదిత్ నారాయణ్, ఆయన ఇద్దరు సోదరులతో పాటు, ఆయన రెండో భార్య పైనా ఆరోపణలు చేశారు. 1996లో చెకప్ కోసం తనను వారంతా ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారని, అక్కడ తన అనుమతి లేకుండానే గర్భాశయాన్ని తొలగించారని పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
గత యేడాది కూడా ఉదిత్ నారాయణ్ వివాదంలో చిక్కుకున్న విషయం తెల్సిందే. కాన్సర్ట్లో భాగంగా తనతో ఫోటోలు తీసుకునేందుకు తన వద్దకు వచ్చిన ఓ మహిళా అభిమానిని ఆయన బలవంతంగా ముద్దుపెట్టుకోవడం అప్పట్లో తీవ్ర వివాదంతో పాటు చర్చనీయాంశమైన విషయం తెల్సిందే. ఆయన తీరును పలువురు సినీ ప్రముఖులు ఖండించారు.
దీంతో ఆయన ఆ తర్వాత వివరణ ఇచ్చారు. తాను మరో ఉద్దేశ్యంతో అలా చేయలేదని, అభిమానులపై తనకున్న ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ తాను అలా చేసినట్టు పేర్కొన్నారు. కాగా, ఇటీవల మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన "మన శంకర వరప్రసాద్ గారు" చిత్రంలో మీసాల పిల్లా అనే పాటతో ఉదిత్ నారాయణ్ తెలుగు ప్రేక్షుకులకు దగ్గరైన విషయం తెల్సిందే.