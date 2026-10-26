ఉగాండా డ్యాన్స్ గ్రూపుతో నల్లంచు తెల్లచీర పాటకు స్టెప్పులేసిన భాగ్య శ్రీ బోర్సే (video)
విష్ణు మోహన్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఆపరేషన్ గంగ చిత్రంలో, మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్లాల్ సరసన నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా కనిపించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఒక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అందులో ఆమె ఉగాండాకు చెందిన ప్రసిద్ధ డ్యాన్స్ గ్రూప్ ఘెట్టో కిడ్స్తో కలిసి నృత్యం చేస్తూ కనిపించారు. మిస్టర్ బచ్చన్ చిత్రంలోని నల్లంచు తెల్లచీర అనే పాటకు వారు కలిసి స్టెప్పులేశారు.
Bhagyashri Borse
ఈ వీడియోకు ఆమె, ఈ పిల్లలు నా మనసును గెలుచుకున్నారు.. #OperationGanga.. అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటుడు అర్జున్ రాంపాల్తో పాటు పార్తిబన్, అదిల్ హుస్సేన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఆపరేషన్ గంగ చిత్రాన్ని గోకులం గోపాలన్, బైజు గోపాల్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
భాగ్యశ్రీ బోర్సే 'మిస్టర్ బచ్చన్' చిత్రంలో రవితేజ సరసన కథానాయికగా నటించడం ద్వారా తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెట్టారు. తన ఆకట్టుకునే స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, నటనతో ఆమె టాలీవుడ్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆ తర్వాత తమిళంలో కాంత, తెలుగులో ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా, కింగ్డమ్ వంటి చిత్రాల్లో ఆమె నటించారు. అఖిల్ అక్కినేని సరసన నటించిన లెనిన్ చిత్రం మంచి విజయాన్ని అందుకుంది.
Bhagyashri Borse.. Dance ???????????????? #BhagyashriBorse https://t.co/7Kd2m7Vra6— Cinema Mania (@ursniresh) October 26, 2026