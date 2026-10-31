విడాకులు ఇచ్చిన భార్యను మళ్లీ ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న బాలీవుడ్ దర్శకుడు
బాత్రూమ్లో కాలుజారిపడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాలీవుడ్ దర్శకుడు సంజయ్ గుప్తా గురించి ఆసక్తికర విషయం ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. తన భార్యకు విడాకులు ఇచ్చినా తిరిగి ఆమెను ప్రేమించి, మనసు గెలుచుకున్నాడు. సంజయ్ గుప్తాకు భార్య అనురూధ లేఖి గుప్తా, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.
అయితే, అనురాధను సంజయ్ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వారి ప్రేమకథలో సినిమాను తలపించే ట్విస్ట్ ఉంది. పెళ్లైన ఆరేళ్లకు విడిపోయిన ఆ ఇద్దరూ మళ్లీ ఆరేళ్ల తర్వాత వివాహ బంధంతో ఒక్కటవడం విశేషం. తమ విడాకుల వెనుక అండర్ వరల్డ్ మాఫియా పరోక్ష పాత్ర ఉందని సంజయ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
అనురాధతో రెండున్నరేళ్ల డేటింగ్ తర్వాత ఆమెను 1997లో వివాహం చేసుకున్నారు. 2003లో వారు విభేదాల కారణంగా విడాకులు తీసుకున్నారు. అయినప్పటికీ, సంజయ్ ఆమెను మర్చిపోలేకపోయారు. తిరిగి ఆమె మనసును చూరగొని వైవాహిక బంధాన్ని పునరుద్ధరించుకోవాలని తపించారు. ఎట్టకేలకు అందులో విజయం సాధించి 2009లో ఆమెను మళ్లీ వివాహం చేసుకున్నారు. గతంలో తాము విడిపోవడానికి దారితీసిన పరిస్థితుల గురించి సంజయ్ ఓ సందర్భంలో మాట్లాడారు.
'అండర్ వరల్డ్ మాఫియాతో సంబంధమున్న వ్యక్తులకు, నాకు మధ్య ఓ విషయంలో అపార్థాలు తలెత్తాయి. వాటిని పరిష్కరించుకొనేందుకు నేను కొన్నాళ్ల పాటు ఒంటరిగా ఫోన్లో సంభాషించాల్సి వచ్చింది. అందుకోసం ఓ స్నేహితుడు నాకు తన ఫ్లాట్ను ఇచ్చాడు. అందులో నుంచే నేను ఫోన్ మాట్లాడేవాణ్ని. అయితే, అనురాధ భద్రత దృష్ట్యా ఈ విషయాలేవీ తనకు తెలియకూడదని నేను ఆ ఫ్లాట్ విషయం ఆమెకు చెప్పలేదు.
నేను రోజూ ఎక్కడికి వెళ్తున్నది, ఏం చేస్తున్నది చెప్పలేని స్థితిలో ఉండేవాణ్ని. దీంతో నాకు ఎవరితోనో ఎఫైర్ ఉన్నట్లు ఆమె అనుమానించింది. దానికి తోడు అప్పుడు నేను కెరీర్ పరంగా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను. ఆర్థిక సమస్యలుండేవి. వీటన్నింటి కారణంగా విభేదాలు పెరిగి మేం విడిపోయాం' అని సంజయ్ వివరించారు. విడాకుల తర్వాత కూడా ఆమెతో పాటు ఆమె కుటుంబానికీ అండగా నిలిచినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. దీంతో తన మీద అభిప్రాయం మారడంతో ఆమె మళ్లీ తన జీవితంలోకి వచ్చినట్లు వివరించారు.