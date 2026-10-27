బాలయ్య అన్స్టాపబుల్ విత్ ఎన్బికె సీజన్ 5లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి?
నందమూరి బాలకృష్ణ తన ప్రసిద్ధ సెలబ్రిటీ టాక్ షో అన్స్టాపబుల్ విత్ ఎన్బికె సీజన్ 5తో తిరిగి రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అన్స్టాపబుల్ విత్ ఎన్బికె సీజన్ 5లో మొదటి అతిథిగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఈ వార్తలు నిజమైతే, టాలీవుడ్కు చెందిన ఇద్దరు అగ్రనటులు ఒకే వేదికపై కనిపించనున్నారు. ఇది నందమూరి, చిరంజీవి అభిమానులకు కచ్చితంగా ఒక అద్భుతమైన దృశ్య విందు కానుంది. చిరంజీవి, బాలకృష్ణల మధ్య జరగబోయే సంభాషణ ఖచ్చితంగా వేచి చూడదగ్గదిగా ఉంటుంది.
Unstoppable With NBK Season 5
బాలకృష్ణ హోస్ట్ చేస్తున్న అన్స్టాపబుల్ విత్ ఎన్బికె సీజన్ 5, నవంబర్ చివరి నాటికి ప్రారంభం కానుంది. మరోవైపు, చిరంజీవి ప్రస్తుతం బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న కాకా చిత్ర షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో త్రిష కృష్ణన్, మౌనీ రాయ్, ఆషికా రంగనాథ్ కూడా నటిస్తున్నారు. బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న దాదా చిత్రంతో బిజీగా ఉన్నారు.