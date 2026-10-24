బలహీన పురుషుడి సంతోషం కోసం మహిళను అణిచివేస్తారా? ఉపాసన ప్రశ్న
ఒక బలహీనమైన మగాడి సంతోషం కోసం మరో మహిళను అణచివేయొద్దు అని ప్రముఖ హీరో రామ్ చరణ్ సతీమణి ఉపాసన అన్నారు. అలాగే, మహిళలు తమ విజయం కోసం తోటి మహిళలను అణచివేయడాన్ని కూడా ఆమె తప్పుబట్టారు. ఒకరి ఆనందం కోసం మరొకరి జీవితాన్ని నాశనం చేయకూడదని ఆమె గట్టిగా హెచ్చరించారు.
యాంకర్ సుమ నిర్వహిస్తున్న 'ఫెస్టివల్ ఫర్ జాయ్స్' అనే స్వచ్ఛంధ సంస్థ ఐదో వార్షికోత్సవ కార్యక్రమానికి ఉపాసన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, చాలా మంది మహిళలకు మన సహాయం అవసరం. కానీ, కొందరు తమ ఎదుగుదల కోసం ఇతర మహిళలను తొక్కేస్తున్నారని నా పరిశోధనలో తేలింది. ఇది నేను గమనించిన పచ్చి నిజం.
మీ విజయం కోసం లేదా ఒక బలహీనమైన మగాడిని సంతోషపెట్టడం కోసం వేరొక మహిళ జీవితాన్ని అణచివేయాలని చూడకండి. అది చాలా తప్పు అని ఉపాసన హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో ఆమె సునీత అనే మహిళ కథను ప్రస్తావించారు. తన సుఖం, సంతోషం కోసం మరో మహిళ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల సునీత ఆమె పిల్లలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారని వివరించారు. ఒక మహిళ పడే బాధ ఇంకో మహిళకు ఆనందాన్ని గానీ, విజయాన్ని గానీ ఇవ్వకూడదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. మహిళలందరూ ఐక్యంగా ఉండి కలిసికట్టుగా ఎదగాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. తాను ఎపుడూ మంచి మనసున్న మహిళలనే తన చుట్టూ ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడతానని ఆమె తెలిపారు.