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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Monday, 2 November 2026 (12:33 IST)

Ajit Kumar’s daredevil ఫ అజిత్ కుమార్ డేర్‌డెవిల్ చిత్రం షూటింగ్ అప్ డేట్

Ajit Kumar’s daredevil pooja
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (12:33 IST)
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Ajit Kumar’s daredevil pooja
2025లో వచ్చిన హిట్ చిత్రం 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' తర్వాత, ఈ సాధారణ వేడుకతో అజిత్, దర్శకుడు అధిక్ రవిచంద్రన్ మళ్లీ కలిశారు. ఈ చిత్రాన్ని అజిత్ భార్య షాలిని బ్రేవ్ హార్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తుండగా, అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు.  ఆగస్టు మొదటి వారంలో ఈ సినిమాని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి ఈ మూవీ గురించి ఏదొక వార్త వైరల్ అవుతూనే ఉంది.

కాగా, నవంబర్ 12న హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత థాయ్‌లాండ్, మలేషియాలలో షెడ్యూల్స్ జరుగుతాయి.
 
అజిత్ ప్రస్తుతం దుబాయ్‌లో ఉన్నప్పటికీ, శ్రీలీల, రాధాకృష్ణన్, పార్థిబన్, ప్రభు, సునీల్‌లతో కూడిన తారాగణం ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రారంభించడానికి సమావేశమయ్యారు. అజిత్‌తో కలిసి తెర పంచుకోవడం పట్ల తన ఉత్సాహాన్ని పార్థిబన్ పంచుకోగా, ఈ భారీ విడుదలకు ముందు #డేర్‌డెవిల్ మంత్ మరియు హైప్ వీడియోలతో అభిమానులు ఉత్సాహాన్ని పెంచారు.
 
త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూట్ కి వెళ్తున్న ఈ మూవీ క్యాస్టింగ్‌పై దర్శకుడు క్లారిటీ ఇటీవలే ఇచ్చారు. ఇందులో అజిత్ జోడీగా శ్రీలీల నటిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సునీల్, పార్థిబన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు అధిక్ కన్ఫార్మ్ చేశారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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