Ajit Kumar’s daredevil ఫ అజిత్ కుమార్ డేర్డెవిల్ చిత్రం షూటింగ్ అప్ డేట్
2025లో వచ్చిన హిట్ చిత్రం 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' తర్వాత, ఈ సాధారణ వేడుకతో అజిత్, దర్శకుడు అధిక్ రవిచంద్రన్ మళ్లీ కలిశారు. ఈ చిత్రాన్ని అజిత్ భార్య షాలిని బ్రేవ్ హార్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తుండగా, అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. ఆగస్టు మొదటి వారంలో ఈ సినిమాని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి ఈ మూవీ గురించి ఏదొక వార్త వైరల్ అవుతూనే ఉంది.
Ajit Kumar’s daredevil pooja
కాగా, నవంబర్ 12న హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత థాయ్లాండ్, మలేషియాలలో షెడ్యూల్స్ జరుగుతాయి.
అజిత్ ప్రస్తుతం దుబాయ్లో ఉన్నప్పటికీ, శ్రీలీల, రాధాకృష్ణన్, పార్థిబన్, ప్రభు, సునీల్లతో కూడిన తారాగణం ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించడానికి సమావేశమయ్యారు. అజిత్తో కలిసి తెర పంచుకోవడం పట్ల తన ఉత్సాహాన్ని పార్థిబన్ పంచుకోగా, ఈ భారీ విడుదలకు ముందు #డేర్డెవిల్ మంత్ మరియు హైప్ వీడియోలతో అభిమానులు ఉత్సాహాన్ని పెంచారు.
త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూట్ కి వెళ్తున్న ఈ మూవీ క్యాస్టింగ్పై దర్శకుడు క్లారిటీ ఇటీవలే ఇచ్చారు. ఇందులో అజిత్ జోడీగా శ్రీలీల నటిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సునీల్, పార్థిబన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు అధిక్ కన్ఫార్మ్ చేశారు.