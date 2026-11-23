ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ వాడితే నాకు కిడ్నీ వ్యాధి వచ్చింది, ఆస్పత్రి పాలయ్యా: మలయాళీ సింగర్ సలీం
ఫెయిర్ నెస్ క్రీమ్ వాడినందువల్ల తన కిడ్నీలకు సమస్య వచ్చి ఆస్పత్రి పాలైనట్లు మలయాళీ గాయకుడు సలీం కొడత్తూర్ తెలియజేసారు. ముఖంపై కాస్త మచ్చలు వుండటంతో అవి పోయి కాంతివంతంగా ముఖం తయారవుతుందని తన స్నేహితుడు సలహా ఇస్తే ఆ క్రీమ్ కొన్నట్లు వెల్లడించాడు. ఐతే ఆ ఫెయిర్ నెస్క్రీమ్ వాడుతుండగా తనకు మెంబ్రేనస్ నెఫ్రోపతి అనే అనారోగ్య సమస్యతో 8 నెలల పాటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకోవాల్సి వచ్చిందన్నాడు.
ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ వాడిన తర్వాత తనకు వచ్చిన సమస్యే మరో 17 ఏళ్ల బాలికకు కూడా వచ్చినట్లు తేలింది. కాగా మలప్పురంలోని ప్రముఖ ఆసుపత్రిలోని వైద్యుల సూచన ప్రకారం, మొటిమలు, నల్ల మచ్చలు, పిగ్మెంటేషన్ను తొలగించగలదని పేర్కొన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల ప్రచార వీడియోలను చూసిన తర్వాత ఆ బాలిక ఆ క్రీమ్ను ఆర్డర్ చేసినట్లు సమాచారం.
కేరళలో ఇట్లాంటి ఫెయిర్ నెస్ క్రీములు వాడి ఇదేరకమైన అనారోగ్య సమస్యలు రావడంతో అక్రమంగా పాకిస్తాన్ దేశం నుంచి వస్తున్న ఫెయిర్నెస్ క్రీములపై ఆరోగ్య శాఖామంత్రి హెచ్చరిస్తోంది. వైద్య నిపుణులు ధృవీకరించని ఇట్లాంటి ఉత్పత్తులను వాడవద్దని సూచించింది.