పవనిజం అనే ప్రభంజనం... ఆయనలో ఒక రకమైన అమాయకత్వం వుంది.. రాశీఖన్నా
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్నారని తెలిసిన మరుక్షణమే రాశీఖన్నా స్టోరీ వినకుండా ఓకే చెప్పేశారు. నిజం చెప్పాలంటే, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా అని తెలిసిన వెంటనే, కథ వినకముందే నేను ఎంతో ఉత్సాహంతో వెంటనే ఓకే చెప్పేశాను.. అని రాశీ వెల్లడించారు.
ఈ గురువారం విడుదల కానున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా ప్రచారంలో భాగంగా రాశీ ఖన్నా మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. "నా మొదటి సినిమా చేసినప్పటి నుంచే, ఆయన స్టార్డమ్ గురించి, 'పవనిజం' అనే ప్రభంజనం గురించి నేను చాలా విన్నాను. అప్పటి నుంచే, ఆయనతో కనీసం ఒక్కసారైనా కలిసి నటించాలని నేను కోరుకున్నాను. 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'తో ఆ కల నెరవేరింది." అంటూ రాశీఖన్నా తెలిపారు.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రంలో రాశీ ఖన్నా శ్లోక అనే పాత్రను పోషించింది. ఇది తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం, ప్రయాణం కలిగిన ఆధునిక యువతి పాత్ర. ఈ సినిమాలో శ్రీలీల కూడా ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తుండటంతో, రాశీ ఖన్నాకు తెరపై కనిపించే సమయం తగ్గే అవకాశం ఉందేమోనని కొన్ని గుసగుసలు వినిపించాయి.
మీడియా సమావేశంలో రాశీ ఈ ఊహాగానాలపై నేరుగానే స్పందించారు. "నిజానికి మా ఇద్దరికీ కలిపి సన్నివేశాలు ఏమీ లేవు. ప్రతి పాత్రకూ దానికంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానం, ప్రాముఖ్యత ఉన్నాయి. నా పాత్రలో కూడా మంచి వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి." తనకు డ్యాన్స్ అంటే ఎంతో ఇష్టం కాబట్టి, ఈ సినిమాలో ఉన్న ఒక 'మాస్ సాంగ్' చిత్రీకరణలో పాల్గొనడం తనకు అత్యంత ఆనందాన్నిచ్చిన అనుభవాలలో ఒకటని ఆమె తెలిపారు.
వ్యక్తిగతంగా పవన్ కళ్యాణ్ అత్యంత నిరాడంబరంగా, ఎవరినైనా ఇట్టే ఆకట్టుకునేంత సరళంగా ఉంటారని రాశీఖన్నా కొనియాడారు. ఆయన ఎప్పుడూ పుస్తకాలు చదువుతూనే కనిపిస్తుంటారు. ఆయనలో ఒక రకమైన అమాయకత్వం ఉంది, దానిని మాటల్లో వివరించడం కష్టం అని రాశీఖన్నా పేర్కొన్నారు.
ఆ తర్వాత, ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని రాశి పంచుకున్నారు. ఈ సినిమా మొదటి రోజే పవన్ గారు.. నన్ను, మీరు ఎప్పటినుంచో నటి కావాలని అనుకుంటున్నారా? అని అడిగారు. దానికి నేను, నిజానికి నేను ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని కావాలని అనుకున్నాను, అని ఆయనతో చెప్పాను.
ఈ క్రమంలో ప్రజా సేవ వైపు ఆయన తనను ప్రోత్సహించారని, ఆయన నుండి మానవత్వం గురించి ఎంతో గొప్పగా నేర్చుకుని ఆ అనుభవం నుండి తాను బయటకు వచ్చానని రాశి తెలిపారు. ఆయన చాలా తక్కువగా మాట్లాడతారు, కానీ ఆయన పలికే ప్రతి మాటకు ఎంతో విలువ ఉంటుంది అని రాశి పేర్కొన్నారు.
గబ్బర్ సింగ్ లాగే, ఈ సినిమా కూడా ఎంతో వినోదాత్మకంగా ఉంటుందని రాశి చెప్పుకొచ్చారు. దేవుడిలా పవన్ను ఆరాధించే అభిమానులకు ఈ సినిమా తప్పకుండా పెద్ద ట్రీట్ అవుతుందని రాశి తెలిపారు.