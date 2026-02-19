'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' నుంచి అదిరిపోయే అప్డేట్ (వీడియో)
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. హరీష్ కళ్యాణ్ దర్శకుడు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణ సంస్థ భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిస్తోంది. మార్చి 26వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం నుంచి గురువారం కీలక అప్డేట్ ఒకటి వచ్చింది. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ సినిమాలోని రెండో పాట ప్రోమోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
"ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్" పేరుతో వస్తున్న ఈ పాట ప్రమోను గురువారం విడుదల చేశారు. ఈ పూర్తి లిరికల్ వీడియోను ఈ నెల 22వ తేదీన విడుదల చేయనున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ పాటకు ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత చంద్రబోస్ సాహిత్యం అందించగా, రాక్స్టార్ దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం సమకూర్చారు.
పవర్ కళ్యాణ్ - హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్లో గతంలో 'గబ్బర్ సింగ్' అనే చిత్రం రాగా, చాలాకాలం తర్వాత ఇపుడు 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' చిత్రం రానుంది. దీంతో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొనివున్నాయి.
కాగా, ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ సరసన శ్రీలీల, రాశీఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించగా, ఆర్.పార్తిబన్, అశుతోష్ రాణా, గౌతమి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. వేసవి సెలవుల్లో రాబోతున్న తొలి పెద్ద సినిమా ఇదే కావడం గమనార్హం.