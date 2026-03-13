Pawan Kalyan: మొదటి డాల్బీ సినిమాగా ఉస్తాద్భగత్సింగ్
Ustaad Bhagat Singh in Dolby Format
ఉస్తాద్భగత్సింగ్ హైదరాబాద్లోని డాల్బీ ఫార్మెట్ లో సినిమాను స్క్రీన్పై ప్రదర్శించబోతున్న మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా అవుతుందని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. పవన్ కళ్యాణ్ తో వున్న పోస్టర్ ను డాల్బీ సినిమా చెబుతూ ట్విట్టర్ లో పోస్టర్ విడుదలచేసింది. అల్లు అర్జున్ నిర్మించిన అల్లు డాల్బీ సినిమాస్ పై ఉగాది పండుగనాడు ప్రదర్శించబుతున్నట్లు కూడా థియేటర్ లో పోస్టర్లు పెట్టారు.
చక్కటి సౌండ్ సిస్టమ్ తోపాటు విజువల్స్ వండర్ గా డాల్బీ వుంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇక ఆ థియేటర్ లోనే పెద్ది సినిమా కూడా ప్రదర్శించనున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం అత్యుత్తమైన ద్రుశ్యంగా చూడండి అంటూ పేర్కొన్నారు.ఈ ఉగాదికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 19 మార్చి, 2026న గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతోంది.
గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత పవన్ కల్యాణ్, డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాలో కాలరెత్తరా సాంగ్ కు మంచి ఆదరణ లభించింది. ఇక ఈ సినిమాలో శ్రీలీల, రాశీఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ నిర్మించింది. ఆర్.పార్థిబన్ కీలక పాత్ర పోషించగా, సినిమాటోగ్రాఫర్గా బోస్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా ఆనంద్ సాయి పనిచేశారు.