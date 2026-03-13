శుక్రవారం, 13 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 13 మార్చి 2026 (16:40 IST)

Pawan Kalyan: మొదటి డాల్బీ సినిమాగా ఉస్తాద్‌భగత్‌సింగ్

Ustaad Bhagat Singh in Dolby Format
ఉస్తాద్‌భగత్‌సింగ్ హైదరాబాద్‌లోని డాల్బీ ఫార్మెట్ లో సినిమాను స్క్రీన్‌పై ప్రదర్శించబోతున్న మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా అవుతుందని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. పవన్ కళ్యాణ్ తో వున్న పోస్టర్ ను డాల్బీ సినిమా చెబుతూ ట్విట్టర్ లో పోస్టర్ విడుదలచేసింది. అల్లు అర్జున్ నిర్మించిన అల్లు డాల్బీ సినిమాస్ పై ఉగాది పండుగనాడు ప్రదర్శించబుతున్నట్లు కూడా థియేటర్ లో పోస్టర్లు పెట్టారు. 
 
చక్కటి సౌండ్ సిస్టమ్ తోపాటు విజువల్స్ వండర్ గా డాల్బీ వుంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇక ఆ థియేటర్ లోనే పెద్ది సినిమా కూడా ప్రదర్శించనున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్  చిత్రం అత్యుత్తమైన ద్రుశ్యంగా చూడండి అంటూ పేర్కొన్నారు.ఈ ఉగాదికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 19 మార్చి, 2026న గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతోంది.
 
గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత పవన్ కల్యాణ్, డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ఈ సినిమాలో కాలరెత్తరా సాంగ్ కు మంచి ఆదరణ లభించింది. ఇక ఈ సినిమాలో శ్రీలీల, రాశీఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ నిర్మించింది. ఆర్.పార్థిబన్ కీలక పాత్ర పోషించగా, సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా బోస్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌గా ఆనంద్ సాయి పనిచేశారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా అమృత్ భారత్ స్లీపర్ క్లాస్ రైలు

తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా అమృత్ భారత్ స్లీపర్ క్లాస్ రైలురెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను అనుసంధానిస్తూ అమృత్ భారత్ స్లీపర్ క్లాస్ రైలు సేవలను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ శుక్రవారం ప్రారంభించారు. అస్సోం రాష్ట్రంలోని కామాఖ్య నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని చర్లపల్లి ప్రాంతాల మధ్య ఈ రైలు నడుస్తుంది. అతి తక్కువ చార్జీతో ఈ రైలులో సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈశాన్య ప్రాంతాల వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది.

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ డీజీపీ హెచ్.జె.దొర ఇకలేరు

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ డీజీపీ హెచ్.జె.దొర ఇకలేరుఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మాజీ డీజీపీ హెచ్‌జే దొర ఇకలేరు. గత కొంత కాలంగా ఆయన కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆయన శుక్రవారం ఉదయం డయాలసిస్‌ చేయించుకునేందుకు నిమ్స్‌కు వెళ్లారు. తిరిగి ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత ప్రమాదవశాత్తు బాత్‌రూమ్‌లో పడిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. కుటుంబ సభ్యులు మళ్లీ ఆయన్ను నిమ్స్‌కు తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

ఓరి వీడి దుంపతెగ, టెస్ట్ డ్రైవ్ అంటూ బెంజ్ కారుతో జంప్

ఓరి వీడి దుంపతెగ, టెస్ట్ డ్రైవ్ అంటూ బెంజ్ కారుతో జంప్టెస్ట్ డ్రైవ్ అంటూ ఖరీదైన బెంజ్ కారును నడుపుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు ఓ వ్యక్తి. ఆ తర్వాత కారు యజమాని అతడి కోసం ఎంత ప్రయత్నించినా అతడు తప్పించుకోసాగాడు. చివరికి ఎలాగో ఆచూకి తెలుసుకుని గట్టిగా నిలదీశాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 2024 డిశెంబరులో అక్బర్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి అహ్మద్ నుంచి మెర్సిడెస్ బెంజ్ కారును కొనుక్కునేందుకు వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఒకసారి కారును టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి చూస్తానని చెప్పి దాన్ని నడుపుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు. ఆ తర్వాత కారు యజమాని ఎలాగో అతడి వద్దకెళ్లి నిలదీయగా రూ. 25 లక్షలు ఇస్తానని అంగీకరించాడు.

జయలలిత ప్రియ స్నేహితురాలు శశికళ కొత్త పార్టీ పేరు ఇదే...

జయలలిత ప్రియ స్నేహితురాలు శశికళ కొత్త పార్టీ పేరు ఇదే...తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అన్నాడఎంకే మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి జయలలిత ప్రియ స్నేహితురాలు శశికళ నటరాజన్ కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు. ఆ పార్టీకి ఆల్ ఇండియా పురట్చితలైవర్ మక్కల్ మున్నేట్ర కళగం అనే పేరుపెట్టారు. ఈ విషయాన్ని శుక్రవారం అధికారికంగా వెల్లడించారు.

దుబాయ్ పైన ఇరాన్ డ్రోన్, చెవులు చిల్లులు, కదిలిపోయిన భవనాలు

దుబాయ్ పైన ఇరాన్ డ్రోన్, చెవులు చిల్లులు, కదిలిపోయిన భవనాలుఇరాన్ పైన యుద్ధం చేయాలన్న ట్రంప్ నిర్ణయం బూంరాంగ్ అవుతోందా అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. చిటికెలో చిదిమేస్తా అని ట్రంప్ చెప్పినప్పటికీ ఇరాన్ మాత్రం ఎంతమాత్రం వెనకడుగు వేయడంలేదు. గురువారం అమెరికా మిత్రదేశాలపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులు చేసింది. మరీ ముఖ్యంగా దుబాయ్‌లో భారీ శబ్దంతో పేలుడు సంభవించింది. ఈ ధాటికి సమీపంలో వున్న భవనాలు కూడా కదిలిపోయాయి. దట్టమైన పొగ కమ్ముకుంది. ఐతే ఈ పేలుడుపై దుబాయ్ అధికారులు x వేదికగా స్పందించారు. దుబాయ్ పైకి దూసుకువచ్చిన డ్రోన్ కూల్చడం వల్ల దాని శకలాలు పడ్డాయని తెలిపారు.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పక తింటుండాలి. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పండును తింటుంటే అన్ని రకాల విటమిన్స్ అందుతాయి. ఇలాంటి పండ్లలో బొప్పాయి కూడా ఒకటి. ఈ బొప్పాయిలో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి పండు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ గృహవైద్యంగా పని చేస్తుంది. ఎలా అంటే బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్లు భారీగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే పపాయిన్ అనే ఎంజైము బొప్పాయిలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత నాలుగు బొప్పాయి ముక్కలు తింటే అది కడుపులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది.
