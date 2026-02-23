Harish Shankar: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రం నో రాజకీయాలు ఓన్లీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్
పవర్స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కథానాయకుడిగా హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. 2026 మార్చి 26న థియేటర్లలో అడుగుపెట్టనున్న ఈ చిత్రంపై అంచనాలు తారాస్థాయిలో ఉన్నాయి. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన తొలి గీతం ‘దేఖ్లేంగే సాలా’ విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. వింటేజ్ పవర్స్టార్ ను ఆవిష్కరించిన ఈ పాట చార్ట్ బస్టర్ గా నిలిచింది. తాజాగా ఆరా ఉస్తాద్ పాట విడుదలైతే అనూహ్య స్పందన వచ్చింది.
ఈ సందర్భంగా ఫ్యాన్స్ నుంచి స్నేహితులనుంచి వస్తున్న ప్రశ్నలకు ఆయన సమాదానమిస్తూ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. ఆరా ఉస్తాద్ కు ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అందులో మెత్తటి మట్టి.. బండరాళ్ళకు బద్దలు కొట్టే.. రిలిక్ బాగున్నాయని చాలామంది ఫోన్లు చేసి మరీ చెబుతున్నారు. ఆ పాటకు రిథమ్ స్టార్ అయ్యేటప్పటినుంచి పవన్ ను ట్రావెల్ అయ్యామని అన్నారు.
ఈ పాట పవన్ వ్యక్తిత్వానికి దగ్గరగా వుంటుంది. అలాగే సినిమాలో పొలిటికల్ డైలాగ్ లు వుంటాయా? సెటైర్లు వుంటాయా? అని అడుగడమేకాకుండా, చాలామంది రాజకీయాలు వద్దు అంటూ మెసేజ్ లు తెగ పెట్టారు. అందుకోసం నేను చెప్పేది ఒక్కటే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అవేవీ లేవు. ఆయన మొదటిలో ఏం చెప్పారంటే..
సినిమా అంటే వినోదం. సినిమాను సినిమాాగా తీయాలి. సిద్ధంతపరంగా ప్రకాష్ రాజ్ తో విభేదాలున్నా నటనాపరంగా ఆయన రెండు సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. పవన్ గారి పోరాటం ప్రకాష్ రాజ్ సిద్ధపరంగానేకానీ పర్సనల్ గా కాదు. ఇక ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రంలో ఏ ఒక్క వ్యక్తిని తప్పుగా చూపించడంకానీ, తప్పుడు డైలాగ్ కానీ, సెటైర్ గానీ వుండవు. ఫైట్స్ కూడా హీరోను వెలివేట్ చేసేవిధంగానే వుంటాయి అని క్లారిటీ ఇచ్చారు.