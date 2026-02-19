గురువారం, 19 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 19 ఫిబ్రవరి 2026 (09:43 IST)

DSP: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సెకండ్ సింగిల్ ప్రోమో - పవన్ కు గిఫ్ట్ ఇది : దేవీశ్రీ ప్రసాద్

Ustad AURA song poster
Ustad AURA song poster
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్ లో వస్తున్న చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఈ సినిమా నుంచి సెకండ్ సింగిల్ ను అదిరిపోయే ట్యూన్ తో పాటకు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయ్యేట్లు రూపొందించాననీ, ఇది పవన్ కు నివాళిగా వుంటుందని సంగీత దర్శకుడు దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టాడు. మీరు డీకోడ్ చేసి రాసినది మన ప్రియమైన పవర్ స్టార్ కి ఇచ్చే అతి పెద్ద నివాళిలో ఒకటి అవుతుంది అని తెలిపారు.
 
ఇటీవలే 2వ సాంగ్ షూట్ అయింది. చంద్రబోస్ రాసిన సాహిత్యంతో ఈ సాంగ్ తీశారు. మాస్ లో మంచి అంచనాలు ఈ చిత్రం నుంచి రెండో సాంగ్ గా ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్ అనే సాంగ్ ఇప్పుడు వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. రేపు అనగా శుక్రవారంనాడు సాంగ్ ప్రోమో విడుదలకాబోతుంది. పూర్తి సాంగ్ ను ఈనెల 22న విడుదల చేస్తామని నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ప్రకటించారు. 
 
శ్రీలీల, రాశి ఖన్నా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం మార్చ్ 26న సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కి రాబోతుంది. హరీశ్ శంకర్ తనదైన శైలిలో పూర్తి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ లో రూపొందిస్తూ చిన్న సామాజిక అంశాన్ని కూడా టచ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

AI సమ్మిట్లో గల్‌గోటియా యూనివర్శిటీ రోబో నవ్వులపాలు, సారీ చెప్పిన యాజమాన్యం

AI సమ్మిట్లో గల్‌గోటియా యూనివర్శిటీ రోబో నవ్వులపాలు, సారీ చెప్పిన యాజమాన్యంఢిల్లీలో AI సమ్మిట్లో గల్ గోటియా యూనివర్శిటీకి చెందిన AI టెక్నాలజీతో తయారు చేసిన రోబో తమదేనంటూ చైనా రోబోను చూపించి అడ్డంగా దొరికిపోయింది గల్ గోటియా. అక్కడ వారు ఏర్పాటు చేసినవన్నీ అత్యంత దారుణంగానూ, పసలేనివిగా వుండటంతో చూసినవారంతా నవ్వుకుంటూ వెళ్లిపోయారు. తప్పును గ్రహించిన యూనివర్శిటీ వెంటనే స్పందించింది. యూనివర్శిటీకి చెందిన ప్రతినిధి నిర్వాకం వల్ల ఇలాంటి తప్పు జరిగిందని క్షమాపణలు చెబుతున్నట్లు ఓ ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేసింది.

ఏపీలో నిద్యోగులకు శుభవార్త... మళ్లీ మరో మెగా డీఎస్సీ

ఏపీలో నిద్యోగులకు శుభవార్త... మళ్లీ మరో మెగా డీఎస్సీరాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం మరోమారు శుభవార్త చెప్పింది. గత ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రతి యేటా డీఎస్సీ నిర్వహిస్తామని ఇచ్చిన హామీ మేరకు మరో ఉద్యోగ భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనుంది. ఇందుకోసం ముహూర్తం కూడా ఖరారు చేసింది. తెలుగు నూతన సంవత్సరాది ఉగాది పండగ సందర్భంగా ఈ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసింది.

భారతీయులకు తాత్కాలిక వీసా రహిత ప్రవేశం... షరతులు వర్తిస్తాయ్..

భారతీయులకు తాత్కాలిక వీసా రహిత ప్రవేశం... షరతులు వర్తిస్తాయ్..ఆర్మేనియా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ దేశంలో పర్యాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహించే చర్యల్లో భాగంగా, భారతీయులకు తాత్కాలిక వీసా రహిత ప్రవేశాన్ని కల్పించింది. అయితే, ఇందుకోసం కొన్ని షరతులు వర్తిస్తాయని తెలిపింది. ఈ విధానం వచ్చే జూలై ఒకటో తేదీ వరకు అమలు ఉంటుందని పేర్కొంది. ఈ సమయంలో అర్హులైన భారతీయులు వీసా లేకుండానే ఆర్మేనియాలో ప్రవేశించి, యేడాదికి గరిష్టంగా 180 రోజుల వరకు ఉండొచ్చు.

ఇరాన్‌తో అణు చర్చలు విఫలం... ఏ క్షణమైనా అమెరికా బాంబుల వర్షం

ఇరాన్‌తో అణు చర్చలు విఫలం... ఏ క్షణమైనా అమెరికా బాంబుల వర్షంఇరాన్‌తో అమెరికా జరిగిన అణు చర్చలు విఫలమయ్యాయి. దీంతో ఇరాన్‌పై ఏ క్షణమైన బాంబుల వర్షం కురిపించేందుకు అమెరికా సిద్ధమవుతోంది. ఫలితంగా మధ్యప్రాచ్యంలో మరోసారి యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. ఈ వారాంతంలోనే ఇరానైపై దాడులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలున్నాయని, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాల కోసం సైన్యం ఎదురుచూస్తోందని ఉన్నతస్థాయి వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలో భూకంపం, నిద్ర మంచాల పైనుంచి లేచి జనం పరుగులు

పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలో భూకంపం, నిద్ర మంచాల పైనుంచి లేచి జనం పరుగులుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలో గురువారం తెల్లవారు జామును భూమి కంపించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 3.5గా నమోదనైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. కాగా తెల్లవారు జామును భూకంపం రావడంతో నిద్ర మంచాల పైనుంచి లేచి జనం భయభ్రాంతులకు గురై పరుగులు తీసారు. ఈ భూకంపం భూమికి 20 కిలోమీటర్ల లోతున చోటుచేసుకున్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేసారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా భూకంపాలు రావచ్చని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఐతే భూకంపాల తీవ్రత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా వుండకపోవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. కాగా ఇటీవలే తెలంగాణలోని భద్రాచలంలో భూకంపం చోటుచేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటిది. ఈ నీటిని తాగితే 8 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒనగూరుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గోరువెచ్చని నిమ్మరసం శరీరాన్ని డీటాక్సిఫై చేయడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నిమ్మనీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. నిమ్మకాయ నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా కొత్త హుషారు వస్తుంది. గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీరు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?పనిభారం, ఒత్తిడి, ఇతర ఆందోళనలు వల్ల చాలామంది హైబిపితో బాధపడుతున్నారు. దీనితో తీవ్రమైన గుండెజబ్బులతో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ అధిక రక్తపోటును అదుపులో పెట్టకపోతే ఆరోగ్యపరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు సృష్టిస్తుంది. అందువల్ల ఈ క్రింది పదార్థాలను తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాషియం పుష్కలంగా వున్న కొబ్బరి నీరు తాగినా బీపీ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. పుచ్చకాయలో రక్తం గడ్డకట్టకుండా చూసే గుణం వుంది, వీటిని తింటుంటే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. కొత్తిమీరలోని యాంటీ ఇంఫ్లమేటరీ, యాంటీ డిప్రెసెంట్ గుణాలు బీపీని కంట్రోల్ చేయగలవు. ద్రాక్ష పండ్లలోని ఫాస్పరస్, పొటాషియం వల్ల కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా వుండటమే కాకుండా బీపీ అదుపులో వుంటుంది.

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?కలబంద లేదా అలోవెరా. దీనిని సౌందర్య సాధనంగా బాగా వాడతారు. ఐతే కలబందలో సౌందర్యంతో పాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహాన్ని నియంత్రించడంలోనూ, పాదాలలో ఏర్పడే తిమ్మిర్లను తగ్గించడంలో దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. కలబంద లోని ఫోలిక్ యాసిడ్, గుండెకి సంబంధించిన రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను కాపాడుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన 75 రకాల పోషక విలువలు కలబందలో ఉన్నాయి. జీర్ణవ్యవస్థలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థ పదార్థాలను వెలుపలికి నెట్టేసే సహజ గుణం అలోవెరాలో ఉన్నాయి. యాంటి బయాటిక్స్ వాడనవసరం లేకుండా వాపులను, నొప్పులను తగ్గించే గుణం దీని జెల్‌లో ఉంది.

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్హైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ, వెల్నెస్ సదస్సు టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026ను టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించింది. ఆరోగ్య సంరక్షణ భవిష్యత్తును పునర్నిర్మించడంపై దృష్టి సారించిన చర్చలు, సహకార పరివర్తన కోసం విధాన నిర్ణేతలు, వైద్యులు, సాంకేతిక నిపుణులు, పరిశోధకులు, సామాజిక ప్రభావ నాయకులను విజయవంతంగా ఒకచోట చేర్చింది.
