Arya, Vaishnavi: ఆర్య తో వైష్ణవి చైతన్య, నిఖిల విమల్ రొమాన్స్ అదుర్స్
Arya, Vaishnavi Chaitanya, Nikhil Vimal
తమిళ నటుడు ఆర్య తెలుగువారికి పరిచయమే. టెడ్డీ పేరుతో వచ్చిన సినిమాతో పిల్లలకూ దగ్గరయ్యాడు. తాజాగా ఆయన కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న 40వ చిత్రం గత డిసెంబర్ లో ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ కొనసాగుతుంది. ఈ చిత్రానికి ప్రణయ విలాసం ఫేమ్ నిఖిల్ మురళి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆర్య సరసన వైష్ణవి చైతన్య, నిఖిల విమల్ నటిస్తున్నారు. కాగా, తాము జిమ్ లో వుండి కసరత్తు చేస్తున్న ఫొటోలను వైష్ణవి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.
తాజాగా ఆనంద్ దేవర కొండతో రెండో సినిమాలో నటిస్తూనే తమిళంలోనూ నటిస్తోంది. బేబీ సినిమాతో అక్కడా పాపులర్ అయిన వైష్ణవి ఆర్య చిత్రంతో మరింతగా పేరు వస్తుందనే నమ్మకాన్ని ఇటీవలే వ్యక్తం చేసింది. ఈ చిత్రం కథ కూడా ముక్కోణపు ప్రేమకథగా వుంటుందని తెలుస్తోంది. జివి ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం సమకూరుస్తున్న ఇందులో పాటలు త్వరలో విడుదల చేయనున్నారు.
సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్యూ యెన్సర్ గా పేరుతెచ్చుకున్న వైష్ణవి ఆ తర్వాత జులాయి సినిమాలో అల్లు అర్జున్ చెల్లెలిగా నటించింది. ఇక బేబీ సినిమాతో ఒక్కసారిగా నాయికగా మారి మరింత పేరు తెచ్చుకుంది.