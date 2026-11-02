Salman Khan: మాన్స్టర్ టీమ్ తో చర్చిస్తూ అప్ డేట్ ఇచ్చిన వంశీ పైడిపల్లి
Slaman's Monster new poster
సల్మాన్ ఖాన్ తో కొత్త సెట్ ఫోటోలలో, నిర్మాణ పనులు వేగవంతం అవుతున్న తరుణంలో, వంశీ పైడిపల్లి మాన్స్టర్ టీమ్ ఒక ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో, సంజ్ఞలు చేస్తూ, తీవ్రంగా ప్రణాళికలు రచిస్తూ కనిపిస్తున్నారు. దిల్రాజు నిర్మిస్తున్న ఈ పాన్-ఇండియా చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ మరియు నయనతార నటిస్తున్నారు. తన టీమ్ తో కూడిన ఫొటోను వంశీ పైడి పల్లి పోస్ట్ చేశారు.
యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్న భంగిమలో ఉన్న సూపర్స్టార్తో కూడిన ఒక ఆకర్షణీయమైన పోస్టర్తో పాటు, ఈద్ 2027న విడుదల తేదీని కూడా ప్రకటించారు. 50 రోజుల పాటు జరిగే క్లోజ్-కాంబ్యాట్ షూట్కు సల్మాన్ సిద్ధమవడం, అలాగే రూ.100 కోట్ల పంపిణీ ఒప్పందం కుదరడం వంటి అంశాలు ఈ సినిమా వేగాన్ని అభిమానులు గమనిస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఈ చిత్రానికి భారీ బాక్సాఫీస్ సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తున్నాయి.
Vamshi Paidipally with his team
ఈ పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్ అధికారికంగా ముగింపు దశకు చేరుకుంటోంది. అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన, హోరాహోరీ పోరాట సన్నివేశాలకు పూర్తిగా అంకితమైన 50 రోజుల షెడ్యూల్ కోసం సూపర్స్టార్ సిద్ధమవుతున్నారు.
ఈ యాక్షన్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరించడానికి చిత్ర బృందం మీరా రోడ్లోని ఒక స్టూడియోలో స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది. మెరిసే, ఆకర్షణీయమైన ఎఫెక్ట్లకు దూరంగా ఉంటూ, సల్మాన్ తన ప్రత్యర్థులతో చేసే తీవ్రమైన, బాహాటమైన పోరాటంలో కేంద్రంగా నిలుస్తూ, సహజమైన మరియు వాస్తవికమైన యాక్షన్ అనుభూతిని అందించాలని చిత్ర నిర్మాతలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
2026 ఏప్రిల్ మధ్యలో ముంబైలో ప్రధాన చిత్రీకరణ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, 'మాన్స్టర్' చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ ఆగస్టులో గోరేగావ్లో భారీ యాక్షన్ సెట్-పీస్లు, జనసమూహ సన్నివేశాలు మరియు విస్తృతమైన ఆఫ్ఘన్ గ్రామ సెటప్తో కూడిన ఆరు వారాల బిజీ షెడ్యూల్ను ఈ చిత్రం పూర్తి చేసుకుంది. దీని తర్వాత సెప్టెంబర్లో ముంబైలో 10 రోజుల పాటు ప్రత్యేకంగా పోరాట శిక్షణా షెడ్యూల్ జరిగింది.
సల్మాన్ ఖాన్ తన బిగ్ బాస్ 20 కార్యక్రమాలతో పాటు శారీరకంగా శ్రమతో కూడుకున్న ఈ యాక్షన్ షెడ్యూల్ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ, నవంబర్ నాటికి సినిమా షూటింగ్ను పక్కాగా పూర్తి చేసేలా చూసుకుంటున్నారు. చిత్రీకరణ చివరి దశకు చేరుకోవడంతో, ఈద్ 2027 థియేట్రికల్ విడుదలకు సిద్ధం చేయడానికి చిత్ర బృందం నేరుగా పోస్ట్-ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్తుంది.