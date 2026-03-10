Vamsi Nandipati: వంశీ నందిపాటి + ETV విన్ చిత్రం పేరు ఇంకా ఏం అనుకోలేదు
Vamsi Nandipati, ETV Win movie Title
ఈటీవీ విన్ తో కలిసి గతంలో అనేక విజయవంతమైన ప్రాజెక్టులను అందించిన నిర్మాత వంశీ నందిపాటి, "ఇంకా ఏం అనుకోలేదు" చిత్రం కోసం మరోసారి వేదికతో చేతులు కలుపుతున్నారు. వారి మునుపటి సహకారాలు ప్రత్యేకమైన హాస్య రుచి కలిగిన కంటెంట్-ఆధారిత ఎంటర్టైనర్లు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటాయని నిరూపించాయి.
"ఇంకా ఏం అనుకోలేదు" రచయిత-దర్శక ద్వయం ప్రణై వల్లూరిపల్లి, గిరి పెమ్మసాని దర్శకత్వం వహించారు, సింజిత్ యెర్రమిల్లి సంగీతం సమకూర్చారు మరియు రెహాన్ షేక్ సినిమాటోగ్రఫీని నిర్వహించారు.
"ఇంకా ఏం అనుకోలేదు" నిర్మాతలు అందరి దృష్టిని తక్షణమే ఆకర్షించే వినోదాత్మక టైటిల్ ప్రకటన వీడియోతో ఆన్లైన్లో పెద్ద సంచలనం సృష్టించారు. సాధారణ ప్రచార సూత్రాన్ని అనుసరించడానికి బదులుగా, బృందం వ్యంగ్యం, నోస్టాల్జిక్ ఈటీవీ థీమ్ మరియు క్షమించరాని హాస్యాన్ని మిళితం చేసే విచిత్రమైన, మీమ్తో నిండిన వీడియో ద్వారా టైటిల్ను ఆవిష్కరించింది.
వీడియో అంతటా మీమ్ల సూచనలు మరియు చమత్కారమైన పంచ్ల సృజనాత్మక ఉపయోగం ప్రకటనను ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది. హాస్యభరితమైన హంగులు మరియు ఇంటర్నెట్ తరహా కామెడీతో నిండిన ఈ క్లిప్ ప్రేక్షకులను ప్రారంభం నుండి ముగింపు వరకు నిమగ్నం చేస్తుంది. ఉత్సుకతను పెంచుతూ, నిర్మాతలు తెలివిగా ప్రకటనలో నటీనటుల వివరాలను పూర్తిగా గోప్యంగా ఉంచారు.
వంశీ నందిపాటి సహ నిర్మాతలు రమణ రెడ్డి మరియు సమీర్ కన్నులతో కలిసి నిర్మించిన ఈ బ్రోమాంటిక్ కామెడీ సెప్టెంబర్ 4, 2026న థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. దాని అసాధారణమైన మరియు హాస్యాస్పదమైన టైటిల్ వెల్లడితో, ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ప్రేక్షకులలో బలమైన అంచనాలను సృష్టించింది.