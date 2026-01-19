సోమవారం, 19 జనవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 19 జనవరి 2026 (19:07 IST)

MM keeravani: వందేమాతరం నా జీవితలో మైల్ రాయి : కీరవాణి

ప్రతిష్టాత్మకమైన 'వందే మాతరం' గీతం యొక్క 150వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జనవరి 26వ తేదీ గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్ కోసం సంగీతం సమకూర్చే అవకాశం లభించినందుకు నేను ఎంతో గౌరవంగా మరియు అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శనను భారతదేశం నలుమూలల నుండి వచ్చిన 2,500 మంది కళాకారులు ప్రదర్శించనున్నారు.
 
మన దేశ స్ఫూర్తి అయిన వందే మాతరాన్ని వేడుకగా జరుపుకోవడానికి మనమందరం ఏకమవుతున్న ఈ సందర్భంలో, వేచి ఉండండి!
 — ఎం. ఎం. కీరవాణి

బీజేపీ జాతీయ కొత్త అధ్యక్షుడుగా నితిన్ నబిన్ ఏకగ్రీవం.. 20న ప్రమాణం

బీజేపీ జాతీయ కొత్త అధ్యక్షుడుగా నితిన్ నబిన్ ఏకగ్రీవం.. 20న ప్రమాణంభారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ నూతన అధ్యక్షుడుగా నితిన్ నబిన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఆయన మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. నితిన్ నబిన్ ప్రస్తుతం ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడుగా ఉన్న విషయం తెల్సిందే. ప్రస్తుతం ఉన్న బీజేపీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా పదవీకాలం ముగియడంతో ఆయన స్థానంలో నితిన్ నబిన్‌ను ఎన్నుకున్నారు.

3 భవనాలు, ఒక కారు, 3 ఆటోలు వున్నా రోడ్డుపై భిక్షాటన చేస్తున్నాడు

3 భవనాలు, ఒక కారు, 3 ఆటోలు వున్నా రోడ్డుపై భిక్షాటన చేస్తున్నాడుమధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన భిక్షాటన రహిత ఇండోర్ నగరంలో భాగంగా యాచకులు కనబడితే వారిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఇండోర్ వీధుల్లో మంగీలాల్ అనే ఓ భిక్షగాడిని చూసి అతడి గురించి వివరాలు ఆరా తీసారు. ఆ వివరాలు తెలుసుకుని అధికారులు షాక్ తిన్నారు. ఎందుకంటే.. అతడికి 3 భవనాలు, ఒక కారు, 3 ఆటోలు వున్నాయి. ప్రతి నెలా వేలల్లో అద్దె వస్తోంది. అంతేకాదు, ఇండోర్ నగరంలోని సరాఫా బజారులో అతడు వడ్డీ వ్యాపారం కూడా చేస్తున్నాడు. అవసరమైనవారికి వడ్డీకి డబ్బులు ఇస్తున్నాడు.

డీజీపీ ఆఫీసులోనే రాసలీలలు - ఈ పాడుపనికి పాల్పడింది నటి తాన్యారావు తండ్రేనా?

డీజీపీ ఆఫీసులోనే రాసలీలలు - ఈ పాడుపనికి పాల్పడింది నటి తాన్యారావు తండ్రేనా?కర్నాటక రాష్ట్ర డీజీపీ కార్యాలయంలో అశ్లీల కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వీడియోలు వైరల్ కావడంతో ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య దృష్టికి వెళ్లాయి. దీంతో ఆయన ఉన్నతస్థాయి విచారణకు ఆదేశించారు.

ఇచ్చాపురం వైసీపీకి అందని ద్రాక్ష.. వైఎస్ జగన్ కొత్త వ్యూహం.. ఏంటది?

ఇచ్చాపురం వైసీపీకి అందని ద్రాక్ష.. వైఎస్ జగన్ కొత్త వ్యూహం.. ఏంటది?ఏపీ రాజకీయాల్లో ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గం ఇప్పటివరకు వైసీపీకి మాత్రం అందని ద్రాక్షగానే మారింది. టీడీపీ ఆవిర్భావం తర్వాత ఇచ్చాపురం ఆ పార్టీకి కంచుకోటగా మారింది. ప్రస్తుతం టీడీపీ నేత బెందాళం అశోక్ వరుసగా మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి హ్యాట్రిక్ నమోదు చేశారు. వైసీపీ తరఫున 2014లో నర్తు రామారావు, 2019లో పిరియా సాయిరాజ్, 2024లో పిరియా విజయమ్మ పోటీ చేసినా ఫలితం దక్కలేదు. నేతల మధ్య గ్రూప్ రాజకీయాలే వైసీపీకి ప్రధాన అడ్డంకిగా మారాయని పార్టీ వర్గాలే అంగీకరిస్తున్నాయి.

ఈ రేవంత్ రెడ్డికి ఒక్క రూపాయి సంపాదించడం చేతకాదు (వీడియో)

ఈ రేవంత్ రెడ్డికి ఒక్క రూపాయి సంపాదించడం చేతకాదు (వీడియో)తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన మాజీ ప్రధానోపాధ్యాయురాలి భర్త తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. తన భార్య ప్రభుత్వ పాఠశాలలో హెచ్.ఎంగా పని చేసి పదవీ విరమణ చేశారని, ఆమెకు రిటైర్డ్ బెన్ఫిట్ కింద కోటి రూపాయల వరకు రావాలని, కానీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదంటూ మండిపడ్డారు.

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు మద్దతుగా జనవరి 18న నిర్వహిస్తున్న టాటా ముంబయి మారథాన్ 2026లో పాల్గొనేందుకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా దాదాపు 1,500 మంది ఉద్యోగులను పంపిస్తోంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణకు అంకితమైన, భారతదేశంలోని పురాతన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (ICS)తో బ్యాంక్ భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ ప్రాథమిక, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, సమాజాలలో ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతోంది.

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?మగవారి కంటే ఆడవారికే చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుందన్నది శాస్త్రీయంగా వాస్తవమని తేలింది. దీని వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన శారీరక మరియు జీవసంబంధిత కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మగవారిలో మెటబాలిజం రేటు ఆడవారి కంటే సుమారు 23 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెటబాలిజం అనేది మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చే ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో వేడి పుడుతుంది. మగవారి మెటబాలిజం వేగంగా ఉండటం వల్ల వారి శరీరం సహజంగానే ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మగవారి శరీరంలో కండరాల శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యం

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యంఇటీవలికాలంలో గుండె సమస్యలతో ఇబ్బందిపడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండె ఆరోగ్యం కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అలాంటి సమస్యలు దరిచేరవు. ఇందుకుగాను ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే రసాలను తాగుతుంటే గుండెకి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్రాన్‌బెర్రీస్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆంథోసైనిన్‌లు, ఫ్లేవనాల్స్, విటమిన్ సి, ఇ పుష్కలం. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు ధమనులలో ఫలకం ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయి. దానిమ్మ రసం గుండె ఆరోగ్యం, రక్తం గడ్డకట్టడం, నరాల ప్రేరణలకు సహాయపడే వివిధ పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నారింజ మీ జీర్ణవ్యవస్థను కొలెస్ట్రాల్‌ను గ్రహించకుండా నిరోధించి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్మధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. రాత్రిపూట మేల్కొని ఉండడం చాలా మందికి అలవాటు. రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వల్ల శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండే

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండేనూతన సంవత్సరం 2026లోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ తాను తీసుకునే నిర్ణయాలు వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండాలని అనన్య పాండే కోరుకుంటోంది. తన కొత్త ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్‌లో, ఆమె అద్దం ముందు నిల్చొని ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని పంచుకుంది, నూతన సంవత్సర తీర్మానాలతో వచ్చే సుపరిచితమైన ఒత్తిడిని తానంతట తానే ఎదుర్కొంటూ మాట్లాడుకుంటోంది. కాలం ఎంత త్వరగా మారుతుందో మరియు కొత్త సంవత్సరం, కొత్త నేను అనే ఆలోచన ఆందోళనను ఎలా అనుసరిస్తుందో గుర్తిస్తూ, అనన్య మరింత స్థిరమైన విధానాన్ని ఎంచుకుంది-అసాధ్యమైన అంశాలను వెంబడించే బదులు చిన్న, స్థిరమైన అలవాట్లపై దృష్టి పెట్టింది.
Webdunia
