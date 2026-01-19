MM keeravani: వందేమాతరం నా జీవితలో మైల్ రాయి : కీరవాణి
ప్రతిష్టాత్మకమైన 'వందే మాతరం' గీతం యొక్క 150వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జనవరి 26వ తేదీ గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్ కోసం సంగీతం సమకూర్చే అవకాశం లభించినందుకు నేను ఎంతో గౌరవంగా మరియు అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శనను భారతదేశం నలుమూలల నుండి వచ్చిన 2,500 మంది కళాకారులు ప్రదర్శించనున్నారు.
మన దేశ స్ఫూర్తి అయిన వందే మాతరాన్ని వేడుకగా జరుపుకోవడానికి మనమందరం ఏకమవుతున్న ఈ సందర్భంలో, వేచి ఉండండి!
— ఎం. ఎం. కీరవాణి