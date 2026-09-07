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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (08:13 IST)

S.S. Rajamouli: టైంట్రావెల్, తండ్రీ కొడుకుల కథగా వారణాసి : రాజమౌళి

Madhavan, Maheshbabu
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (08:13 IST)
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Madhavan, Maheshbabu
మహేష్ బాబు నటిస్తున్న తాజా సినిమా వారణాసి. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి:దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా గురించి ఒక్కోసారి ఒక్కో అప్ డేట్ దర్శకుడు రకరకాల మాద్యమాల ద్వారా వెల్లడిస్తున్న ఓ ప్రముఖ సోషల్ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వూలో చిత్రం గురించి ఇలా తెలియజేస్తున్నారు. 
 
మహేష్‌బాబు వారణాసి  చిత్రం ఇప్పటివరకు నేను చేసిన ప్రాజెక్టులలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనది. నేను సాహస చిత్రాలకు పెద్ద అభిమానిని, కానీ దీని స్థాయి అంతకంతకూ పెరుగుతూ పోయింది.
 
ఈ చిత్రం మనల్ని అంటార్కిటికా, ఆఫ్రికాలకు తీసుకెళ్తుంది, అంతేకాకుండా రామాయణ కాలం నాటి శ్రీరాముని కాలానికి కూడా తీసుకువెళుతుంది, అక్కడ మీరు భారీ దేవుళ్లను చూస్తారు. వీటన్నింటికీ మూలంలో ఒక బలమైన తండ్రీకొడుకుల అనుబంధం ఉంది.
 
 ఇది ఐమాక్స్ కోసం చిత్రీకరించబడింది. భారతీయ సినిమా ఒక భారీ ఘట్టానికి సాక్ష్యం కాబోతోంది అని తెలిపారు. ఇందులో తండ్రిగా మాధవన్ నటిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
 
దీనితో వారణాసి మరో స్థాయిలో ఉండబోతోంది. ₹1400 కోట్ల బడ్జెట్ పూర్తిగా సమర్థనీయంగా అనిపిస్తుందని కూడా అభిమానులు ఎనలైజ్ చేస్తున్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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