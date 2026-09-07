S.S. Rajamouli: టైంట్రావెల్, తండ్రీ కొడుకుల కథగా వారణాసి : రాజమౌళి
మహేష్ బాబు నటిస్తున్న తాజా సినిమా వారణాసి. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి:దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా గురించి ఒక్కోసారి ఒక్కో అప్ డేట్ దర్శకుడు రకరకాల మాద్యమాల ద్వారా వెల్లడిస్తున్న ఓ ప్రముఖ సోషల్ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వూలో చిత్రం గురించి ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.
Madhavan, Maheshbabu
మహేష్బాబు వారణాసి చిత్రం ఇప్పటివరకు నేను చేసిన ప్రాజెక్టులలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనది. నేను సాహస చిత్రాలకు పెద్ద అభిమానిని, కానీ దీని స్థాయి అంతకంతకూ పెరుగుతూ పోయింది.
ఈ చిత్రం మనల్ని అంటార్కిటికా, ఆఫ్రికాలకు తీసుకెళ్తుంది, అంతేకాకుండా రామాయణ కాలం నాటి శ్రీరాముని కాలానికి కూడా తీసుకువెళుతుంది, అక్కడ మీరు భారీ దేవుళ్లను చూస్తారు. వీటన్నింటికీ మూలంలో ఒక బలమైన తండ్రీకొడుకుల అనుబంధం ఉంది.
ఇది ఐమాక్స్ కోసం చిత్రీకరించబడింది. భారతీయ సినిమా ఒక భారీ ఘట్టానికి సాక్ష్యం కాబోతోంది అని తెలిపారు. ఇందులో తండ్రిగా మాధవన్ నటిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
దీనితో వారణాసి మరో స్థాయిలో ఉండబోతోంది. ₹1400 కోట్ల బడ్జెట్ పూర్తిగా సమర్థనీయంగా అనిపిస్తుందని కూడా అభిమానులు ఎనలైజ్ చేస్తున్నారు.