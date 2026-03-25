జక్కన్న చెక్కేశాడు.. వారణాసి కోసం కాశీ సెట్స్ అదుర్స్.. ఫోటోలు వైరల్
జక్కన్న రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వారణాసి తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో టాలీవుడ్ ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఏ అప్డేట్ వచ్చినా ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు.
తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన సెట్స్ ఫోటోలు నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి. 1300 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందుతోన్న ఈ మూవీ కోసం హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్లు, అంతర్జాతీయ వీఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీలు పని చేస్తున్నారు.
తాజాగా, సినిమా కోసం రూపొందించిన వారణాసి నగర మినియేచర్ సెట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వీధులు, ఆలయాలు, ఇరుకైన చోట్లను రియలిస్టిక్గా రూపొందించటం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. రాజమౌళి విజన్కు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. సినిమా యూనిట్ ఇప్పటికే ఆఫ్రికా, జార్జియా షెడ్యూల్స్ పూర్తి చేసి, ప్రస్తుతం కాశీ సెట్స్లో షూట్ చేస్తోంది.
ఇక్కడ కీలక సీక్వెన్స్లు, భారీ యాక్షన్ షూట్ జరుగనుంది. ఈ సినిమా టాలీవుడ్తో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కొత్త రికార్డులను సాధించనుంది. ఈ సినిమా 2027 ఏప్రిల్ 7వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమా త్రేతాయుగం నుంచి 2027 వరకు సాగుతుందని.. ఈ కాలంలో కాశీ ఎలా మారిందో చూపించేందుకు ఈ సెట్లో మార్పులు చేస్తున్నారు.
ఈ చిత్రాన్ని 120 దేశాల్లో విడుదల చేయాలని రాజమౌళి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇందులో మహేశ్ సరసన గ్లోబల్ స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా నటిస్తోంది. సంగీతం ఎం.ఎం. కీరవాణి, విలన్గా పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటిస్తున్నారు. శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్, షోయింగ్ బిజినెస్ బ్యానర్లపై కెఎల్ నారాయణ, ఎస్ఎస్ కార్తికేయ నిర్మిస్తున్నారు.