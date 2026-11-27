Maheshbabu: వారణాసి అనుకున్న టైంకే - మరోవైపు మహేష్ బాబు పుట్టినరోజుకు వాయిదా !
వారణాసి చిత్ర షూటింగ్ అధికారికంగా పూర్తయింది. విఎఫ్ఎక్స్ మెరుగుల కోసం వారణాసి ఏప్రిల్ 2027 విడుదలను వాయిదా వేసింది. అయితే నిన్న దుర్గా ఆర్ట్స్ నుంచి సోషల్ మీడియాలో ఓ లెటర్ పేర్కొన్నట్లు అనుకున్న టైంకే విడుదల జరుగుతుందని తెలుస్తుంది. కానీ ఈరోజు మరలా వాయిదా పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు పలు భాషల్లో విడుదల చేయాల్సి వుండగా పలు టెక్నికల్ పనులు వల్ల జాప్యం అవుతుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
Varanasi maheshbabu
ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం VFX బృందం చేతిలో ఉంది; వారు విస్తృతమైన CGI మరియు అద్భుతమైన దృశ్యాలను రూపొందించే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. VFX పనులకు అదనపు సమయం పట్టే అవకాశం ఉన్నందున, చిత్ర నిర్మాతలు ఇంకా విడుదల తేదీని ఖరారు చేయలేదు. అందిన సమాచారం ప్రకారం, అనుకున్న సమయం కంటే ఈ చిత్రం విడుదల మరో 2–3 నెలలు ఆలస్యం కావచ్చు.
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, మహేష్ బాబుల చిత్రం 'వారణాసి', అత్యుత్తమ అవుట్పుట్ కోసం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ దశలో మరింత సమయం మరియు శ్రమ అవసరమవుతుండటంతో, 2027 ఏప్రిల్ 7న విడుదల కావడం లేదు. వారణాసి షూటింగ్ పూర్తయింది, కానీ దర్శకుడు రాజమౌళి కొత్త తేదీని ఖరారు చేసే ముందు ఫైనల్ సిజిఐ అవుట్పుట్ను సమీక్షించాలనుకుంటున్నారు.
ట్రేడ్ చర్చల్లో ఆగస్టు 12 లాగానే ఆగస్టు 2027 కూడా వినిపిస్తోంది. క్రీ.పూ. 7200 నాటి ప్రాచీన త్రేతాయుగ లంక నగరంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాగే కథలో మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా జోనస్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటిస్తున్నారు. ఈ ఆలస్యం రాజమౌళి నాణ్యతపై దృష్టి సారించడానికే అని అభిమానులు అంటున్నారు, మరికొందరు ఆగస్టు 9న మహేష్ బాబు పుట్టినరోజుతో ఆగస్టు స్లాట్ ముడిపడి ఉందని భావిస్తున్నారు. 2027లో తెలుగు చిత్రాల బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా ఇప్పుడు ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' అసలు తేదీని దక్కించుకునే అవకాశం ఉంది.