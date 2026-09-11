Varun Tej : వాయువ్ ముఖాన్ని చూపిస్తూ అందమైన జీవితంగా వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి పోస్ట్
కొణిదెల వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి తమ కుమారుడు వాయువ్ ముఖాన్ని చూపిస్తూ, అభిమానులను అలరించారు. 2023 నవంబర్లో టస్కనీలో వివాహం చేసుకున్న ఈ జంట, 2025 సెప్టెంబర్ 10న వాయువ్కు స్వాగతం పలికారు. అతని మొదటి పుట్టినరోజు సందర్భంగా హృద్యమైన కుటుంబ ఫోటోలు, భావోద్వేగ సందేశాలను పోస్ట్ చేశారు.
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తండ్రిగా ఉండటమే తన జీవితంలో అత్యంత అందమైన భాగమని వరుణ్ రాయగా, తమ కుమారుడి ద్వారా ఒక కొత్త రకమైన ప్రేమను కనుగొన్నట్లు లావణ్య వివరించారు. సోఫాలో హాయిగా కూర్చున్న ఫోటో, మూడు తరాల కుటుంబ ఫోటో వంటి సహజమైన చిత్రాలను చూసి అభిమానులు ఎంతగానో సంతోషించారు, అవి హృదయానికి హత్తుకునేలా ఉన్నాయని ప్రశంసించారు.
కాగా, కొరియన్ కనకరాజు సినిమా తర్వాత తాజాగా బరి అనే స్పోర్ట్ నేపథ్యంతో సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాపై పూర్తి నమ్మకంతో వున్నానని వరుణ్ వెల్లడిస్తున్నారు. సరికొత్తగా ఇందులో కనిపిస్తానని తెలిపారు.