VarunTej: వాలీబాల్ శిక్షణలో మోకాలికి గాయమైన వరుణ్ తేజ్కు శస్త్రచికిత్స
తన సోదరి నిహారిక కొణిదెల పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న 'భరి' చిత్రంలోని కష్టతరమైన వాలీబాల్ సన్నివేశాల కోసం తీవ్రంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా వరుణ్ తేజ్కు మోకాలికి గాయమైంది. మంగళవారం హైదరాబాద్లోని అపోలో ఆసుపత్రిలో వరుణ్ తేజ్కు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ప్రస్తుతం వైద్య సంరక్షణలో బాగా కోలుకుంటున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఫస్ట్ క్లాప్తో యదు వంశీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, ప్రామాణికమైన యాక్షన్ పట్ల వరుణ్ యొక్క నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తూ, సంక్రాంతి 2027కి విడుదల కానుంది.
'భరి' చిత్రంలో తన పాత్ర కోసం సిద్ధమవుతున్నప్పుడు వరుణ్ తేజ్కు గాయమైందని, ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై చిత్ర బృందం అధికారికంగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ విషయం చిత్ర పరిశ్రమ, ప్రేక్షకులలో ఆందోళనను రేకెత్తించింది. చాలామంది ఆయనకు మద్దతు తెలుపుతూ, త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో, 'భరి' చిత్రంలో తన పాత్రలో కీలకమైన వాలీబాల్ శిక్షణ తీసుకుంటుండగా వరుణ్ తేజ్ మోకాలికి గాయమైందని ధృవీకరించారు. ఆయనకు వెంటనే వైద్య సహాయం అందించగా, విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఈ ప్రక్రియ సజావుగా పూర్తయింది, ప్రస్తుతం ఆయన నిపుణులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో కోలుకుంటున్నారు. ఆయన పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని, ప్రజలు చూపిస్తున్న ఆందోళనకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, ఆయన క్రమంగా పూర్తిగా కోలుకుంటున్నారని చిత్ర బృందం హామీ ఇచ్చింది.
'భరి' చిత్రం, గ్రామీణ నేపథ్యమున్న ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా ఇప్పటికే బలమైన ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. దీని కథనంలో వాలీబాల్ ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని ఒక సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమంతో అధికారికంగా ప్రారంభించారు. 'పవర్స్టార్' పవన్ కళ్యాణ్ లాంఛనప్రాయంగా మొదటి క్లాప్ కొట్టడంతో, ఈ ప్రాజెక్ట్కు ఘనమైన ఆరంభం లభించింది. యదు వంశీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఇది గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే భావోద్వేగభరితమైన కథగా ప్రచారం పొందుతోంది.
విభిన్నమైన, సవాలుతో కూడిన పాత్రలను ఎంచుకోవడంలో పేరుగాంచిన వరుణ్ తేజ్, ఒక వాలీబాల్ ఆటగాడి పాత్రను వాస్తవికంగా పోషించడానికి కఠోరమైన శారీరక శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు. ఈ అంకితభావంతో కూడిన సన్నాహక ప్రక్రియలో గాయం ఒక దురదృష్టకరమైన అంతరాయంగా మారింది.