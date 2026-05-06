Trisha: సూర్య, త్రిష జంటగా నటించిన వీరభద్రుడు సెన్సార్ పూర్తి
Veerabhadrudu, starring Surya
సూర్య నటించిన కురుప్పన్ తెలుగులో మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ 'వీరభద్రుడు' గా రాబోతోంది. దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ చేసిన ఈ సినిమా సెన్సార్ పూర్తయిందని చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. యూ/ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన సెన్సార్ బోర్డ్- మే14న సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కు సిద్ధమైంది. డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది.
తమిళం, తెలుగు, హిందీ పరిశ్రమలలో పాపులర్ కంటెంట్ను అందించిన డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని స్కేల్, కంటెంట్ రెండింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతిష్టాత్మకగా తెరకెక్కిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్, సాంగ్స్ భారీ అంచనాలని సృష్టించాయి.
ఈ చిత్రంలో త్రిష హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఇంద్రన్స్, నట్టి, స్వసిక, అనఘ మాయ రవి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సాయి అభ్యంకర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి జికె విష్ణు సినిమాటోగ్రఫీ.
రచన & దర్శకత్వం: RJ బాలాజీ
సినిమాటోగ్రఫీ - జికె విష్ణు
సంగీతం - సాయి అభ్యంకర్
యాక్షన్ అన్బరివ్ - విక్రమ్ మోర్
ఎడిటర్ - ఆర్.కళైవానన్
ప్రొడక్షన్ డిజైన్ - అరుణ్ వెంజారామూడు
నిర్మాతలు: ప్రకాష్ బాబు, ఎస్.ఆర్. ప్రభు