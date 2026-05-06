బుధవారం, 6 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (11:30 IST)

Trisha: సూర్య, త్రిష జంటగా నటించిన వీరభద్రుడు సెన్సార్ పూర్తి

Veerabhadrudu, starring Surya
సూర్య నటించిన కురుప్పన్ తెలుగులో మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్  'వీరభద్రుడు' గా రాబోతోంది. దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ చేసిన ఈ సినిమా సెన్సార్ పూర్తయిందని చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. యూ/ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన సెన్సార్ బోర్డ్- మే14న సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్  కు సిద్ధమైంది. డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది.

తమిళం, తెలుగు, హిందీ పరిశ్రమలలో పాపులర్ కంటెంట్‌ను అందించిన డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ  చిత్రాన్ని స్కేల్, కంటెంట్ రెండింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతిష్టాత్మకగా తెరకెక్కిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్, సాంగ్స్ భారీ అంచనాలని సృష్టించాయి.

ఈ చిత్రంలో త్రిష హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఇంద్రన్స్, నట్టి, స్వసిక, అనఘ మాయ రవి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సాయి అభ్యంకర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి జికె విష్ణు సినిమాటోగ్రఫీ.

 రచన & దర్శకత్వం: RJ బాలాజీ
సినిమాటోగ్రఫీ - జికె విష్ణు
సంగీతం - సాయి అభ్యంకర్
యాక్షన్ అన్బరివ్ - విక్రమ్ మోర్
ఎడిటర్ - ఆర్.కళైవానన్
ప్రొడక్షన్ డిజైన్ - అరుణ్ వెంజారామూడు
నిర్మాతలు: ప్రకాష్ బాబు, ఎస్.ఆర్. ప్రభు

సంపన్న మహిళలే టార్గెట్.. లగ్జరీ కార్లలో లైంగిక దాడి.. ముఠా అరెస్ట్సంపన్న మహిళలను ప్రేమ, వ్యాపార పెట్టుబడుల ముసుగులో మభ్యపెట్టి, వారి నుంచి డబ్బు గుంజుకుంటున్న ఒక ముఠాను జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ముఠాకు కొడూరి చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ అలియాస్ అర్జున్ కుమార్ (22) నాయకత్వం వహించగా, అతని సోదరుడు రాజీవ్, తల్లి మీనా కుమారి, ఆమె సహచరుడు వినీల్ చౌదరి ఇందులో సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఒక మైనర్ బాలిక కుటుంబం ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఈ మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. నిందితులు ఒక స్టార్టప్ వ్యాపార పెట్టుబడి పేరుతో బాధితురాలి నుంచి రూ.13లక్షలు వసూలు చేశారని ఆ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

తెలంగాణలో పగటిపూట తీవ్రమైన ఎండలు.. మోస్తరు వర్షంతో ఉపశమనంతెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో పగటిపూట తీవ్రమైన ఎండలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, దాదాపు ఒక వారం పాటు ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీల సెల్సియస్ మార్కు వద్దే కొనసాగిన తర్వాత, మంగళవారం రాత్రి హైదరాబాద్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కురిసిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కొంత ఉపశమనాన్ని కలిగించింది. తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రణాళిక సంఘం (టీజీడీపీఎస్) గణాంకాల ప్రకారం, అత్యధిక వర్షపాతం సంగారెడ్డి జిల్లాలో నమోదైంది. ఆర్సీ పురం (రామచంద్రాపురం)లో 20.5 మి.మీ, భెల్ ఫ్యాక్టరీ వద్ద 17.3 మి.మీ వర్షం కురిసింది. ఇతర జిల్లాల విషయానికి వస్తే, మంచిర్యాల జిల్లాలోని భీమారంలో 20 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు కాగా, రంగారెడ్డి జిల్లాలోని లింగంపల్లిలో 16.8 మి.మీ, చందానగర్‌లో 12.3 మి.మీ వర్షం కురిసింది.

సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయను, మమతా బెనర్జీ షాకింగ్ డెసిషన్: మరిప్పుడు ఏం చేస్తారు?పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తను ఓడిపోలేదనీ, కనుక ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయబోనని మమతా బెనర్జీ భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు. ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీ స్పష్టమైన ఆధిక్యం సాధించినప్పటికీ, తాను రాజీనామా చేయబోనని ఆమె ప్రకటించడం దేశ వ్యాప్తంగా ఇది కాస్త చర్చనీయాంశమైంది. తను సీఎం పదవికి ఎందుకు రాజీనామా చేయబోవడంలేదో వివరించారు దీదీ. ఎన్నికల ఫలితాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) వెనుకబడినప్పటికీ, తాను ఓడిపోలేదని మమతా బెనర్జీ పేర్కొంటున్నారు. అధికారికంగా సీట్లు తగ్గినప్పటికీ, నైతికంగా ప్రజల మద్దతు తనకే ఉందని, ఇది ప్రజల తీర్పు కాదని ఆమె వాదిస్తున్నారు.

టూవీలర్ నడుపుతూ పట్టుబడిన బాలుడు.. తల్లిదండ్రులపై కేసు.. రూ.25వేల ఫైన్విజయపుర నగరంలో ద్విచక్ర వాహనం నడుపుతూ పట్టుబడిన ఒక మైనర్ బాలుడి తల్లిదండ్రులపై అక్కడి న్యాయస్థానం రూ. 25,000 జరిమానా విధించింది. మైనర్లు వాహనాలు నడపకుండా కట్టడి చేసేందుకు అధికారులు తమ నిఘాను, చర్యలను ముమ్మరం చేసిన నేపథ్యంలో ఈ తీర్పు వెలువడింది. మే 2వ తేదీన సోలాపూర్ రోడ్డులోని 'పాటిల్ ప్లానెట్ సమీపంలో, ఒక బాలుడు స్కూటర్ నడుపుతుండగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు అతన్ని అడ్డుకున్నారు. తనిఖీ చేయగా, ఆ బాలుడు మైనర్ అని తేలింది.

రైల్వే ట్రాక్‌పై ఇద్దరు మహిళలు.. కాపాడాలనుకున్నారు.. కానీ నలిగిపోయారు.. (video)బీహార్, బఖ్తియార్‌పూర్ రైల్వే స్టేషన్ ఫుట్ ఓవర్‌బ్రిడ్జ్‌ను ఉపయోగించకుండా రైల్వే ట్రాక్‌లను దాటేందుకు ప్రయత్నించిన ఇద్దరు మహిళలను ఫరక్కా ఎక్స్‌ప్రెస్ ఢీకొనడంతో వారు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఒక వ్యక్తి వారిని దాటించడంలో సహాయం చేస్తున్నట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో కనిపిస్తుంది. అతను తప్పించుకున్నాడు. కానీ ఆ ఇద్దరు మహిళలు అతివేగ రైలు మార్గంలో చిక్కుకున్నారు.

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?టీ. ఉదయాన్నే లేవగానే గ్లాసుడు టీ తాగనిదే హుషారు వుండదంటారు చాలామంది. కానీ మోతాదుకి మించి టీ తాగితే చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండెల్లో మంట వస్తుంది. మోతాదుకి మించి టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో యాసిడ్ ప్రేరేపిస్తుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల నిద్రలేమి కలుగుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. మోతాదుకి మించి టీ తాగితే పంటి నొప్పి, దంతాలు పసుపు రంగులో మారుతాయి. టీ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.
