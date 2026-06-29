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  4. Veerabhadruni Rahasyam' is generating growing interest on ZEE5.
Written By దేవీ
Last Updated : Monday, 29 June 2026 (18:49 IST)

జీ5 స్ట్రీమింగ్ లో ఆస‌క్తిని పెంచుతోన్న వీరభద్రుని రహస్యం

Veerabhadruni Rahasyam poster
BY: దేవీ
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (18:45 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (18:49 IST)
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Veerabhadruni Rahasyam poster
వీర‌భ్ర‌ద‌పురం.. అంద‌మైన ప‌ల్లెటూరు.. అయితే ఆ ఊరు వెనుక తెలియ‌ని ఓ ర‌హ‌స్యం ఉంది..అదే వీర‌భద్రుడు. ఊరిని కాపాడే వీర‌భ‌ద్రుడు నుంచి త‌ప్పు చేయాల‌నుకున్న‌వారు త‌ప్పించుకోలేరు.. ఊళ్లోని ధ‌ర్మ గంట మోగిందంటే.. త‌ప్పు చేసిన వాళ్లు అంతం కాక త‌ప్ప‌దు. దీంతో ఊళ్లోని ప్ర‌జ‌లు క్ర‌మ‌శిక్ష‌ణ‌తో మెలుగుతుంటారు. అలాంటి ఊర్లోకి  వెన్నెల అనే అమ్మాయి (అనీ) వ‌స్తుంది.

త‌ను ఊళ్లో వీర‌భ‌ద్రుడు చేసే ప‌నుల‌ను గ‌మ‌నిస్తుంది. త‌నేం చేస్తుంది.. నిజంగానే వీర‌భ‌ద్ర‌పురంలో వీర‌భ‌ద్రుడు ఉన్నాడా? త‌ప్పు చేసిన‌వాడిని శిక్షిస్తున్నాడా? ఇంత‌కీ వీర‌భ‌ద్ర‌పురంలోని ఆ ర‌హస్యం ఏంట‌నేది తెలుసుకోవాలంటే వీర‌భ‌ద్రుని ర‌హ‌స్యం సిరీస్ చూడాల్సిందేనంటున్నారు మేక‌ర్స్‌.
 
భీమ‌గాని శ్రీవ‌ర్ధ‌న్ రెడ్డి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ సిరీస్ జూలై 3 నుంచిరెండు ఎపిసోడ్స్‌తో స్ట్రీమింగ్ మొద‌లు కానుంది. ఈ సిరీస్‌కు సంబంధించిన ట్రైల‌ర్ రిలీజైంది. ట్రైల‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తే..
 
అర్ధ‌రాత్రి చెట్టుకింద కొలువైన వీర‌భద్రుడి ద‌గ్గ‌ర‌కు ఓ పిల్లాడు న‌డుచుకుంటూ వ‌స్తాడు. ‘కొన్ని కోట్ల సంవత్స‌రాల క్రితం విశ్వం పుట్ట‌డానికి కార‌ణ‌మైన బిగ్ బ్యాంగ్ థియ‌రీ నుంచి ఈ భూమ్మీద పుట్టిన మొద‌టి జీవం వ‌ర‌కు అన్నీ యాక్సిడెంటే’ అని ఓ వ్య‌క్తి వివ‌రిస్తుంటాడు. అప్పుడు ఓ వ్యక్తి లేచి ‘స‌ర్‌..మ‌రి దేవుడు సంగ‌తేంటి?’ అని ప్ర‌శ్నించ‌గానే.. చెబుతున్న వ్య‌క్తి మొహంలో ఓ ఆశ్చ‌ర్యం క‌లుగుతుంది. అక్క‌డి నుంచి వీర‌భద్ర‌పురంలో జ‌రిగే విష‌యాల‌ను తెలియ‌జేసేలా పాత్ర‌ల‌ను ప‌రిచ‌యం చేస్తూ ట్రైల‌ర్ సాగింది. దీంతో సిరీస్‌పై ఆస‌క్తి రెట్టింపైంది.
 
వీర‌భ‌ద్రుని ర‌హ‌స్యం సిరీస్ లో ప్ర‌తి వారం కొత్త ఎపిసోడ్స్ యాడ్ అవుతూ వ‌స్తాయి. 60 ఎపిసోడ్స్‌తో రూపొందించిన సిరీస్ ఓ లాంగ్ ఫార్మ్ మిస్టరీగా ఒక్కో ఎపిసోడ్ రహస్యాలను రివీల్ చేస్తూ, ట్విస్టులు బయటపెడుతూ ముందుకు సాగుతుంది. వెన్నెల పాత్రలో అన్నీ, యోగానందగా రఘు కుంచె, కార్తికేయగా రఘు, ఎస్సై అభినవ్‌గా రవి, నందగా కమల్ తూము, సింహవల్లిగా శిరీష, అనురాధ, బాలచంద్ర, కల్కి తదితరులు కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
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దేవీ
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కేతన్‌ నుంచి కోటి రూపాయలు తీసుకున్న సియా.. ప్రియుడికి ఇచ్చిందట!

కేతన్‌ నుంచి కోటి రూపాయలు తీసుకున్న సియా.. ప్రియుడికి ఇచ్చిందట!పూణెకు చెందిన 26 ఏళ్ల రియల్టర్ కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు దర్యాప్తులో కొత్త వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పెళ్లి షాపింగ్ పేరుతో తన కాబోయే భార్య సియా గోయల్ అతని నుంచి దాదాపు రూ. 1 కోటి తీసుకుని, ఆ మొత్తాన్ని తన ప్రియుడిగా భావిస్తున్న చేతన్ చౌదరికి అందజేసిందని పోలీసు వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నాయి.

టెన్త్ విద్యార్థులకు శుభవార్త చెప్పిన సీబీఎస్ఈ

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చెరువులో మృతదేహాలను తాళ్లతో బైకుకు కట్టి ఉంచారు.. ఎక్కడ?

చెరువులో మృతదేహాలను తాళ్లతో బైకుకు కట్టి ఉంచారు.. ఎక్కడ?ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కృష్ణా జిల్లా కృత్తివెన్ను మండలంలో ఓ విషాదం చోటుచేసుకుంది. చిన్నగొల్లపాలెం గ్రామంలోని చెరువులో రెండు మృతదేహాలను స్థానికులు సోమవారం గుర్తించారు. ఈ రెండు మృతదేహాలు తాడుతో బైకుకు కట్టి ఉంచడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

ఒకవేళ పవన్ కల్యాణ్ హోం మంత్రి అయితే.. ఆర్ఆర్ఆర్ సెన్సేషనల్ కామెంట్లు

ఒకవేళ పవన్ కల్యాణ్ హోం మంత్రి అయితే.. ఆర్ఆర్ఆర్ సెన్సేషనల్ కామెంట్లుఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గత వారం ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్య చేశారు. తాను హోం మంత్రిని కాకపోవడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నేరస్తులు చాలా అదృష్టవంతులని తెలిపారు. "ఒకవేళ నేను హోం మంత్రిని అయి ఉంటే, మీ బతుకులు దుర్భరంగా ఉండేవి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అనేక చర్చలకు దారితీసింది. ఒకవేళ ఆయన నిజంగానే హోం మంత్రి అయితే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారనే దానిపై ప్రజలు రకరకాలుగా ఊహించడం మొదలుపెట్టారు.

దుబ్బాక: తాళం వేసిన ఇంట్లో కిలోకు పైగా బంగారం లూటీ

దుబ్బాక: తాళం వేసిన ఇంట్లో కిలోకు పైగా బంగారం లూటీసిద్ధిపేటలో భారీ చోరీ చోటుచేసుకుంది. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకలో జరిగిన ఒక భారీ దొంగతనంలో, దుండగులు తాళం వేసి ఉన్న ఇంటి నుండి ఒక కిలోగ్రాముకు పైగా బంగారాన్ని అపహరించారు. వివరాల్లోకి వెళితే... ఈ ఇల్లు చింత రాజ్‌కుమార్ అనే వ్యక్తికి చెందినది. కుటుంబ సభ్యులు తీర్థయాత్రకు వెళ్లిన సమయంలో, ఇంటికి తాళం వేసి ఉండగా ఈ ఘటన జరిగింది. వారు లేని సమయాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న గుర్తుతెలియని దొంగలు ఇంట్లోకి చొరబడి, బీరువాను పగలగొట్టి బంగారు ఆభరణాలను ఎత్తుకెళ్లారు.

అధికంగా పసుపు వాడితే?

అధికంగా పసుపు వాడితే?శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.

అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?

అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.

నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?

నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్‌ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.

గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు

గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలుగుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.