భగవంత్ కేసరి చిత్రం నుంచి ప్రేరణ పొందాం.. నిర్మాత వెంకట్
తమిళ సూపర్ స్టార్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం జన నాయకుడు బాలకృష్ణ నటించిన "భగవంత్ కేసరి" చిత్రం నుండి ప్రేరణ పొందిందని నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ ధృవీకరించారు. ఈ చిత్రం జూలై 23న థియేటర్లలో విడుదలైంది.
విడుదలకు ముందు తెలుగు మీడియాతో మాట్లాడిన వెంకట్ కె. నారాయణ, ఈ చిత్రం రీమేక్ కాదని, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం నుండి కేవలం మూల ప్రేరణను మాత్రమే తీసుకున్నామని స్పష్టం చేశారు.
భగవంత్ కేసరి చిత్రం అంటే విజయ్ గారికి, తనకు ఇద్దరికీ ఎంతో ఇష్టం. తాము దాని నుండి కేవలం ప్రేరణ మాత్రమే తీసుకున్నామని చెప్పారు. ఈ ఆలోచన గురించి అనిల్ రావిపూడి గారితో కూడా చర్చించామని తెలిపారు.
జన నాయగన్ అనేది సరికొత్త నేపథ్యం, కొత్త సంఘర్షణతో కూడిన పూర్తిగా కొత్త కథ. ఇది ప్రేక్షకులతో భావోద్వేగపరంగా అనుసంధానమవుతూనే, ఒక కొత్త సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందిస్తుందని తనకు నమ్మకం ఉందని తెలిపారు.