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  4. Venkatesh, Kalyan Ram, and Anil Ravipudi's film wraps up its first schedule
Written By దేవీ
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (10:47 IST)

Kalyanram: తొలి షెడ్యూల్ పూర్తిచేసుకున్నవెంకటేష్, కల్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి చిత్రం

Nandamuri Kalyan Ram
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (10:47 IST)
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Nandamuri Kalyan Ram
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి  ఈసారి విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ కాంబిానేషన్ లో సినిమా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇంకా పేరు పెట్టని ఈ సినిమా షూటింగ్ అన్నపూర్ణ ఏడెకరాలసెట్లో విజయవంతంగా మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తి చేశారు. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తుండగా, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి.
 
ఈ షెడ్యూల్‌ కోసం హైదరాబాద్‌లో ప్రత్యేకంగా సెట్‌లో నిర్మించారు. వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, కీర్తి సురేష్ కృతి శెట్టి షూటింగ్ లో పాల్గొన్నారు. టాకీ పార్ట్‌తో పాటు ఓ అద్భుతమైన పాటను చిత్రీకరించారు. చాలా ముఖ్యమైన సన్నివేశాలను తెరకెక్కించారు. ఈ ఎపిసోడ్స్ సినిమాలో హైలైట్‌గా నిలవనున్నాయి.
 
ఇప్పటికే విడుదల చేసిన కళ్యాణ్ రామ్ పోస్టర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అలాగే అనిల్ రావిపూడి తనదైన క్రియేటివ్ ప్రమోషన్స్ ఇప్పటికే అంచనాలు పెంచారు.  
 
ఈ చిత్రానికి  జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం సమకూరుస్తుండగా, సమీర్ రెడ్డి సినిమాటోగ్రఫీ, తమ్మిరాజు ఎడిటింగ్,  ఎ.ఎస్. ప్రకాష్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.  ఎస్. కృష్ణ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌.
 
అనిల్ రావిపూడి మార్క్ వినోదం, కుటుంబ భావోద్వేగాలు, ఫెస్టివల్ ట్రేడ్‌మార్క్ ఎంటర్టైనర్ గా రూపొందుతున్న  చిత్రం 2027 సంక్రాంతికి గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.
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దేవీ
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