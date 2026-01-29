Trivikram: వెంకటేష్ సినిమా శరవేగంగా షూటింగ్ - నారా రోహిత్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడా?
Venkatesh - Adrsha kutumbam
ఫ్యామిలీ హీరోగా పేరుతెచ్చున్న వెంకటేష్ తో దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ రూపొందిస్తున్న చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. హారిక అండ్ హాసీని క్రియేషన్స్ పతాకంపై ఎస్. రాధాక్రిష్ణ (చినబాబు) నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం. 47 అనే టైటిల్ ను పెడుతున్నట్లు ప్రకటించారు. అందుకు సంబంధించిన పోస్టర్ కూడా విడుదలచేశారు. అయితే బంధుమిత్రులు అనే టైటిల్ కూడా పరిశీలనలో వున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.
ఆ పేరుతోనే వర్కింగ్ టైటిల్ పెట్టి షూటింగ్ జరుపుకుంటున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. తాజాగా సికింద్రాబాద్ లోని ఎ.బి.ఎస్. మెట్రో స్టేషన్ లో కొన్ని సన్నివేశాల చిత్రీకరణ జరుగుతుందని తెలుస్తోంది. స్టేషన్ లో హడావుడి పోలీసులు వుండడంతో జనాలు మరింత రద్దీ పెరగింది. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తనదైన శైలిలో కుటుంబకథా చిత్రంగా రూపొందిస్తున్నారు. శ్రీనిధిశెట్టి కథానాయికగా నటిస్తుంది.
కాగా, ఈ సినిమాలో మరో కీలక పాత్ర నారా రోహిత్ నటించనున్నట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. సమాచారం మేరకు అల వైకుంఠపురంలో సినిమాలో సుశాంత్ నటించినట్లు ఆ తరహాలో సరికొత్తగా నారా పాత్ర వుండనున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇంకా చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించాల్సి వుంది. ఇప్పటికే మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రంతో సక్సెస్ సంపాదించుకున్న వెంకటేష్ ఆ జోష్ తో ఈ సినిమా చేస్తున్నారు. మరోసారి వెంకటేష్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ను మెప్పించే ప్రయత్నం చేయబోతున్నారు.