గురువారం, 29 జనవరి 2026
Written By దేవీ
గురువారం, 29 జనవరి 2026 (13:54 IST)

Trivikram: వెంకటేష్ సినిమా శరవేగంగా షూటింగ్ - నారా రోహిత్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడా?

Venkatesh - Adrsha kutumbam
ఫ్యామిలీ హీరోగా పేరుతెచ్చున్న వెంకటేష్ తో దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ రూపొందిస్తున్న చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. హారిక అండ్ హాసీని క్రియేషన్స్ పతాకంపై ఎస్. రాధాక్రిష్ణ (చినబాబు) నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం. 47 అనే టైటిల్ ను పెడుతున్నట్లు ప్రకటించారు. అందుకు సంబంధించిన పోస్టర్ కూడా విడుదలచేశారు. అయితే బంధుమిత్రులు అనే టైటిల్ కూడా పరిశీలనలో వున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.
 
ఆ పేరుతోనే వర్కింగ్ టైటిల్ పెట్టి షూటింగ్ జరుపుకుంటున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. తాజాగా సికింద్రాబాద్ లోని ఎ.బి.ఎస్. మెట్రో స్టేషన్ లో కొన్ని సన్నివేశాల చిత్రీకరణ జరుగుతుందని తెలుస్తోంది. స్టేషన్ లో హడావుడి పోలీసులు వుండడంతో జనాలు మరింత రద్దీ పెరగింది. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తనదైన శైలిలో కుటుంబకథా చిత్రంగా రూపొందిస్తున్నారు. శ్రీనిధిశెట్టి కథానాయికగా నటిస్తుంది.
 
కాగా, ఈ సినిమాలో మరో కీలక పాత్ర నారా రోహిత్ నటించనున్నట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. సమాచారం మేరకు అల వైకుంఠపురంలో సినిమాలో సుశాంత్ నటించినట్లు ఆ తరహాలో సరికొత్తగా నారా పాత్ర వుండనున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇంకా చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించాల్సి వుంది. ఇప్పటికే మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రంతో సక్సెస్ సంపాదించుకున్న వెంకటేష్ ఆ జోష్ తో ఈ సినిమా చేస్తున్నారు. మరోసారి వెంకటేష్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ను మెప్పించే ప్రయత్నం చేయబోతున్నారు.

తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. కేసీఆర్‌‍కు సిట్ నోటీసులు?

తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. కేసీఆర్‌‍కు సిట్ నోటీసులు?తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ దర్యాప్తు కొత్త దశలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్‌కు సిట్ నోటీసులు జారీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. బీఆర్ఎస్ పాలనలో అక్రమంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సిట్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ దర్యాప్తు దాదాపు రెండేళ్లుగా కొనసాగుతుండగా, కేటీఆర్, హరీష్ రావుతో సహా బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఈ సుదీర్ఘ విచారణను ఒక ముగింపు లేని టీవీ సీరియల్‌తో పోలుస్తూ గతంలో వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేశారు.

శ్రీవారి లడ్డూలులో కల్తీ నెయ్యి నిజమేనంటూ సిట్ సంచలన విషయాలు

శ్రీవారి లడ్డూలులో కల్తీ నెయ్యి నిజమేనంటూ సిట్ సంచలన విషయాలుతిరుమల శ్రీవారి లడ్డూల్లో స్వచ్ఛమైన నెయ్యిని 2019 నుంచి 2024 వరకూ వాడలేదని సిట్ సంచలన విషయాలను బైటపెట్టింది. తితిదేకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగిన మాట వాస్తవమని తేల్చింది. తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంలో భగవాన్ పూర్ లోని భోలేబాబా ఆర్గానిక్ డెయిరీ మిల్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి 68.17 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యిని సరఫరా చేసినట్లు సిట్ తెలియజేసింది. దీనితో రూ.234.51 కోట్ల నిధులను దుర్వినియోగం చేసారని పేర్కొన్నది. కల్తీ నెయ్యికి ఎలా తెరతీసారో స్పష్టంగా తన నివేదికలో వెల్లడించింది సిట్. తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యిని పలు మార్గాల ద్వారా తెప్పించి కలిపేసారని వెల్లడించింది.

Tirupati laddu: లడ్డూలో ఆ కొవ్వు లేదు.. చంద్రబాబు నేలపై ముక్కు రాసి క్షమాపణ చెప్పాలి

Tirupati laddu: లడ్డూలో ఆ కొవ్వు లేదు.. చంద్రబాబు నేలపై ముక్కు రాసి క్షమాపణ చెప్పాలితిరుపతి పవిత్ర లడ్డూ ప్రసాదంలో జంతువుల కొవ్వును ఉపయోగించలేదని బుధవారం వెలుగులోకి వచ్చిన సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) ఛార్జిషీట్ ధృవీకరించిన నేపథ్యంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భక్తులకు క్షమాపణ చెప్పాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్సార్‌సీపీ) గురువారం డిమాండ్ చేసింది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు (టీటీడీ) లడ్డూల తయారీకి ఉపయోగించే నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు లేదని గత వారం నెల్లూరులోని ఒక కోర్టులో సీబీఐ దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్‌లో ధృవీకరించిందనే నివేదికలపై వైఎస్సార్‌సీపీ 'సత్యమే గెలిచింది' అని స్పందించింది.

మహిళపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు: అజ్ఞాతంలోకి అరవ శ్రీధర్, ఫోన్ స్విచాఫ్

మహిళపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు: అజ్ఞాతంలోకి అరవ శ్రీధర్, ఫోన్ స్విచాఫ్రైల్వేకోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఫోన్ స్విచాఫ్ చేసి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లినట్లు చెబుతున్నారు. జనసేన విచారణ కమిటీకి అతడు అందుబాటులోకి రాలేదని సమాచారం. దాంతో కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా అతడిని పిలిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఓ మహిళా ఉద్యోగిని లైంగికంగా వేధించినట్లు తీవ్ర ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్న సంగతి తెలిసిందే. వీటికి సంబంధించి గత రెండురోజులుగా సోషల్ మీడియాలో వరసగా వీడియోలో బైటకు వస్తున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో అతడు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయినట్లు సమాచారం.

తిరుమలలో నవ దంపతులు-నుదుటిపై ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఫోటోకు ఫోజులు (video)

తిరుమలలో నవ దంపతులు-నుదుటిపై ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఫోటోకు ఫోజులు (video)తిరుమలలో రీల్స్‌, వీడియో షూట్స్‌ వ్యవహారంపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తిరుమలలో ఫొటోలు, వీడియోలు తీయడంపై నిషేధం విధించింది. ఎప్పటికప్పుడు నిఘా ఉండేలా విజిలెన్స్‌ స్పెషల్‌ ఫోకస్‌ పెడుతోంది. టీటీడీ ఆదేశాలతో విజిలెన్స్ సిబ్బంది ఆలయం దగ్గర తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు. శ్రీవారి ఆలయం ముందు ఫోన్‌లో వీడియోలు, ఫొటోలు తీస్తున్న భక్తులను అడ్డుకున్నారు. భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా తిరుమలలో ఎలాంటి వీడియోలు తీయడానికి వీల్లేదని విజిలెన్స్ అధికారులు సూచించారు.

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?సాధారణంగా పూరి, ఉప్మా ఈ రెండింటిలో పూరి తింటేనే శరీరానికి ఎక్కువ వేడి చేస్తుంది. దీనికి గల కారణాలు, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పూరీలను నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తారు. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు శరీరంలో జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. పూరీలను మైదాతో లేదా గోధుమ పిండితో చేసినా, నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడం వల్ల అది అసిడిటీకి దారితీస్తుంది. కడుపులో మంట లేదా వేడి చేసినట్లు అనిపించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం. ఇందులో ఉండే అధిక క్యాలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి వేడిని కలిగిస్తాయి.

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్సంగారెడ్డి: సంగారెడ్డి జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేద మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ పరీక్షలను విస్తృతంగా చేయటంతో పాటుగా వారికి అవగాహనను మరింత పెంచటానికి గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వ సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ (సెర్ప్)తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకం చేసింది. వైద్య మౌలిక సదుపాయాలకు పరిమిత అవకాశాలు ఉన్న సమాజాల చెంతకు వ్యవస్థీకృత స్క్రీనింగ్ సేవలను చేరువ చేయటం ద్వారా వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించటం మరియు నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణపై ఈ కార్యక్రమం దృష్టి పెడుతుంది.

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?భారతదేశంలో నిపా వైరస్ (Nipah Virus) కేసులు ఐదు నమోదైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో వైరస్ సోకిన వారితో సమీపంగా వున్నవారిని, కుటుంబ సభ్యులను మొత్తం 100 మందిని క్వారెంటైన్లో వుంచారు. ఆసియా దేశాల్లో పలు విమానాశ్రయాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ప్రయాణికులను కోవిడ్ మాదిరి పరీక్షలు చేస్తున్నారు. నిపా వైరస్ సాధారణంగా కేరళ వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. భారత్‌లో గతంలో కేరళ (కోజికోడ్, మలప్పురం జిల్లాల్లో) దీని కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదకరమైనది.

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలురుచికరమైన రుచితో పాటు, పీతలు తినడానికి ఆరోగ్యకరమైనవి. పీతలు అనేక ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పీత తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాము. పీత తక్కువ కొవ్వు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్ యొక్క మూలం, ఇది శక్తిని ఇస్తుంది. జీవక్రియను పెంచుతుంది. పీత ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, జింక్- ప్రోటీన్లకు మంచి మూలం, ఇవన్నీ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పీతలు మెదడు ఆరోగ్యం, అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే ఇతర కారకాల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. పీత మాంసంలో భాస్వరం అధికంగా ఉంటుంది, ఫలితంగా దంతాలు, ఎముకలను బలంగా నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది.

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?శరీరంలోని అన్ని భాగాల పనితీరుకు మెదడు చాలా అవసరం. మెదడును ఆరోగ్యంగా, చురుకుగా ఉంచడంలో సహాయపడే కొన్ని సూపర్ ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆరోగ్యకరమైన మెదడు అభివృద్ధికి డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా అవసరం. బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, చియా గింజలు మెదడు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు తినడం మెదడు అభివృద్ధికి మంచిది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జ్ఞాపకశక్తిని, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఖర్జూరంలోని ఐరన్, మినరల్స్ మెదడు శక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. పచ్చిగుడ్లలో ఉండే ప్రోటీన్, విటమిన్ బి12 మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఆహారంలో ఎక్కువ నూనె, చక్కెర కలపడం మెదడు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.
Webdunia
