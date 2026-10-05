వెంకటేష్ - త్రివిక్రమ్ చిత్రం ఆదర్శ కుటుంబం విడుదల వాయిదా
విక్టరీ వెంకటేష్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న 'ఆదర్శ కుటుంబం' చిత్రం విడుదలను వాయిదా వేశారు. ఈ చిత్రం షూటింగ్తో పాటు పాటల చిత్రీకరణ పూర్తికాకపోవడంతో సినిమాను వాయిదా వేస్తున్నట్టు చిత్ర నిర్మాత నాగవంశీ వెల్లడించారు.
నిజానికి ఈ చిత్రాన్ని ముందుగా ఈ నెల 9వ తేదీన విడుదల చేయాలని భావించారు. కానీ, కొన్ని అనివార్య కారణాల కారణంగా చిత్రాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ ఆకస్మిక పరిణామంతో వెంకటేశ్ అభిమానులు తీవ్ర నిరాశకు లోనయ్యారు.
ఇదే విషయంపై నాగవంశీ మాట్లాడుతూ, సినిమాకు సంబంధించిన తుది దశ పనులు ఇంకా పూర్తికాలేదు. వీటికి తోడు ప్రచార కార్యక్రమాలు కూడా ప్రారంభిచాల్సివుంది. ఈ పనులన్నీ పూర్తి చేయడానికి కనీసం రెండు నుంచి మూడు వారాల సమయం పడుతుంది. సోషల్ మీడియాలో ఎవరూ వేలెత్తి చూపకూడదనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం అని చెప్పారు.
ముఖ్యంగా నిర్ణయించిన తేదీకే విడుదల చేయాలన్ని తొందరలో నాణ్యతతో రాజీ పడలేదని నాగవంశీ పేర్కొన్నారు. ప్రేక్షకులతో పాటు మేం కూడా థియేటర్లో సినిమా పైనల్ కాపీ చూడటం మాకు ఇష్టం లేదు. అన్ని హంగులు పూర్తి చేసుకున్న కాపీనే థియేటర్లకు అందిస్తాం. సినిమా నాణ్యతకే మా మొదటి ప్రాధాన్యత. అందుకే పూర్తి సంతృప్తిగా అన్ని పనులు ముగించుకుని కొత్త విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తాం అని ఆయన వివిరంచారు.