రవీనా టాండన్ ను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలంటున్న వెంకీ అట్లూరి
'స్పిరిట్' (Spirit) మరియు 'కల్కి 2898 AD' సీక్వెల్ ప్రాజెక్టుల నుండి దీపికా పదుకొణె తప్పుకున్నప్పటి నుండి టాలీవుడ్లో పని పరిస్థితులపై చర్చ జరుగుతోంది. ఆమె పెట్టిన షరతులలో '8 గంటల పని దినం' అనే అంశం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది, దీనిపై భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే, తెలుగులో పనిచేసేటప్పుడు బాలీవుడ్ నటులు అక్కడి విధానాలకు అనుగుణంగా మారాలని 'విశ్వనాథ్ & సన్స్' దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి అభిప్రాయపడ్డారు; ఇందుకు రవీనా టాండన్ ఉదాహరణను ఆయన పేర్కొన్నారు.
Raveena Tandon, Venky Atluri
విశ్వనాథ్ & సన్స్' సినిమా ప్రచార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో పని వేళల గురించి జరుగుతున్న చర్చలపై స్పందించారు. సూర్య సినిమా కోసం రవీనా టాండన్ 14 గంటల పని దినం
THR ఇండియాతో జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో, పని వేళల కారణంగా సినిమాల నుండి తప్పుకోవడం గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడటానికి వెంకీ నిరాకరించారు. కానీ, తాము పనిచేసే పరిశ్రమకు అనుగుణంగా నటులు ఎలా సర్దుకుపోవాలో నేర్చుకోవాలనే దానిపై తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. "తమిళం, మలయాళం లేదా హిందీ... ఏ పరిశ్రమకు చెందిన వారైనా సరే, తెలుగు సినిమాలో నటించడానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడి పని సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ సంస్కృతిని గౌరవించాలి," అని ఆయన అన్నారు. ఒకవేళ తాను బాలీవుడ్లో పనిచేస్తే తాను కూడా అలాగే చేస్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఆ తర్వాత తన సినిమాలో రవీనా అనుభవాన్ని ఉదాహరణగా చూపుతూ ఆయన ఇలా అన్నారు: "షూటింగ్ చివరి రోజున మేము ఊటీలో చిత్రీకరణ జరుపుతున్నాం. అక్కడ ఉష్ణోగ్రత సుమారు ఆరు లేదా ఏడు డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంది. హైదరాబాద్ వారికి ఇది పెద్ద విషయం కాకపోవచ్చు, కానీ బొంబాయి మరియు చెన్నై వారికి అది చాలా చలిగా అనిపిస్తుంది. అప్పుడు మా ముందు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి: ఒకటి, వరుసగా 14 గంటల పాటు షూటింగ్ చేయడం; లేదా సినిమాలోని కొంత భాగాన్ని ఇక్కడ తీసి, మిగిలిన భాగాన్ని (ప్యాచ్ వర్క్) వేరే చోట చేయడం. సూర్య గారు అందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు, నేను రవీనా గారిని అడిగాను. ఆమె మేనేజర్ 'మేడమ్ కోపగించుకుంటారు' అని అన్నారు. కానీ ఆమె నా మాట విన్నారు, ఉదయం 10:30 నుండి రాత్రి 12:30 వరకు షూటింగ్లో పాల్గొన్నారు."
'విశ్వనాథ్ & సన్స్' అనేది తమిళ-తెలుగు చిత్రం. ఆయన గత చిత్రం 'లక్కీ భాస్కర్' (Lucky Baskhar). ఆగస్ట్ 14న విడుదలవుతున్న ఈ చిత్రంలో సూర్య, మమిత బైజు, రవీనా, అనిల్ కపూర్, రాధిక శరత్కుమార్ తదితరులు నటించారు.