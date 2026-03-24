Venky: సూర్య తోపాటు అందరినీ మాయ చేసి వైల్ యానిమల్ తో వెంకీ అట్లూరి షూట్
షూటింగ్ లో పలు ఆసక్తి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. అవి చెప్పుకోవడానికి చాలా సరదాగా, ఉత్కంఠను కలిగిస్తాయి. తాజాగా సూర్య ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న విశ్వనాథ్ & సన్స్ సినిమా చేస్తున్నాడు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. ఇటీవలే విడుదలైన టీజర్ లో 40 ఏళ్ల వయసులో సూర్య, యువతిగా మమితా బైజు పాత్రలు కనిపిస్తాయి. అసాధారణ ప్రేమకథ తో ఈ సినిమా చూపించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
అయితే, ఆమధ్య షూటింగ్ ను ఓ ఫారెస్ట్ ప్రాంతంలో తీయాల్సి వచ్చింది. లైట్ డల్ అయితే ప్రమాదమనీ, అక్కడ పులులు వుంటాయని చెప్పారు. కానీ షూటింగ్ లో టైం చూసుకోలేదని దర్శకుడు చెప్పారు. అలా ఓసారి ఓ చిన్న షాట్ వుంది అది తీస్తే సరిపోతుంది. అందుకు అందరూ సిద్ధమవుతుండగా షడెన్ ఓ చిరుతపులి రాగానే అందరూ షాక్ కు గురయ్యాం. మా ఎదురుగా ఓ కుక్కను నోట్లో కరుచుకుని స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోయింది. ఆ దెబ్బకు అందరూ భయపడి షూటింగ్ కు దూరంగా వెళ్ళిపోయారు.
ఇక ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి తేరుకుని చిరుత వెళ్ళిపోయింది షూట్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. అందరూ భయపడుతూనే సీన్ లో పాల్గొన్నారు. అయితే ఓ వ్యక్తి సార్. చిరుత మనవైపు రావడం చూశాం. వెళ్లడం చూడలేదు అన్నాడు. అదేంలేదు. అది వెళ్ళిపోయింది నేను చూశానని అబద్దమాడాను. ఎందుకంటే అప్పటికే ఆర్టిస్టులు, టెక్నీషియన్స్ షాట్ కు రెడీ అయ్యారు.
ఆ తర్వాత షూట్ లో అందరూ పాల్గొన్నారు. మొత్తానికి పేకప్ చెప్పాం. ఆ తర్వాత నేను చెప్పాను. పులి ఇక్కడే వుంది. నా ఎదురుగానే వెళ్ళింది. మనల్ని ఏమీ చేయలేదు. మీకు నేను వెళ్ళిపోయిందని అబద్దం చెప్పాను అన్నా. దాంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకుని చిరుతతోనే షూటింగ్ చేశామా? అంటూ ఆశ్చర్యపోయారు. అంటే షూటింగ్ లైట్లు జనాలు చూసి అది తిరిగి వెళ్లకుండా ఓ చెట్టుచాటున దాక్కుందని మాకు అర్థమయింది. అది తలచుకుంటే ఒళ్ళుజలతరిస్తుందని దర్శకుడు తెలిపారు.
వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్నారు. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం, ఛాయాగ్రాహకుడు నిమిష్ రవి పనిచేస్తున్నారు.