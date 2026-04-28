Venu Swamy: అషు రెడ్డి కేసులో పెద్ద మనిషిగా వేణుస్వామి - లేదంటే వేధింపు కేసు !
ఎన్.ఆర్.ఐ. దర్మేంద్ర తనను అషు రెడ్డి మోసం చేసిందనే కేసులో అషు రెడ్డి వాయిస్ రికార్డ్ బయటకు వచ్చింది. ఆమె వాయిస్ ను బట్టి పెద్ద మనుషుల పంచాయితీలా వేణుస్వామి, నటి ప్రవీణా తో చర్చలు జరిపి తగు పరిష్కారం చేస్తానని చెబుతోంది. ఇంత రాద్దాంతం జరిగాక నీ మొహం చూడడం నాకు ఇష్టం లేదనీ, మా అమ్మను, కుటుంబసభ్యులను ధర్మేంద్ర ఇన్ వాల్వ్ చేయడం అసహ్యంగా వుందని ఆమె పేర్కొంది.
ఆమె మాటలను బట్పెటిద్ద మనుషులు మధ్య మాట్లాడుకుందాం.. నా తరఫున వేణు స్వామి, సీరియల్ నటి ప్రవీణా అక్క వస్తారు. మే వరకు సమయం ఇస్తే 1.5 కోట్లు సెటిల్ చేస్తాను.. సమయం ఇవ్వాలి మే అనేది ఒక్కటే నాకు టార్గెట్గా కనిపిస్తుంది -మిగిలిన డబ్బులు నేను లైఫ్లో సెటిల్ అయిన తరువాత ఇస్తాను. మా అక్కను, మా తల్లిని ఈ వ్యవహారంలో లాగొద్దు, అలా కాకుండా ఇద్దరమే మాట్లాడుకుందాం అంటే నా తరపున వేణు సామి, సీరియల్ నటి ప్రవీణా వస్తారు కలిసి కూర్చొని సెటిల్ చేసుకుందాం.
లేదు, కుదరదు అంటే నేను వేధింపుల కేసు పెడతాను. ఇక నేను నీ మొహం చూడాలని అనుకోవడం లేదు, ఈ విషయం గురించి మాట్లాడాలి అనుకోవడం లేదు అంటూ అషు రెడ్డి బెదిరింపు ధోరణిలో మాట్లాడింది.