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  4. Veta movie launched with Naga Babu and KS Ravi Kumar as guests
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (17:42 IST)

Nagababu: నాగబాబు, కేఎస్ రవి కుమార్ అతిథులుగా వేట చిత్రం ప్రారంభం

Director Ashok Kotipalli l Hero Sandeep Saroj l Heroine Satwika Jampa l Konidela Nagendra Babu l Producers Phani Adapaka & Jayalakshmi Adapaka
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (17:42 IST)
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Director Ashok Kotipalli l Hero Sandeep Saroj l Heroine Satwika Jampa l Konidela Nagendra Babu l Producers Phani Adapaka & Jayalakshmi Adapaka
సందీప్ సరోజ్, సాత్విక జంటగా వేట చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఫణి అడపాక, జయలక్ష్మీ అడపాక నిర్మాణంలో అశోక్ కోటిపల్లి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీని సోమవారం రామానాయుడు స్టూడియోలో పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభించారు. కొణిదెల నాగబాబు, కేఎస్ రవి కుమార్, వీఎన్ ఆదిత్య, మెహర్ రమేష్, సాయి రాజేష్, ఎస్‌కేఎన్ తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. 
 
Tanmai N - Creative Producer (ETV WIN) l Director Ashok Kotipalli l Heroine Satwika Jampa l Hero Sandeep Saroj l K.S. Ravi Kumar l Producer Phani Adapaka l Line Producer - Kalki Raja Telagareddy
Tanmai N - Creative Producer (ETV WIN) l Director Ashok Kotipalli l Heroine Satwika Jampa l Hero Sandeep Saroj l K.S. Ravi Kumar l Producer Phani Adapaka l Line Producer - Kalki Raja Telagareddy
ముహూర్తపు సన్నివేశానికి నాగబాబు స్క్రిప్ట్ అందజేయగా.. కేఎస్ రవి కుమార్ క్లాప్ కొట్టారు. సాయి రాజేష్, ఎస్‌కేఎన్, వీఎన్ ఆదిత్య, ఫణి అడపాక కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ఈ పూజా కార్యక్రమాల్లో మెహర్ రమేష్, యదు వంశీ, అనుదీప్ దేవ్ పాల్గొన్నారు.
 
హీరో సందీప్ సరోజ్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రంతో అందరికీ పరిచయం అయ్యాను. ఈ రోజు మా కొత్త సినిమా ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా వచ్చిన నాగబాబు గారికి, ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. ‘వేట’ అనేది చిరంజీవి గారి టైటిల్. మాఈ కథకి ఈ టైటిల్ యాప్ట్‌గా ఉంటుంది. మా సినిమాని అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
 
కేఎస్ రవి కుమార్ మాట్లాడుతూ .. ‘డైరెక్టర్ అశోక్ గారు ‘వేట’ కథని నాకు కాల్‌లో వివరించారు. కథ నాకు అద్బుతంగా అనిపించింది. అందరూ కొత్త వాళ్లు కలిసి పని చేస్తున్న ఈ చిత్రం పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ చిత్రంలో ఊర్లో పెద రాయుడు టైపు పాత్ర నాది. నా కారెక్టర్ నాకు నచ్చింది. జెన్ జీ ఆడియెన్స్‌కి కూడా ఈ సినిమా నచ్చుతుంది. ఈ మూవీ బిగ్ సక్సెస్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
 
దర్శకుడు అశోక్ కోటిపల్లి మాట్లాడుతూ .. ‘‘వేట’ మూవీ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన నాగబాబు గారికి, ఇతర అతిథులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇదే నా మొదటి సినిమా. కథ చెప్పిన వెంటనే కేఎస్ రవి కుమార్ గారు అంగీకరించారు. ఈ సినిమాతో నాకు అవకాశం ఇచ్చిన నిర్మాతలకు, ఈటీవీ విన్ టీంకు థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
నిర్మాత ఫణి అడపాక మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఈటీవీ విన్‌తో కలిసి చేస్తున్న మూడో ప్రాజెక్ట్. సందీప్ సరోజ్, సాత్విక జంటగా నటిస్తున్నారు. కేఎస్ రవి కుమార్ మా సినిమాలో గొప్ప పాత్రను పోషించనున్నారు. మాకు ఈ జర్నీలో సపోర్ట్ చేస్తున్న కల్కి రాజా గారికి థాంక్స్. మాకోసం వచ్చిన నాగబాబు గారు, సాయి రాజేష్ గారు, మెహర్ రమేష్ గారు, వీఎన్ ఆదిత్య గారు, ఎస్‌కేఎన్ గారికి థాంక్స్. నా సినీ జర్నీలో సపోర్ట్ చేస్తున్న నిహారిక గారికి థాంక్స్. ‘కమిటీకుర్రోళ్లు’ చిత్రంలానే ఇది కూడా ఓ గ్రామీణ కథ. అశోక్ చెప్పిన కథ నాకు చాలా నచ్చింది. సినిమా ఎంతో సహజంగా ఉంటూనే కమర్షియల్ పంథాలో ఉంటుంది’ అని అన్నారు.
 
సాత్విక మాట్లాడుతూ .. ‘‘మా మూవీ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. ‘వేట’ సినిమా నా కెరీర్‌లో గొప్ప ప్రారంభంగా మారుతుందని ఆశిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
సాంకేతిక వ‌ర్గం: బ్యానర్: శ్రీ రాధా  దామోదర్ స్టూడియోస్ & ఈటివి విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్స్. 
ప్రొడక్షన్: ఎస్ఆర్ డి   & ఈటివి విన్ ఒరిజినల్.
ప్రొడ్యూసర్స్: ఫణి అడపాక , జయలక్ష్మి అడపాక.
స్టోరీ, స్క్రీన్ ప్లే,  డైరెక్టర్: అశోక్ కోటిపల్లి.
ఈటివి విన్ వైస్-ప్రెసిడెంట్: సాయి కృష్ణ కోయిన్ని
లైన్ ప్రొడ్యూసర్: కల్కి రాజా తెలగారెడ్డి.
కంటెంట్ హెడ్ (ఈటివి విన్): భరణ్  దండమూడి 
క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్(ఈటివి విన్): తన్మయ్  ఎన్ 
డి. ఓ.పి: వాజిద్ బేగ్ 
మ్యూజిక్: చైతన్ భరద్వాజ 
ఫైట్స్: ఏ. విజయ్
ప్రొడక్షన్ డిజైనర్: అరవింద్ మూలే 
ఎడిటర్: రాఘవేంద్ర తిరుణ్ 
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: రాగం సత్య నితేష్, శివ కుమార్ మచ్చా(ఈటివి విన్)
ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్: బెక్కమ్  రవీందర్ 
కొరియోగ్రాఫర్: జేడీ మాస్టర్ 
పీఆర్ఓ: నాయుడు - ఫణి(బియాండ్ మీడియా )
అడిషనల్ స్క్రీన్ ప్లే & డైలాగ్స్: వెంకట సుభాష్ చీరలా, కొండల్ రావ్ అడ్డగాళ్ల 
కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్: చిన్మయి కకిలేటి 
లిరిక్స్: శ్రీ హర్ష ఏమని, సురేశ్ బనిశెట్టి, పూర్ణ చారి 
పబ్లిసిటీ డిజైనర్: భరణీధరణ్ 
మ్యానేజర్స్: బండారు అయ్యప్ప, సంజయ్ బాబు అళగి  
డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్: రాజా ప్రభాకర్, అలి షేక్, పవన్ కుమార్ పరమటి, ఈశ్వర్ రెడ్డి  దుగ్గెంపూడి, శివ, క్రిష్వన్   
కాస్ట్యూమ్ చీఫ్: వెంకట్ 
మేకప్ చీఫ్ : పసుపులేటి రవి కుమార్ 
మార్కెటింగ్ : టికెట్ ఫ్యాక్టరీ 
ఈవెంట్ పార్టనర్ : యువి మీడియా  
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతం

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ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండి

ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండిబాదములు. రోజూ 10 బాదం పప్పులు తింటుంటే ఆరోగ్యానికి కావలసిన పోషకాలు అందుతాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. బాదములు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం ప్రతి రోజూ ఒక గుప్పెడు బాదంపప్పులను తినడం వల్ల ఫిట్‌గా, అందంగా కనిపిస్తారు. చర్మం మెరుపును పెంచుతుంది. బాదంపప్పులు శరీరం ముడతలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. 10 బాదంపప్పులు తినడం వల్ల రోజువారీ విటమిన్ ఇ అవసరాలలో 50% లభిస్తుంది. నియాసిన్, కాల్షియం, విటమిన్ ఇ, ఫైబర్, రిబోఫ్లావిన్, ఒమేగా-6 కొవ్వు ఆమ్లాలు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఒమేగా-3, జింక్‌ బాదంలో వున్నాయి. నానబెట్టిన బాదంపప్పు తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ కూడా సమతుల్యంగా ఉంటుంది.

ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో బ్రెస్ట్ కేన్సర్‌‍కు అధునాతన చికిత్స

ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో బ్రెస్ట్ కేన్సర్‌‍కు అధునాతన చికిత్సచెన్నైనగరంలోని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు చెందిన క్లినిక్ బి, చెన్నైకి చెందిన 33 ఏళ్ల ఐటీ నిపుణురాలికి ఒకే రొమ్ములోని రెండు నిరపాయకరమైన గడ్డలకు రెండు వేర్వేరు అధునాత వైద్య శస్త్రచికిత్సా విధానాలను ఉపయోగించి విజయవంతంగా చికిత్స అందించింది. ఒకదానికి ఓపెన్ సర్జరీ, మరొకదానికి మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ వాక్యూమ్ అసిస్టెడ్ ఎక్సిషన్ (వీఏఈ) విధానం ద్వారా చికిత్స చేసి, రొమ్ము యొక్క సహజ రూపాన్ని కాపాడింది. మొదటి సర్జరీ వల్ల ఏర్పడిన మచ్చ అంతగా కనిపించదు మరియు కాలక్రమేణా అది మరింత అస్పష్టంగా మారుతుందని అంచనా వేయగా, వీఏఈ విధానం సాంప్రదాయ శస్త్రచికిత్స కోతను నివారించి, ఎటువంటి మచ్చను కనిపించకుండా చేసింది.