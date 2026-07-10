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సోగ్గాడు శోభన్ బాబు సతీమణి శాంత కుమారి మృతి
ప్రముఖ తెలుగు నటుడు శోభన్ బాబు సతీమణి శాంత కుమారి, వయోభారం వల్ల తలెత్తిన అనారోగ్య సమస్యలతో చెన్నైలోని తమ నివాసంలో గురువారం కన్నుమూశారు. ఆమె వయసు 85 ఏళ్లు. కుటుంబ సభ్యుల వివరాల ప్రకారం, ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో నాలుగు రోజుల క్రితం ఆమెను చెన్నైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. చికిత్స పొందుతుండగా ఆమెకు అకస్మాత్తుగా గుండె ఆగిపోవడంతో మరణించారు. ఆమె అంత్యక్రియలు శుక్రవారం జరగనున్నాయి.
Sobhan Babu's Wife Shantha Kumari
శోభన్ బాబు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టకముందే, 1958 మే 15న ఆయనకు శాంత కుమారితో వివాహం జరిగింది. వ్యక్తిగత విషయాలను గోప్యంగా ఉంచడానికి ఇష్టపడే ఆమె, మీడియా, సినిమా కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండేవారు. శోభన్ బాబు తెలుగు సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్న సమయంలో, ఆమె ఇంటి నిర్వహణ, కుటుంబ బాధ్యతలను చూసుకునేవారు. ఈ దంపతులకు నలుగురు పిల్లలు, ఒక కుమారుడు (కరుణ శేషు), ముగ్గురు కుమార్తెలు (మృదుల, ప్రశాంతి, నివేదిత). అసలు పేరు ఉప్పు శోభన చలపతి రావు అయిన శోభన్ బాబు, తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన కథానాయకులలో ఒకరు.
1996లో తన కెరీర్ అత్యున్నత దశలో ఉన్నప్పుడే ఆయన సినిమాలకు స్వస్తి పలికి, చెన్నైలో ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపాలని నిర్ణయించుకున్నారు. 2008లో గుండెపోటుతో ఆయన కన్నుమూశారు. గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో, తన తండ్రి తమను (పిల్లలను) ప్రచారానికి లేదా వెలుగులోకి రాకుండా దూరంగా ఉంచేవారని ఆయన కుమారుడు కరుణ శేషు పేర్కొన్నారు.
కరుణ శేషు సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ, ప్రస్తుతం చెన్నైలో కుటుంబ వ్యాపారాలు, ఆస్తులను నిర్వహిస్తున్నారు. శోభన్ బాబుకు చాలా మంది మనవళ్లు, మనవరాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, ప్రజలకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి మాత్రం ఆయన మనవడు డాక్టర్ సురక్షిత్ బట్టిన.. ఈయన ప్రముఖ లాపరోస్కోపిక్ సర్జన్.. ఫెర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్. 4.5 కిలోల బరువున్న గర్భాశయాన్ని మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీ (తక్కువ కోతతో చేసే శస్త్రచికిత్స) ద్వారా తొలగించి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును నెలకొల్పడం ద్వారా ఆయన వార్తల్లో నిలిచారు.
హైదరాబాదులో కొత్త సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు.. రూ. 77.31 కోట్లు మంజూరు
హైదరాబాద్లో ఇప్పటికే ఉన్న 404 ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ నిర్వహణ, మూడు సంవత్సరాల పాటు కొత్త సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు, పరీక్ష, పనితీరులోకి తీసుకురావడం (ఎస్ఐటీసీ) కోసం రూ. 77.31 కోట్ల పరిపాలనాపరమైన ఆమోదాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ గురువారం దీనికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి పరిపాలనాపరమైన ఆమోదం అందిన తర్వాత, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) కమిషనర్ ఆర్.వి. కర్ణన్ తగిన చర్యలు చేపడతా
మద్యం మత్తులో ఏకంగా బస్సును దొంగలించాడు.. 21 కిలోమీటర్లు నడిపాడు.. చివరికి? (video)
జనగామ జిల్లా, పాలకుర్తి మండలం, చెన్నూరు గ్రామానికి చెందిన వెంకన్న అనే ట్రాక్టర్ డ్రైవర్, మద్యం మత్తులో జనగామ బస్ స్టాండ్లో నిలిపి ఉంచిన ఒక ఆర్టీసీ అద్దె బస్సును దొంగిలించాడు. తిరుపతికి వెళ్లాలని అనుకున్న అతను, మొదట రెండుసార్లు సమీపంలోని రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్ళాడు, కానీ ఆ సమయంలో రైళ్లు అందుబాటులో లేవని అతనికి తెలిసింది. ఆ తర్వాత అతను జనగామ బస్ స్టాండ్కు వచ్చి, అక్కడ నిలిపి ఉంచిన ఆర్టీసీ అద్దె బస్సును గమనించాడు. వెంకన్న బస్సులోకి ప్రవేశించి, అందులోని టూల్కిట్ (పరికరాల సంచి) సహాయంతో దానిని స్టార్ట్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
టెక్కీ రాధా గాయత్రి అనుమానాస్పద మృతి- భర్త, అత్తమామలకు సమన్లు
విశాఖపట్నం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రాధా గాయత్రి అనుమానాస్పద మృతికి సంబంధించిన దర్యాప్తు వేగవంతమైంది. ఇందులో భాగంగా, సబ్-డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ ఒక బహిరంగ నోటీసును జారీ చేయగా, ఉత్తరాఖండ్ పోలీసులు ఆమె భర్త, అత్తమామలకు సమన్లు జారీ చేశారు. ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న ఫిర్యాదులు, ఆధారాలు లేదా సమాచారాన్ని జూలై 17లోపు సమర్పించాలని దర్యాప్తు అధికారి రాహుల్ ఆనంద్ ప్రజలను కోరారు.
ఎంతసేపటికీ గొడవలు, వేధింపులు... ఏంటి ఈ జీవితం..? భర్తను మట్టుబెట్టిన భార్య
వేధింపులు, గృహహింస ఇబ్బందులను తట్టుకోలేక ఓ వివాహిత తన భర్తను హత్య చేసింది. జగిత్యాల జిల్లాలోని కోరుట్ల పట్టణంలో, గృహ హింస కారణంగా ఒక 35 ఏళ్ల వ్యక్తిని అతని భార్య హత్య చేసిందని పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. మృతుడిని ఎప్ప కాశీరామ్గా గుర్తించారు. అతని భార్య రజనిని గురువారం అరెస్టు చేశారు. కాశీరామ్, రజనిలకు 14 ఏళ్ల క్రితం వివాహం జరిగిందని, వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారని మెట్పల్లి డీఎస్పీ ఎ. రాములు తెలిపారు. ఈ కుటుంబం అల్లమయ్యగుట్ట ప్రాంతంలో నివసిస్తోంది.
జూలై 10, 2026 తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
ఆంధ్రప్రదేశ్: ఆంధ్రప్రదేశ్లో జూలై 10న ప్రధానంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. పగలు, రాత్రి సమయాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం (10శాతం అవకాశం) ఉంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 37 డిగ్రీలు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 29 డిగ్రీలు తేమ: 51శాతం గాలి వేగం: పడమర దిశ నుండి గంటకు 12 మైళ్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రాబోయే రోజుల్లో రుతుపవనాల ప్రభావం కాస్త తగ్గినప్పటికీ, హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం (ఐఎండీ) నివేదిక ప్రకారం జూలై 10న రాష్ట్రంలోని పలు చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. హెచ్చరిక: శుక్రవారం (జూలై 10) రాష్ట్రంలో గంటకు 40 నుండి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఆర్తి ల్యాబ్లో ఏఐ ఆధారిత పేరంటల్ అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్లు
ఆర్తి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, ఆరిజిన్ మెడికల్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగమైన ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ సంరక్షణ యొక్క నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచడానికి తమ మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని ప్రకటించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి పనిచేసి, అధిక సంఖ్యలో రోగులు వచ్చే క్లినికల్ వాతావరణాలలో తల్లి - పిండం ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసి, ధృవీకరించాయి. తద్వారా కాబోయే తల్లులు స్థిరమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్రసవపూర్వ అంచనాలను పొందేలా ఇవి సహాయపడ్డాయి.
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతుంది, గుమ్మడి గింజలు తింటే ప్రయోజనం వుంటుందా?
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోవడానికి కారణాలను వైద్యులు పరీక్షించి చెబుతారు. ఐతే బ్లడ్ కౌంట్ పెంచుకునేందుకు బీట్ రూట్, గుమ్మడి గింజలు వంటివి మేలు చేస్తాయి. ఈ గుమ్మడి గింజలను (Pumpkin seeds) నానబెట్టి అయినా తినవచ్చు లేదా వేయించుకుని అయినా తినవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతుల వల్ల శరీరానికి వేర్వేరు లాభాలు కలుగుతాయి. నానబెట్టి తినడం (Soaked Pumpkin Seeds) ఆరోగ్యానికి అత్యంత ఉత్తమం జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉంటే లేదా గింజల్లోని పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందాలనుకుంటే నానబెట్టి తినడం ఉత్తమమైన మార్గం. గుమ్మడి గింజల్లో ఇనుము లభిస్తుంది
రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి
అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు.