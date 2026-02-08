ఆదివారం, 8 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 8 ఫిబ్రవరి 2026 (10:22 IST)

బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా కోచ్, నటుడు సునీల్ థాపా ఇకలేరు..

sunil thapa
బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంకా చోప్రా కోచ్, నేపాల్ నటుడు సునీల్ థాపా ఇకలేరు. ఇటు భారత్, అటు నేపాల్ చలనచిత్ర పరిశ్రమల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సీనియర్ నటుడు సునీల్ థాపా (68) కన్నుమూశారు. నేపాల్‌లోని ఖాట్మండులో శనివారం ఉదయం ఆయన గుండెపోటుతో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మృతితో చిత్రపరిశ్రమలో విషాదం నెలకొంది. 
 
1970వ దశకంలో ముంబైలో మోడల్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించిన సునీల్ థాపా.. ఆ తర్వాత నటన వైపు అడుగులు వేశారు. 300కు పైగా నేపాలీ చిత్రాల్లో నటించి స్టార్‌డమ్ సంపాదించారు. ప్రధానంగా చినో చిత్రంలో ఆయన పోషించిన రాతే కైలా పాత్ర నేటికీ చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోయింది. 
 
బాలీవుడ్‌లో 'ఏక్ ధూజే కే లియే' చిత్రంలో అరంగేంట్రం చేసిన ఆయన 'మేరీ కోమ్' సినిమాలో ప్రియాంకా చోప్రాకు కోచ్‌గా నటించి దేశ వ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇటీవల 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్' అనే వెబ్ సిరీస్‌లో కూడా నటించారు. సునీల్ థాపా అంత్యక్రియలు ముంబై నుంచి కుటుంబ సభ్యులు వచ్చిన తర్వాత ఆదివారం ఖాట్మండులో నిర్వహించనున్నట్టు నేపాల్ సినీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వెల్లడించింది. 

కులాంతర వివాహం చేసుకున్న దళిత యువకుడు... ఇంటికి నిప్పంటించిన యువతి తల్లిదండ్రులు

కులాంతర వివాహం చేసుకున్న దళిత యువకుడు... ఇంటికి నిప్పంటించిన యువతి తల్లిదండ్రులుఓ దళిత యువకుడు తాను ప్రేమించిన బీసీ వర్గానికి చెందిన యువతిని కులాంత వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న యువతి తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ, ఆ దళిత యువకుడు ఇంటిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. దీంతో ఇంటితో పాటు ఇంట్లోని సామాగ్రి కూడా పూర్తిగా కాలిపోయింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు... కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. ఈ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మంచిర్యాల జిల్లా భీమారం మండలం దాంపూర్ గ్రామంలో జరిగింది.

ప్రియురాలితో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడుతూ ఉరేసుకున్న ప్రియుడు.. ఎక్కడ?

ప్రియురాలితో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడుతూ ఉరేసుకున్న ప్రియుడు.. ఎక్కడ?హైదరాబాద్ నగరంలోని బోడుప్పల్‌లో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన ప్రియురాలితో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడుతూ ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఫ్యానుకు ఉరేసుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడి స్నేహితులకు తెలియజేయగా వారు హుటాహుటిన వెళ్లి ఆ యువకుడుని ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మృతుడి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకునే ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం...

తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకునే ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం...'తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం. ఒక అమ్మాయి ఏ లక్షణాలైతే తన భర్తకు ఉండకూడదు అనుకుంటుందో అలాంటి లక్షణాలన్నీ తన భర్తలో ఉన్నాయి... నిన్ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న పాపానికి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను... నా కడుపున పుట్టినందుకు ఈ పిల్లలు కూడా ఆ కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నారు... నేను చనిపోతే ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటావ్.. కనీసం ఈ సారైనా జీవితంలో స్థిరపడిన తర్వాత వివాహం చేసుకో' అంటూ ఓ వివాహిత ఆత్మహత్య లేఖ రాసి, తన ఇద్దరు పిల్లలను ఉరేసి చంపి ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన తిరుపతి జిల్లా పుత్తూరు మండలంలోని కృష్ణా నగర్‌లో వెలుగు చూసింది.

కోలీవుడ్‌లో కలకలం.. డ్రగ్స్ కేసులో నటి అంజు కృష్ణ అరెస్టు

కోలీవుడ్‌లో కలకలం.. డ్రగ్స్ కేసులో నటి అంజు కృష్ణ అరెస్టుతమిళ చిత్రసీమలో కలకలం చెలరేగింది. డ్రగ్స్ కేసులో తమిళ, మలయాళ నటి అంజు కృష్ణను అరెస్టు చేశారు. ఇది ఇండస్ట్రీలో కలకలం రేపింది. యాంటీ నార్కోటిక్స్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిటీ నిర్వహించిన ప్రత్యేక ఆపరేషన్‌లో చెన్నై నగర పోలీసులు భారీ డ్రగ్స్ నెట్ వర్క్‌ను ఛేదించారు. ఈ కేసులో కోలీవుడ్ నటి అంజుకృష్ణ, తమిళ కో డైరెక్టర్ విన్సీ నివేత సహా మొత్తం 8 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

క్వాంటం వ్యాలీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఏపీకి దీర్ఘకాలిక గేమ్ ఛేంజర్‌లుగా ఉంటాయి: చంద్రబాబు

క్వాంటం వ్యాలీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఏపీకి దీర్ఘకాలిక గేమ్ ఛేంజర్‌లుగా ఉంటాయి: చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం అమరావతిలో కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్‌తో కలిసి ఏక్యూవీ, అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీని ప్రారంభించారు. బలమైన క్వాంటం టెక్నాలజీ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించే దిశగా ఈ చొరవ ఒక ప్రధాన అడుగుగా ప్రదర్శించబడింది. క్వాంటం టెక్నాలజీ రంగంలో అమరావతి ఏక్యూవీ, ఒక గేమ్ ఛేంజర్ అవుతుందని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, వారే భవిష్యత్తు అని అన్నారు. ఆవిష్కరణలను నడిపించడానికి యువ మనస్సులపై తన ఆశలు పెట్టుకున్నారని ఆయన అన్నారు.

Watch More Videos

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com