నేను త్రిష స్థానంలో ఉంటే విజయ్కు దూరంగా ఉండేదాన్ని : నటి అంబిక
కోలీవుడ్ అగ్రహీరో, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, హీరోయిన్ త్రిషల మధ్య ఏదో సంబంధం ఉందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోది. దీనిపై సీనియర్ నటి అంబిక స్పందించారు. తానే గనుక త్రిష స్థానంలో ఉండివుంటే విజయ్కు దూరంగా ఉండేదాన్ని అని చెప్పారు.
తాజాగా ఆమె ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో అంబిక మాట్లాడుతూ, ఒక వ్యక్తి గొప్ప స్థానంలోకి వెళ్లినంత మాత్రాన పాత స్నేహాలను వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ, మనం ఆలోచించినంత ఉన్నతంగా బయట వ్యక్తులు ఉండరు. మన ప్రవర్తన వల్ల మన మిత్రుడిపై విమర్శలు వస్తాయని తెలిసినపుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఒక వేళ నేను త్రిష స్థానంలో ఉంటే నా వల్ల అనవసరమైన దుష్ప్రచారం సాగుతుందని తెలిస్తే అలాంటి బహిరంగ కార్యక్రమాలకు వెళ్లను. ఇది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం పేర్కొన్నారు. ఇద్దరు వ్యక్తులు మంచి స్నేహితులుగా ఉన్నపుడు అందులోనూ ఒకరు ఉన్నత పదవిలో ఉంటే ఆ స్నేహాన్ని వేరే విధంగా చూడరాదన్నారు.