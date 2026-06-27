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ఖుష్బూ సుందర్ కుమార్తె పెళ్లికి వెళ్లొచ్చారు.. గుండెపోటుతో భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత (video)
ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.
K Bhagyaraj
భాగ్యరాజ్ కుటుంబంలో ఆయన భార్య, నటి పూర్ణిమ భాగ్యరాజ్, వారి పిల్లలైన నటుడు శాంతను భాగ్యరాజ్, కుమార్తె శరణ్య భాగ్యరాజ్ ఉన్నారు. ఈ దిగ్గజ చలనచిత్ర దర్శకుడు ఇటీవలి వరకు ప్రజా జీవితంలో చురుకుగా ఉన్నారు. మరణానికి కొన్ని రోజుల ముందు గోవాలో జరిగిన నటి, రాజకీయ నాయకురాలు ఖుష్బూ సుందర్ కుమార్తె వివాహానికి కూడా ఆయన హాజరయ్యారు.
తమిళనాడులోని ఈరోడ్ జిల్లాలో కృష్ణస్వామి భాగ్యరాజ్గా జన్మించిన ఆయన, ప్రముఖ దర్శకుడు భారతీరాజా వద్ద సహాయకుడిగా సినీ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత తనకంటూ ఒక విజయవంతమైన కెరీర్ను మలచుకున్నారు.
ఆయన తమిళ చిత్రసీమలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన చిత్రనిర్మాత-రచయితలలో ఒకరిగా ఎదిగారు. మధ్యతరగతి కుటుంబ కథాంశాలతో కూడిన తన విలక్షణమైన శైలి, పదునైన స్క్రీన్ప్లే రచన, సామాజిక మూలాలున్న కథనాలతో 1980, 1990వ దశకాలలో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకాన్ని నిర్వచించారు.
Yesterday bhagyaraj sir khushsundar & SundarC daughter wedding function ???? rip ???? I'm very shocked #KBhagyaraj #RIPBhagyaraj pic.twitter.com/pTKrHlyAnG— Eshkutty (@eskuttty) June 27, 2026
తన విశిష్టమైన కెరీర్లో, భాగ్యరాజ్ 25కు పైగా చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించి, 75కు పైగా సినిమాలలో నటించారు. ఆయన తమిళ చిత్రసీమలోని అత్యుత్తమ స్క్రీన్రైటర్లలో ఒకరిగా కూడా పరిగణించబడ్డారు. ఆయన రచనలు ప్రజలకు దగ్గరగా అనిపించే పాత్రలు, భావోద్వేగ లోతు, ఆకట్టుకునే కథనాలకు విస్తృత ప్రశంసలు అందుకున్నాయి.
తమిళ సినిమాకు ఆయన చేసిన సేవ ఎంత గొప్పదంటే, తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, దిగ్గజ నటుడు ఎం.జి. రామచంద్రన్ (ఎంజీఆర్) భాగ్యరాజ్ను చిత్ర పరిశ్రమలో తన వారసుడిగా బహిరంగంగా ప్రశంసించారు.
జయప్రద, శ్రీదేవి, అనుపమ్ ఖేర్లతో పాటు అమితాబ్ బచ్చన్ ద్విపాత్రాభినయం చేసిన ఆఖ్రీ రాస్తా (1986) చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించడం ద్వారా భాగ్యరాజ్ హిందీ చిత్రసీమలో కూడా తనదైన ముద్ర వేశారు.
#Bhagyaraj last attended #SundarC & #Khushboo daughter marriage ???????? pic.twitter.com/XxF9lJtoo5— Movies Singapore (@MoviesSingapore) June 27, 2026
ప్రతీకార కథాంశంతో రూపొందిన ఈ చిత్రం ఆ దశాబ్దపు ప్రముఖ హిందీ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇది తమిళ సినిమా పరిధిని దాటి భాగ్యరాజ్ కథ చెప్పే నైపుణ్యాన్ని మరింతగా ప్రదర్శించింది. తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ తన అత్యంత ప్రసిద్ధ సృజనాత్మక స్వరాలలో ఒకరిని కోల్పోయినందుకు సంతాపం తెలుపుతోంది. తరతరాల ప్రేక్షకులపై చెరగని ముద్ర వేసిన ఈ దర్శకుడిని స్మరించుకుంటూ, నటులు, చిత్రనిర్మాతలు, అభిమానుల నుండి నివాళులు వెల్లువెత్తనున్నాయి.
హారతి గైకొనవే మా సమంత అంటూ అభిమానులు, వీడియో
సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం చిత్రం హిట్ టాక్ తో దూసుకెళ్తోంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సక్సెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశంలో సమంతను దేవత అంటూ చిత్రానికి పనిచేసిన పలువురు సభ్యులు కొనియాడారు. ఇక ఆమె అభిమానులు అయితే హారతి పళ్లెంలో కర్పూరం వెలిగించి.. హారతి గైకొనవే మా సమంత అంటూ హారతి ఇచ్చి దిష్టి తీశారు. వారి అభిమానానికి సమంత కళ్లు చమర్చాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Balan: The Boy ట్రెండింగ్ బాలన్: ది బాయ్.. విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు
విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన మలయాళ చిత్రం ది బాయ్, దేశవ్యాప్త సినిమా సంచలనంగా రూపాంతరం చెందింది. కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా 'మార్చే డు ఫిల్మ్'లో ప్రదర్శించబడినప్పుడు, ఈ చిత్రానికి స్టాండింగ్ ఒవేషన్, బలమైన అంతర్జాతీయ ప్రశంసలు లభించాయి. ఆ తర్వాత ఈ చిత్రం భారతదేశం అంతటా అసాధారణమైన స్పందనలను పొందుతూనే ఉంది. ఈ చిత్రం భావోద్వేగభరితమైన కథనం, నటన, సినిమాటోగ్రఫీ, సాంకేతిక నైపుణ్యం కేరళలోని ప్రేక్షకులను బలంగా ఆకట్టుకున్నాయి. అదే సమయంలో, తెలుగు, తమిళ విడుదలలలో, సానుకూల మౌఖిక ప్రచారం, ప్రముఖుల మద్దతు ద్వారా దీనికి పెరుగుతున్న ఆదరణ లభించింది.
ఖుష్బూ కుమార్తె పెళ్లికి త్రిష, ఖాళీగా పక్కసీటు, అది ఎవరికోసం?
తమిళ నటి ఖుష్బూ, దర్శకుడు సుందర్ల కుమార్తె అవంతిక వివాహం అంగరంగవైభవంగా గోవాలో జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుకకు బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ రంగాలకు చెందిన అగ్ర హీరోహీరోయిన్లు తమ కుటుంబాలతో హాజరయ్యారు. ఇదిలావుంటే ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ వీడియోలో త్రిష కూర్చుని వుంది, ఆమెకి కుడిప్రక్కన ఓ కుర్చీ ఖాళీగా కనబడుతోంది. బహుశా అది దళపతి విజయ్ కోసం అయి వుంటుందనే చర్చ నడుస్తోంది. ఇక త్రిషకు ఎడమ వైపున మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన సతీమణి సురేఖ కూర్చున్నారు. అదే వరుసలో నాగ్ దంపతులు, వెంకీ దంపతులు కూర్చున్నారు.
Sree Vishnu: ఫస్ట్ 25 టికెట్స్ ఎవరు కొంటే వారికి మరొక టికెట్ ఫ్రీ ఇస్తాం :శ్రీవిష్ణు
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఇటీవల గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర థ్యాంక్యూ మీట్ ను హీరో శ్రీ విష్ణు ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
Kajal Aggarwal :పురుగు మందుల పేరుతో జరిగే అన్యాయాలపై లాయర్ పోరాటమే ది ఇండియా స్టోరీ
కాజల్ అగర్వాల్, శ్రేయాస్ తల్పడే ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ‘ది ఇండియా స్టోరీ: స్లో పాయిజన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్’ టీజర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. పురుగుమందుల ఆధారిత వ్యవసాయం (పెస్టిసైడ్ ఫార్మింగ్) వల్ల సమాజంపై పడుతున్న తీవ్ర ప్రభావాన్ని ఈ చిత్రం ప్రధానాంశంగా తీసుకుంది. రోజూ కోట్లాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ సమస్యపై అవగాహన కల్పించడమే ఈ సినిమా లక్ష్యం.