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  4. Veteran Tamil filmmaker, writer K Bhagyaraj dies of heart attack at 73
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 27 June 2026 (12:50 IST)

ఖుష్బూ సుందర్ కుమార్తె పెళ్లికి వెళ్లొచ్చారు.. గుండెపోటుతో భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత (video)

K Bhagyaraj
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (12:42 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (12:50 IST)
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K Bhagyaraj
ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్‌ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.
 
భాగ్యరాజ్ కుటుంబంలో ఆయన భార్య, నటి పూర్ణిమ భాగ్యరాజ్, వారి పిల్లలైన నటుడు శాంతను భాగ్యరాజ్, కుమార్తె శరణ్య భాగ్యరాజ్ ఉన్నారు.  ఈ దిగ్గజ చలనచిత్ర దర్శకుడు ఇటీవలి వరకు ప్రజా జీవితంలో చురుకుగా ఉన్నారు. మరణానికి కొన్ని రోజుల ముందు గోవాలో జరిగిన నటి, రాజకీయ నాయకురాలు ఖుష్బూ సుందర్ కుమార్తె వివాహానికి కూడా ఆయన హాజరయ్యారు.
 
తమిళనాడులోని ఈరోడ్ జిల్లాలో కృష్ణస్వామి భాగ్యరాజ్‌గా జన్మించిన ఆయన, ప్రముఖ దర్శకుడు భారతీరాజా వద్ద సహాయకుడిగా సినీ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత తనకంటూ ఒక విజయవంతమైన కెరీర్‌ను మలచుకున్నారు.
 
ఆయన తమిళ చిత్రసీమలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన చిత్రనిర్మాత-రచయితలలో ఒకరిగా ఎదిగారు. మధ్యతరగతి కుటుంబ కథాంశాలతో కూడిన తన విలక్షణమైన శైలి, పదునైన స్క్రీన్‌ప్లే రచన, సామాజిక మూలాలున్న కథనాలతో 1980, 1990వ దశకాలలో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకాన్ని నిర్వచించారు. 
తన విశిష్టమైన కెరీర్‌లో, భాగ్యరాజ్ 25కు పైగా చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించి, 75కు పైగా సినిమాలలో నటించారు. ఆయన తమిళ చిత్రసీమలోని అత్యుత్తమ స్క్రీన్‌రైటర్లలో ఒకరిగా కూడా పరిగణించబడ్డారు. ఆయన రచనలు ప్రజలకు దగ్గరగా అనిపించే పాత్రలు, భావోద్వేగ లోతు, ఆకట్టుకునే కథనాలకు విస్తృత ప్రశంసలు అందుకున్నాయి.
 
తమిళ సినిమాకు ఆయన చేసిన సేవ ఎంత గొప్పదంటే, తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, దిగ్గజ నటుడు ఎం.జి. రామచంద్రన్ (ఎంజీఆర్) భాగ్యరాజ్‌ను చిత్ర పరిశ్రమలో తన వారసుడిగా బహిరంగంగా ప్రశంసించారు.
 
జయప్రద, శ్రీదేవి, అనుపమ్ ఖేర్‌లతో పాటు అమితాబ్ బచ్చన్ ద్విపాత్రాభినయం చేసిన ఆఖ్రీ రాస్తా (1986) చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించడం ద్వారా భాగ్యరాజ్ హిందీ చిత్రసీమలో కూడా తనదైన ముద్ర వేశారు. 
 
ప్రతీకార కథాంశంతో రూపొందిన ఈ చిత్రం ఆ దశాబ్దపు ప్రముఖ హిందీ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇది తమిళ సినిమా పరిధిని దాటి భాగ్యరాజ్ కథ చెప్పే నైపుణ్యాన్ని మరింతగా ప్రదర్శించింది. తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ తన అత్యంత ప్రసిద్ధ సృజనాత్మక స్వరాలలో ఒకరిని కోల్పోయినందుకు సంతాపం తెలుపుతోంది. తరతరాల ప్రేక్షకులపై చెరగని ముద్ర వేసిన ఈ దర్శకుడిని స్మరించుకుంటూ, నటులు, చిత్రనిర్మాతలు, అభిమానుల నుండి నివాళులు వెల్లువెత్తనున్నాయి.
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సెల్వి

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