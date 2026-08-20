షావుకారు జానకి తీవ్ర అస్వస్థత - వెంటిలేటర్పై చికిత్స!
ప్రముఖ సీనియర్ నటి షావుకారు జానకి తీవ్ర అస్వస్థతకు లోనయ్యారు. దీంతో ఆమెను చెన్నై నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. గత వారం రోజులుగా ఆమె శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతూ వచ్చారు. దీంతో ఆమెను ఆస్పత్రికి చేర్పించారు. అయితే, బుధవారం రాత్రి నుంచి ఆమె ఆరోగ్యం మరింతగా క్షీణించడంతో ఐసీయూ వార్డులో వెంటిలేటర్పై చికిత్స అందిస్తున్నారు.
కాగా, 1931 డిసెంబరు 12వ తేదీన జన్మించిన షావుకారు జానకి... 1950లో విడుదలైన 'షావుకారు' అనే చిత్రంతో కథనాయికగా వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. ఎన్.టి.రామారావు నటించిన తొలి చిత్రాల్లో ఒకటైన ఈ సినిమా భారీ విజయం సాధించడంతో ఆమె పేరు ముందు షావుకారు స్థిరపడిపోయింది.
అప్పటి నుంచి ఆమెను అందరూ షావుకారు జానకిగా పిలవడం మొదలుపెట్టారు. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో 400కు పైగా చిత్రాల్లో నటించి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సినీ రంగానికి ఆమె చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గత 2022లో పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేసింది.