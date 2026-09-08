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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (18:50 IST)

మమ్ముట్టి మూవీ ‘ఓం: చాప్ట‌ర్‌1-ఉధిరం’ నుంచి వీడియో గ్లింప్స్

Mammootty' 'Om: Chapter 1
Written By: దేవీ
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (18:50 IST)
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Mammootty' 'Om: Chapter 1
హీరో ధనుష్ లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా ‘ఓం:  చాప్ట‌ర్‌1-ఉధిరం’. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు విడుద‌లైన టైటిల్ ఫ‌స్ట్ స్ట్రైక్ వీడియో, ‘అలా కా లూవా’ సాంగ్‌ ఫ్యాన్స్‌, సినీ అభిమానుల్లో భారీ ఉత్సాహాన్ని, ఆసక్తిని నింపింది. ఈ క్ర‌మంలో ఓం మూవీలో కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టించిన‌ మ‌ల‌యాళ మెగాస్టార్ మ‌మ్ముట్టి  పాత్ర‌కు సంబంధించిన బ‌ర్త్ డే స్పెష‌ల్ వీడియో గ్లింప్స్‌ను మేక‌ర్స్ రిలీజ్ చేశారు.
 
 
‘ఓం:  చాప్ట‌ర్‌1-ఉధిరం’ చిత్రంలో మ‌మ్ముట్టి ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ రోల్‌లో క‌నిపించ‌బోతున్నారు. ఆయ‌న గురించి ఇంట‌ర్‌పోల్ ఆఫీస‌ర్స్ వెతుకుతుంటే ఆయ‌నేమో త‌న‌కేమీ ప‌ట్ట‌న‌ట్లు క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తుండ‌టం వంటి సీన్స్‌ను ఈ బ‌ర్త్ డే స్పెష‌ల్ వీడియోలో చూడొచ్చు.  అస‌లు మ‌మ్ముట్టి పాత్ర ఎలా ఉండ‌బోతుందోన‌ని ఎదురు చూసిన వారంద‌రికీ ఈ సినిమాలో ఆయ‌న పాత్ర చాలా స్టైలిష్‌గా ఉంటూనే క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేస్తోంది. దీంతో సినిమాపై ఉన్న అంచ‌నాలు మ‌రింత‌గా పెరిగాయి. ధ‌నుష్ పాత్ర‌కు, మ‌మ్ముట్టి పాత్ర‌కు ఎలాంటి కాంపీటీష‌న్ ఉండ‌బోతుంది.. ఈ రెండు పాత్ర‌లు సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై ఎలా అల‌రించ‌బోతున్నాయోన‌నే ఆస‌క్తి పెరిగింది.
 
రాజ్‌కుమార్ పెరియసామి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్నఓం:  చాప్టర్1- ఉదిరం:  ది బ్ల‌డ్ ఉడ్ ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క కాంబినేష‌న్‌లో రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రంలో ధనుష్, సాయి పల్లవి, శ్రీలీల, మమ్ముట్టి, నసీరుద్దీన్ షా, ఇంద్రన్స్ వంటి భారీ తారాగణం నటిస్తున్నారు. వండ‌ర్ బార్ ఫిల్మ్స్‌, ఆర్ టేక్ స్టూడియోస్ బ్యాన‌ర్స్‌పై  శ్రద్ధా అగర్వాల్, ధనుష్, అజ్మత్ జగ్మగ్ నిర్మిస్తోన్న ఈ సినిమా అక్టోబర్ 16న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా గ్రాండ్ రిలీజ్ అవుతోంది.
 
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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