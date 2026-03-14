Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ కోసం పోరాటం చేసిన రష్మిక మందన్న వీడియో రీరిలీజ్
విజయ్ దేవరకొండ కోసం పోరాటం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైందని రష్మిక మందన్న పాత వీడియోలు ద్వారా తెలియజేస్తుంది. అటు రెండోసారి విజయ్ తో నటించడంతోపాటు వివాహం గురించి కుటుంబంలో పెద్ద చర్చే జరిగిందని తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 26న ఉదయపూర్లో వీరు వివాహం చేసుకున్నారు. అప్పటినుంచి ఏదోవిధంగా రష్మిక స్పందిస్తూనే వుంది. పెండ్లి జరుగుతున్న తరుణంలో పాత వివాహబంధాన్ని గుర్తుచేస్తూ కొందరు పోస్ట్ లు పెట్టడం, ఆ తర్వాత రష్మిక వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబోతున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించింది. అయితే తాజాగా మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ఆమె రెండో సినిమా విజయ్ తోచేస్తుండగా పలికిన మాటలు మళ్ళీ రీ రిలీజ్ లా సోషల్ మీడియాలో కొనసాగుతున్నాయి.
దాని సారాంశంప్రకారం, రెండోసారి పనిచేయడానికి రష్మిక మందన్న కుటుంబంతో ఎలా పోరాడిందో చూడండి: ‘ఇంట్లో పెద్ద గొడవే జరిగింది’‘గీత గోవిందం’ తర్వాత, ‘డియర్ కామ్రేడ్’ చిత్రంలో విజయ్ దేవరకొండతో మళ్ళీ కలిసి పనిచేయడానికి తాను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితుల గురించి రష్మిక మందన్న ఒక సందర్భంలో వివరించింది.
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ సంతోషకరమైన ప్రయాణం అంత సులభంగా సాగలేదు. రష్మిక తల్లి సుమన్, తన మాజీ కాబోయే భర్త రక్షిత్ శెట్టి గురించి మాట్లాడినట్లుగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక ఆడియో క్లిప్ లీక్ వివాదం నడుమ, విజయ్తో రెండోసారి పనిచేయడానికి తాను ఎలా పోరాడాల్సి వచ్చిందో రష్మిక మాట్లాడిన ఒక పాత వీడియో ఇప్పుడు మళ్ళీ వెలుగులోకి వచ్చింది.
2019లో వచ్చిన ‘డియర్ కామ్రేడ్’ చిత్ర ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో చిత్రీకరించిన ఈ వీడియోలలో, తాను ఎదుర్కొన్న కష్టాల గురించి వివరిస్తున్నప్పుడు రష్మిక చాలా తీవ్రమైన భావోద్వేగంతో, గంభీరంగా కనిపిస్తుంది. ఆమె ఇలా అంటుంది: “నా తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో పోరాడి నేను సినీ పరిశ్రమలోకి వచ్చాను. అమ్మాయిలకు ఈ రంగం సురక్షితం కాదనే ఒక అపోహ ఉంది. సినీ నేపథ్యం ఏదీ లేకపోయినప్పటికీ, నేను పట్టుదలతో ముందుకు సాగాను.”
2018లో వచ్చిన విజయవంతమైన చిత్రం ‘గీత గోవిందం’ తర్వాత, విజయ్తో మళ్ళీ కలిసి పనిచేయడం పట్ల తన కుటుంబ సభ్యులకు సందేహాలు ఉన్నాయని ఆమె వెల్లడించింది. “భరత్ (కమ్మ) నాకు కథ పంపినప్పుడు, నేను ఆ సినిమా చేయాలని బలంగా కోరుకున్నాను. కానీ నా కుటుంబాన్ని ఒప్పించడానికి నాకు చాలా శ్రమపడాల్సి వచ్చింది. ఇంట్లో మాకు పెద్ద గొడవే జరిగింది. ‘వద్దు, విజయ్తో రెండో సినిమా చేయకు’ అని వారు అన్నారు. అప్పుడు నేను, ‘నేను ఎవరితో సినిమా చేస్తున్నాననేది ముఖ్యం కాదు’ అని వారికి చెప్పాను,” అని రష్మిక వివరించింది.
ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత, తెరపై విజయ్తో ముద్దు సన్నివేశంలో నటించినందుకు గాను రష్మిక వారాల తరబడి ట్రోలింగ్కు గురైంది. తనతో కలిసి పనిచేయడం వల్ల రష్మిక ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను విజయ్ కూడా ప్రస్తావిస్తూ ఇలా అన్నారు: “మా ప్రియమైన లిల్లీ (రష్మిక పోషించిన పాత్ర). ఆమె అత్యంత కీలకమైన పాత్ర; ఆమె ఈ కథకు ఆత్మ వంటిది, ఆమె ప్రతి స్త్రీకి ప్రతిరూపం, ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత అందరికీ గుర్తుండిపోయే పాత్ర లిల్లీనే. ఆ పాత్రను ఎవరు పోషించగలరా అని మేము చాలా వెతికాము. రష్మిక ఆ పాత్రకు అంగీకరించిన తర్వాత, అది ఆమెకు ఎంత కష్టంగా మారిందో నాకు తెలుసు. అది ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ, ఆమె ఆ పాత్రను పోషించింది. జనాలు తమకు తోచినట్లుగా ఏవేవో మాట్లాడారు. కానీ ఆమె లిల్లీ పాత్ర కోసం తన సర్వస్వాన్ని ధారపోసింది. రష్మిక, నీకు నా కృతజ్ఞతలు; నువ్వు నిజంగా అద్భుతమైన పని చేశావు.” అన్నారు.