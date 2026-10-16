హోటల్ గదికి రమ్మన్నారు... ఆ తర్వాత : విద్యాబాలన్
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి విద్యా బాలన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కెరీర్ తొలినాళ్ళలో ఎదుర్కొన్న ఓ చేదు అనుభవాన్ని ఆమె తాజాగా వెల్లడించారు. ఈ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఓ దర్శకుడు తనను హోటల్ గదికి రమ్మని బలవంతం చేశాడని, ఆ తర్వాత తనను సినిమా నుంచి తొలగించాడని ఆమె వెల్లడించారు. ఓ యాడ్ షూటింగ్ నిమిత్తం చెన్నైకు వెళ్లినపుడు ఈ సంఘటన జరిగిందని ఆమె తాజాగా గుర్తుచేశారు.
'కాఫీ షాపులో కలుద్దామని నేను చెప్పనా.. ఆయన మాత్రం హోటల్ గదికి వెళ్లి మాట్లాడుకుందామని పదేపదే పట్టుబట్టాడు. అతని ఉద్దేశంపై అనుమానం రావడంతో గదిలోకి వెళ్లాక నేను సమయస్ఫూర్తితో తలుపులు తెరిచే ఉంచాను. దీంతో ఐదు నిమిషాల్లోనే అతను అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు' అని విద్యాబాలన్ వివరించారు.
ఈ సంఘటన తర్వాత ఆయన తనను ఆ ప్రాజెక్టు నుంచి తొలగించారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఆ దర్శకుడు ఎలాంటి తప్పుడు ప్రతిపాదన చేయనప్పటికీ అతని ప్రవర్తనలోని ఉద్దేశాన్ని గ్రహించి అలా ప్రవర్తించానని తెలిపారు. ఇది పూర్తిస్థాయి క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అనుభవం కాకపోయినప్పటికీ స్వీయరక్షణ కోసం అప్రమత్తంగా వ్యవహరించానని స్పష్టం చేశారు. సినీ పరిశ్రమలో తనకు ఇలాంటి సంఘటనలు ఎక్కువగా ఎదురుకాలేదని, ఈ విషయంలో తాను అదృష్టవంతురాలినని విద్యాబాలన్ చెప్పుకొచ్చారు.