Vidyut Jammwal : 15 నిమిషాలు శ్వాస ఆపి ఆశ్చర్యపరిచిన విద్యుత్ జమ్వాల్
ముంబైలో జరిగిన ‘స్ట్రీట్ ఫైటర్’ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో బాలీవుడ్ నటుడు విద్యుత్ జమ్వాల్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. వేదికపై వరుసగా 15 నిమిషాల పాటు శ్వాసను నియంత్రిస్తూ ధ్యానం చేశారు. ధల్సిమ్ పాత్రలో నటిస్తున్న విద్యుత్ యోగా, కలరిపయట్టు వంటి భారతీయ కళల్లో తనకు ఉన్న నైపుణ్యాన్ని ఈ సందర్భంగా చూపించారు.
Vidyut Jammwal held his breath for 15 minutes
హాలీవుడ్లో విద్యుత్ జమ్వాల్కు ‘స్ట్రీట్ ఫైటర్’ తొలి చిత్రం. ఇందులో ఆయన ప్రముఖ గేమింగ్ క్యారెక్టర్ ధల్సిమ్ పాత్రను పోషిస్తున్నారు. యోగా ఆయన సూపర్ పవర్గా ఉండే ఈ పాత్రకు విద్యుత్ సరిగ్గా సరిపోతారని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరోసారి నిరూపించారు.
ధల్సిమ్ వేషధారణలో ఉన్న కాస్ప్లేయర్లతో కలిసి విద్యుత్ వేదికపై 15 నిమిషాల పాటు మౌనంగా ధ్యానం చేశారు. అనంతరం తాను పాటంజలి యోగసూత్రాల్లోని ప్రత్యేకమైన పద్ధతిని ఉపయోగించానని తెలిపారు. ఈ టెక్నిక్ ద్వారా 15 నిమిషాల పాటు శ్వాసను నియంత్రించడంతో పాటు జీవితంలో ఎన్నో లక్ష్యాలను సాధించగలిగానని చెప్పారు. ఈ పద్ధతిని యువతకు కూడా నేర్పిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
“యువతకు నేను ఒక్కటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కొంతసేపు ఆగండి. అందరూ ఏదో ఒకటి సాధించేందుకు పరుగులు తీస్తున్నారు. కానీ ఒక్కసారి ఆగి, ప్రశాంతంగా ఉండటం నేర్చుకోండి. ఏమీ చేయకుండా కొంత సమయం ఉండండి. ఈ నైపుణ్యం మిమ్మల్ని జీవితంలో చాలా దూరం తీసుకెళ్తుంది. లక్ష్యాలను సాధించడానికి సమయం పడుతుంది. కానీ పట్టుదలతో కొనసాగితే తప్పకుండా విజయం సాధించవచ్చు” అని విద్యుత్ జమ్వాల్ అన్నారు.
పారామౌంట్ పిక్చర్స్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన ‘స్ట్రీట్ ఫైటర్’ చిత్రం 2026 అక్టోబర్ 16న భారత్లో ఇంగ్లిష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది.