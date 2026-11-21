అప్పాకుట్టి సినిమా ప్రమోషన్-రైలులో ప్రయాణించిన విజయ్ ఆంటోనీ (video)
అప్పాకుట్టి సినిమా ప్రచారంలో భాగంగా విజయ్ ఆంటోనీ రైలులో ప్రయాణించారు. శనివారం నాడు ఆయన చెన్నై నుండి కోయంబత్తూర్కు రైలులో ప్రయాణిస్తూ, సామాన్య ప్రేక్షకులతో నేరుగా మమేకమయ్యారు. ప్రయాణీకులతో, కుటుంబాలతో ఆయన సరదాగా సంభాషించారు.
Vijay Antony
తండ్రి-కూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రానికి, ఆయన చేపట్టిన ఈ వినూత్న ప్రచార కార్యక్రమం ఎంతో సహజంగా అనిపించింది. సినిమాలోని భావోద్వేగ అంశాలకు తగ్గట్టుగా ఆయన అనుసరించిన ఈ పద్ధతిని అభిమానులు అభినందించారు.
నవంబర్ 20న విడుదలైన ఈ చిత్రం, ప్రారంభంలో సాధారణ వసూళ్లను సాధించినప్పటికీ, ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న సానుకూల స్పందనతో క్రమంగా మంచి ఆదరణ పొందుతోంది.
Vijay Antony travelled in an unreserved coach ???? https://t.co/ftMkQYOHp8— Ayyappan (@Ayyappan_1504) November 21, 2026