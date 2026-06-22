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Vijay Birthday Special: రూ.500ల యాక్టర్ నుంచి తమిళనాడు సీఎం వరకు.. జననాయగన్ జర్నీ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు 2026 జూన్ 22న, తన 52వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. నటుడి నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన ఆయన పుట్టినరోజును ఆన్లైన్లో అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులు, నరేంద్ర మోదీ, రాహుల్ గాంధీ వంటి రాజకీయ నాయకులు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు.
Vijay
సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా విజయ్ రాబోయే చిత్రం జన నాయగన్పై కూడా దృష్టిని మళ్లించింది. ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై ఇంకా ఎటువంటి స్పష్టత లేకపోవడంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దక్షిణ భారత నటుడి నుండి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ ప్రస్థానంపై ఒక కన్నేద్దాం..
సి. జోసెఫ్ విజయ్ 1980లలో బాల నటుడిగా సినీ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టారు. మూడు దశాబ్దాలకు పైగా సాగిన కెరీర్లో 69 చిత్రాలతో, ఆయన తమిళ సినిమా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద బాక్సాఫీస్ స్టార్గా ఎదిగారు. కళాశాల తరగతి గదుల కంటే సినిమా సెట్లపైనే ఆయన ఎక్కువగా నేర్చుకున్నారు. ఆయన లయోలా కళాశాల చదువును మధ్యలోనే ఆపేశారు. ఆ తర్వాత, సాంకేతిక నిపుణులు, కార్మికులు, ప్రేక్షకుల మధ్య గడపడం వల్ల సామాన్య ప్రజల నాడిని అర్థం చేసుకోవడం, వారితో సహజంగా మమేకమయ్యే గుణం ఆయనకు అలవడ్డాయి.
ప్రతి కొత్త సినిమాతోనూ ఆయనకు పరిశ్రమలో నిర్మాతలు, సహనటులు లేదా సిబ్బంది రూపంలో కొత్త స్నేహితులు పరిచయమయ్యేవారు. వారిలో కొందరితో ఏర్పడిన అనుబంధాలు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్నాయి.
2010వ దశకంలో, కత్తి (2014), మెర్సల్ (2017), సర్కార్ (2018) వంటి ఆయన చిత్రాలు వాస్తవ సామాజిక, రాజకీయ అంశాల వైపు మొగ్గు చూపాయి. కార్పొరేట్ దోపిడీ, ఆరోగ్య రంగంలో అవినీతి, ఓటింగ్ విధానాలకు సంబంధించిన సమస్యలు వంటి అంశాలు వీటిలో ప్రధానంగా ఉండేవి. దీనివల్ల, సామాన్య ప్రజల తరపున గళమెత్తే బలమైన పాత్రలను పోషించే నటుడిగా ఆయన గుర్తింపు పొందారు.
2009లో, విజయ్ సుమారు 85,000 అభిమాన సంఘాలను ఏకం చేసి విజయ్ మక్కల్ ఇయక్కం (వీఎంఐ) అనే వ్యవస్థీకృత సామాజిక సేవా సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. వీఎంఐ ద్వారా, ఆయన మద్దతుదారులు రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించడం, విద్యార్థులకు విద్యాపరంగా సహాయం చేయడం, విపత్తు సమయాల్లో సహాయక చర్యలు చేపట్టడం వంటి అనేక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు.
తమిళ నటుడు దళపతి విజయ్ 2024లో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీని స్థాపించినప్పుడు, కేవలం రెండేళ్లలోనే ఆయన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అవుతారని చాలామంది ఊహించలేదు.
టీవీకే పార్టీ ప్రధానంగా యువ ఓటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని డిజిటల్ ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసింది.
ఆయనకున్న భారీ అభిమానగణం ఆన్లైన్ మద్దతుదారులుగా మారి, ఆయన ప్రసంగాలలోని చిన్న చిన్న భాగాలను షార్ట్ వైరల్ వీడియోల రూపంలో విస్తృతంగా పంచుకున్నారు. ఇవి మొదటిసారి ఓటు వేసే యువతకు బాగా దగ్గరయ్యాయి. ఇంకా సందేశాన్ని వారికి మరింత వ్యక్తిగతంగా చేరవేసేలా చేశాయి.
దాదాపు 60 ఏళ్లుగా తమిళనాడు రాజకీయాలు ప్రధానంగా డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే అనే రెండు పెద్ద ద్రావిడ పార్టీల చేతుల్లోనే నడిచాయి. అయితే, తన తొలి ఎన్నికల్లోనే టీవీకే ఏకంగా 108 స్థానాలను గెలుచుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఇకపోతే.. విజయ్ నటించి ఆయన లాస్ట్ సినిమాగా చెప్పుకునే జన నాయగన్ అనేది దళపతి విజయ్ నటించిన అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న రాజకీయ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం. ఆయన పూర్తిస్థాయిలో రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టడానికి ముందు ఇది ఆయన 69వ, చివరి చిత్రమని ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఈ చిత్రాన్ని మొదట 2026 జనవరి 9న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. కానీ, నిర్మాతలు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ మధ్య తలెత్తిన విభేదాల కారణంగా దీని విడుదల నిరవధికంగా వాయిదా పడింది.
ఆ తర్వాత, 2026 ఏప్రిల్ 9న, ఇంకా విడుదల కాని ఈ చిత్రం ఆన్లైన్లో అక్రమంగా లీక్ అయ్యి సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టింది. దీనివల్ల భారీ నష్టాలు వాటిల్లాయి. చివరికి ఈ సినిమా దాదాపుగా నష్టాన్ని మిగిల్చిన ప్రాజెక్ట్గానే పరిగణించబడింది.
నటుడు ప్రకాష్ రాజ్కు నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓటు హక్కు - నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ
ప్రముఖ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్కు నాలుగు రాష్ట్రంలో ఓటు హక్కు ఉన్నట్టు తాజాగా వెల్లడైంది. దక్షిణాదిలో నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రకాష్ రాజ్కు ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు ఉన్నాయి. దీనిపై గత 2019లో ప్రకాష్ రాజ్ప న్యాయవాది దిలీప్ కుమార్ ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ కేసులో ఆయనకు పలుమార్లు నోటీసులు పంపించినా ప్రకాష్ రాజ్ స్పందించలేదు. దీంతో బెంగుళూరులోని 48వ ఏసీజేఎం కోర్టు శనివారం ప్రకాష్ రాజ్పై నాన్ బెయిలబుల్ అరెస్ట్ వారెంట్ను జారీ చేసింది.
ప్రకాశం జిల్లాలో దారుణ హత్య : వివాహేతర సంబంధమే కారణమని అనుమానం?
రైలులో భిక్షాటన చేస్తే ఇక జైలుశిక్షే... అపరాధం కూడా రూ.2 వేలకు పెంచారు
సాధారణంగా రైలు ప్రయాణంలో అనేక మంది భిక్షాటన చేస్తూ కనిపిస్తుంటారు. ఇలాంటి వారిపై కేంద్ర రైల్వే శాఖ కఠిన చర్యలు తీసుకోనుంది. ఇకపై రైలులో భిక్షాటన చేస్తే జైలులో బంధించేలా చట్టాన్ని సవరించనుంది. అలాగే, వారికి విధించే అపరాధం కూడా రూ.100 నుంచి రూ.2 వేలకు పెంచింది. రైలు ప్రయాణికుల భద్రతను పెంపొందించడంతో పాటు ప్రయాణాన్ని మరింత ఆహ్లాదకరంగా మార్చేందుకు రైల్వే శాఖ ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
తమిళనాడులో మొదటి టోర్నడో.. తూత్తుకుడి పెను సుడిగాలి.. తీవ్ర నష్టం
తమిళనాడులోని తూత్తుకుడి జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాలపై ఆదివారం సాయంత్రం ఒక శక్తివంతమైన పెనుగాలి విరుచుకుపడింది. దీనివల్ల ఇళ్లు, రోడ్డు పక్కన ఉన్న దుకాణాలు, ఒక టోల్ ప్లాజా, ఒక ప్రైవేట్ థీమ్ పార్క్కు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. అయితే, ఇది టోర్నడో కాదని, క్యుములోనింబస్ మేఘ వ్యవస్థతో సంబంధం ఉన్న తీవ్రమైన ఉరుములతో కూడిన తుఫాను అని వాతావరణ పరిశీలకులు స్పష్టం చేశారు.
జేఈఈ టాపర్ అయితే మాత్రం.. కేటీఆర్ భుజంపై చెయ్యేస్తారా? (video)
జాతీయ ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్షలలో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచిన తెలంగాణ జేఈఈ టాపర్ వివాన్ ఎస్ మహేశ్వరిని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు అభినందించారు. వివాన్ జేఈఈ మెయిన్లో సంపూర్ణ 100 పర్సంటైల్ సాధించి, జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ (ఏఐఆర్) 61వ ర్యాంకుతో తెలంగాణ రాష్ట్ర టాపర్గా నిలిచాడు. అతని ఈ విద్యావిషయక విజయానికి రామారావు అభినందనలు తెలిపి, సత్కరించారు.
గర్భిణీ స్త్రీలు బీట్రూట్ తినవచ్చా లేదా?
గర్భిణీ స్త్రీలు ఆహారం తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. రక్తం తక్కువగా వున్నప్పుడు బీట్రూట్ తింటే మంచిదని కొందరు సలహా ఇస్తుంటారు. మరికొందరు బీట్రూట్ తినకూడదు అంటుంటారు. గర్భిణీ స్త్రీలు వీటిని నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి మాత్రం తినకూడదు. బీట్రూట్ దుంపల్లో ఫోలేట్, ఐరన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల కడుపులోని పిండం అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఐతే వీటిని మోతాదుకి మించి తినకూడదు. అలాగే తక్కువ రక్తపోటు వున్నవారు, కిడ్నీ సమస్యలు వున్నవారు కూడా బీట్రూట్ తినడాన్ని దూరం పెట్టాలి.
ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు మజ్జిగ తాగరాదు
మజ్జిగ. వేసవిలో మజ్జిగ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో ఒకటి. కానీ, ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో దుష్ప్రభావాలను కూడా కలిగిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇవి కిడ్నీ రోగులకు మంచిది కాదు. జలుబుతో బాధపడేవారు మజ్జిగ తాగితే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. పసిబిడ్డలకు మజ్జిగ తాగిస్తే అది జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబుతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మజ్జిగ తాగకూడదు. మజ్జిగలో సహజంగా ఉప్పు వేస్తారు కనుక ఇది రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. లాక్టోస్ పడనివారికి మజ్జిగ తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, డయేరియా, కడుపు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.
శరీర కొవ్వు కరిగించుకునే 8 మార్గాలు
నాజూకుతనం. ఈరోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసేవారు ఎక్కువైపోతున్నారు. దీనితో నాజూకుతనం పోయి అధికబరువు, ఊబకాయం సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే శరీరానికి తగ్గ బరువు వుండటం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. రోజూ ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని మంచినీళ్లలో తగిన మోతాదులో నిమ్మ లేదా తేనె కలిపి త్రాగాలి. ఉదయం- సాయంత్రం వారానికి రెండుసార్లు కరక్కాయను తీసుకుంటుండాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి 12 సార్లు సూర్య నమస్కారాన్ని చేయాలి. అల్పాహారం కోసం డ్రై ఫ్రూట్స్, మొలకలు, ఫ్రూట్ షేక్స్, స్మూతీస్ తీసుకోవాలి. తేలికపాటి డిన్నర్ తీసుకోవాలి, వీలైతే జ్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. కూరగాయలు- పండ్లు త్వరగా జీర్ణమవుతాయి కనుక వాటిని తీసుకుంటుండాలి.
వైద్యులు ముడిబియ్యం తినమని ఎందుకు చెబుతారు?
ముడి బియ్యం. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది. దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ. మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్లో ఎక్కువ.
నేరేడు పండ్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
నేరేడు పండ్లు. వీటిని తినడం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వున్నాయి. ఇవి తినేవారు దంత సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇవి దంతాలను మరియు చిగుళ్లను బలంగా చేస్తుంది. నోటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. నోటిలో కురుపులు పుండ్లగా చెప్పబడే నోటి అల్సర్లను నివారిస్తుంది. దంతక్షయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా నేరేడు పండ్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ యొక్క అద్భుతమైన మూలం, ఈ పండు హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ను పెంచుతుంది. ఈ నేరేడు పండు పురుషులు తింటుంటే అవసరమైన శక్తిని పెంచుతుంది. నేరేడు పండు జీర్ణ శక్తిని మెరుగుపరిచి కడుపులో ఏర్పడే గ్యాస్ వంటి సమస్యలను అడ్డుకుంటుంది.