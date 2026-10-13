Vijay Deverakonda: తిరుమలలో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ (video)
టాలీవుడ్ స్టార్ దంపతులు రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ మంగళవారం ఉదయం తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించారు. తమ రాబోయే చిత్రం విడుదలకు ముందు వారు దైవ ఆశీస్సులు కోరారు. రణబాలి సినిమా అక్టోబర్ 16న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. వీడియోలలో విజయ్ సంప్రదాయ తెల్లని పట్టు కుర్తా, ధోతీ ధరించి కనిపించారు.
Vijay Deverakonda, Rashmika
రష్మిక పసుపు రంగు పట్టు చీర, దానికి గులాబీ రంగు బ్లౌజ్ ధరించారు. దర్శనం కోసం ఆలయ అధికారులు వారిని లోపలికి తీసుకెళ్లారు. వారు బయటకు వస్తున్నప్పుడు పెద్ద సంఖ్యలో జనం గుమిగూడారు.
ఫోటోలు, ఆటోగ్రాఫ్ల కోసం అభిమానులు వారి చుట్టూ చేరారు. వారి బృందం వారిని అక్కడే సిద్ధంగా ఉన్న గోల్ఫ్ కార్ట్ వైపు వేగంగా తీసుకెళ్లింది. ఆ రద్దీలో విజయ్ రక్షణగా రష్మికను తన దగ్గరగా ఉంచుకున్నారు.
తీవ్రమైన రద్దీ ఉన్నప్పటికీ, రష్మిక కొంతమంది అభిమానులతో కరచాలనం చేశారు. ఆలయ భద్రతా సిబ్బంది జనాన్ని అడ్డుకుంటుండగా, జనం వారి వాహనాన్ని అనుసరించారు.
ఈ జంట ప్రస్తుతం సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. సోమవారం నాడు వారు చెన్నైలో తమ సినిమా ప్రచారం నిర్వహించారు. వారు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిని కూడా కలిశారు. రణబాలి చిత్రానికి రాహుల్ సంకృత్యాన్ దర్శకత్వం వహించారు.
Divine visit to Tirumala!! #VijayDeverakonda and #Rashmika seek the blessings of Lord Venkateswara. ???? #Ranabaali https://t.co/DVhTlXFQXZ— Telugu Cinema Fox???? (@telugucinemafox) October 13, 2026