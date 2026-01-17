Sara Arjun: విజయ్ దేవరకొండ నా ఫేవరేట్ హీరో - సారా అర్జున్
ధురందర్ సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించి నేషనల్ ఫేమ్ సంపాదించుకుంది సారా అర్జున్. ఈ యంగ్ హీరోయిన్ తన ఫేవరేట్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ అని చెప్పింది. సారా అర్జున్ ప్రస్తుతం తెలుగులో యుఫోరియా అనే మూవీలో నటిస్తోంది. దర్శకుడు గుణశేఖర్ రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 6న రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
ఈరోజు ఈ చిత్ర ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరగగా..ఆ ఈవెంట్ లో పాల్గొన్న హీరోయిన్ సారా అర్జున్ తన ఫేవరేట్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ అని చెప్పింది. రౌడీ ఫ్యాన్స్ లో ఈ క్రేజీ హీరోయిన్ కూడా చేరినట్లయింది.
ఇదిలా వుండగా, ఇప్పటికే విజయ్ దేవరకొండ రెండు సినిమాలలో నటిస్తున్నాడు. దాల్ రాజు నిర్మాణంలో రూపొందుతోన్న రౌడీ జనార్దన్ చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. రవి కిరణ్ కోలా దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. కీర్తి సురేష్ కథానాయికగా నటిస్తోంది. త్వరలో దీని గురించి అప్ డేట్ రాబోతోంది. కాగా, మరో సినిమా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. బహుశా అందులో నాయికగా సారాకు ఛాన్స్ దక్కుతుందేమో చూడాలి.