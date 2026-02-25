PM Modi: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక వివాహం అందమైన కొత్త అధ్యాయం : ప్రధాని మోదీ
ఉదయపూర్లోని ఐటీసీ హోటల్స్ మెమెంటోస్ లో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా వివాహం ఈనెల 26న అనగా రేపు శుక్రవారంనాడు జరుగుతుంది. తరుణ్ భాస్కర్, సందీప్ రెడ్డి వంగా, ఈషా రెడ్డితో సహా అనేక మంది సినీ ప్రముఖులతో పాటు ఎంపిక చేసిన రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరవుతారు.
ఈ వేడుక రెండు వేర్వేరు సంప్రదాయాల ప్రకారం జరుగుతుందని సోషల్ మీడియాలో వారు పెట్టిన పోస్ట్ లను బట్టి తెలుస్తోంది. విజయ్ దేవరకొండ తల్లిదండ్రులు పంపిన వివాహ ఆహ్వానానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్పందించారు.
తన సందేశంలో, దేవరకొండ మరియు మందన్న కుటుంబాలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు మరియు ఈ వివాహాన్ని జంట జీవితాల్లో "అందమైన కొత్త అధ్యాయం" యొక్క ప్రారంభంగా అభివర్ణించారు మోదీ.
"సాత్ పవిత్ర ఫేరే" స్ఫూర్తిని ప్రస్తావిస్తూ, వివాహంలో జీవితాంతం స్నేహం, సాంగత్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఆయన హైలైట్ చేశారు. ఉమ్మడి కలలు, ప్రేమ, పరస్పర గౌరవం మరియు అవగాహనతో నిండిన భవిష్యత్తు ఈ జంటకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని ఆయన తన ఆశీస్సులను కూడా తెలియజేశారు. కాగా, వీరి వివాహం గురించి మరిన్ని అప్డేట్లు త్వరలో వెలువడే అవకాశం ఉంది.