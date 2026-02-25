బుధవారం, 25 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 25 ఫిబ్రవరి 2026 (11:31 IST)

PM Modi: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక వివాహం అందమైన కొత్త అధ్యాయం : ప్రధాని మోదీ

Modi and Vijay, Rashmika
Modi and Vijay, Rashmika
ఉదయపూర్‌లోని ఐటీసీ హోటల్స్ మెమెంటోస్‌ లో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా వివాహం ఈనెల 26న అనగా రేపు శుక్రవారంనాడు  జరుగుతుంది. తరుణ్ భాస్కర్, సందీప్ రెడ్డి వంగా, ఈషా రెడ్డితో సహా అనేక మంది సినీ ప్రముఖులతో పాటు ఎంపిక చేసిన రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరవుతారు.
 
ఈ వేడుక రెండు వేర్వేరు సంప్రదాయాల ప్రకారం జరుగుతుందని సోషల్ మీడియాలో వారు పెట్టిన పోస్ట్ లను బట్టి తెలుస్తోంది. విజయ్ దేవరకొండ తల్లిదండ్రులు పంపిన వివాహ ఆహ్వానానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్పందించారు.
 
తన సందేశంలో, దేవరకొండ మరియు మందన్న కుటుంబాలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు మరియు ఈ వివాహాన్ని జంట జీవితాల్లో "అందమైన కొత్త అధ్యాయం" యొక్క ప్రారంభంగా అభివర్ణించారు మోదీ.
 
"సాత్ పవిత్ర ఫేరే" స్ఫూర్తిని ప్రస్తావిస్తూ, వివాహంలో జీవితాంతం స్నేహం,  సాంగత్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఆయన హైలైట్ చేశారు. ఉమ్మడి కలలు, ప్రేమ, పరస్పర గౌరవం మరియు అవగాహనతో నిండిన భవిష్యత్తు ఈ జంటకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని ఆయన తన ఆశీస్సులను కూడా తెలియజేశారు. కాగా, వీరి వివాహం గురించి మరిన్ని అప్‌డేట్‌లు త్వరలో వెలువడే అవకాశం ఉంది.

భారత్-పాక్ యుద్ధాన్ని నేను అడ్డుకోకపోతే పాకిస్తాన్ ప్రధాని చనిపోయేవారు: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

భారత్-పాక్ యుద్ధాన్ని నేను అడ్డుకోకపోతే పాకిస్తాన్ ప్రధాని చనిపోయేవారు: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలుఅమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. భారత్-పాకిస్తాన్ యుద్ధ సమయంలో తను జోక్యం చేసుకోకపోయినట్లయితే ఆ దేశంలో 35 మిలియన్ల మంది పౌరులతో సహా పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి చనిపోయేవారని షాకింగ్ కామెంట్ చేసారు. భారత్-పాకిస్తాన్ పూర్తిస్థాయి యుద్ధంలోకి దిగకుండా ఆపాననీ, తను అడ్డుకోకుంటే ఆ రెండు దేశాలు అణుయుద్ధాన్ని చేసుకునేవంటూ చెప్పుకొచ్చారు. బుధవారం నాడు స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ... నా మొదటి 10 నెలల కాలంలో 8 యుద్ధాలను ఆపేసాను. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఎలాగైనా ఆపాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాను.

యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్య.. ఇంట్లో ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకుని..

యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్య.. ఇంట్లో ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకుని..హైదరాబాద్ యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది. మణికొండలోని చిత్రపురి కాలనీలో ఉన్న తన మేనమామ ఇంట్లో ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకుని ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ ఆత్మహత్యకు ప్రేమలో విఫలం కావడమే కారణమని తెలుస్తోంది.

భార్య, ముగ్గురు కుమార్తెలను గొంతుకోసి హత్య చేసేసిన భర్త.. ఎందుకో?

భార్య, ముగ్గురు కుమార్తెలను గొంతుకోసి హత్య చేసేసిన భర్త.. ఎందుకో?ఢిల్లీలో భార్య, ముగ్గురు కుమార్తెలను ఓ వ్యక్తి హతమార్చాడు. ఉత్తర ఢిల్లీలోని ఔటర్ నార్త్ ఢిల్లీలోని చందన్ పార్క్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. భార్యతో పాటు ముగ్గురు కుమార్తెలను గొంతుకోసి నిందితుడు హత్య చేసి వుంటాడని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంగళవారం మూడు, నాలుగు, ఐదు సంవత్సరాల వయస్సు గల ముగ్గురు మైనర్ బాలికలు, 27 సంవత్సరాల వయస్సు గల ఒక మహిళ హత్యకు గురైనట్లు సమాచారం అందింది.

మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్లపై జ్యోతిష్కుడి అత్యాచారం.. 200 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష

మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్లపై జ్యోతిష్కుడి అత్యాచారం.. 200 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్షఅక్కాచెల్లెళ్లపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన కేసులో నిందితుడికి తగిన శిక్ష పడింది. నిందితుడికి ఏకంగా 200 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధిస్తూ తమిళనాడులోని శివగంగ పోక్సో ప్రత్యేక కోర్టు సోమవారం తీర్పు ఇచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. శివగంగైకు చెందిన 52 ఏళ్ల రామకృష్ణన్ జ్యోతిష్కుడు. 2021లో తన ఇద్దరు కుమార్తెలు అప్పటికి మైనర్లు. చదువుల్లో వెనుకబడ్డారని, వారికి పూజలు చేయించాలని వారి తల్లి రామకృష్ణన్‌ను ఆశ్రయించింది. ఇదే అదునుగా భావించిన నిందితుడు, పూజల పేరుతో బాలికలను తన ఇంటికి పిలిపించాడు.

పవన్ కల్యాణ్‌ను కలిసిన పరిటాల సునీత.. ఎందుకో తెలుసా?

పవన్ కల్యాణ్‌ను కలిసిన పరిటాల సునీత.. ఎందుకో తెలుసా?ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌ను రాప్తాడు ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీత కలిశారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్‌ను కలిసి తన నియోజకవర్గంలో తాగునీరు, రోడ్డు మౌలిక సదుపాయాలకు తక్షణ నిధులు కోరుతూ ఒక వినతి పత్రం సమర్పించారు. వేసవి నీటి సంక్షోభాన్ని ఎత్తిచూపుతూ, దశాబ్దాల నాటి సత్యసాయి నీటి పథకంపై ఆధారపడిన అనంతపురం గ్రామీణ, ఆత్మకూరు మండలాల పరిధిలోని 52 గ్రామాలకు రూ.50 కోట్లు ఇవ్వాలని సునీత కోరారు

Watch More Videos

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?ఈ కాలంలో సీజనల్ వ్యాధులలో జలుబు, దగ్గు వెంటనే పట్టుకుంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా శరీరానికి బలాన్నిచ్చి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సూప్‌లను గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనతను నివారించడంలో ఈ సూప్‌లు సహాయపడతాయి. క్యారెట్ కొత్తిమీర సూప్ - క్యారెట్లు విటమిన్ ఎ యొక్క మంచి మూలం, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొత్తిమీర దీనికి తాజా రుచిని ఇస్తుంది. పప్పు కూరగాయల సూప్ - పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కూరగాయలతో కలిపిన ఈ సూప్ రోజంతా మీకు శక్తిని ఇస్తుంది.

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఎండుద్రాక్ష లేదా కిస్ మిస్. ఇవి తింటుంటే రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. ఎండుద్రాక్షలోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది, ఇది మీ గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఎండుద్రాక్ష తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మహిళలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మలబద్ధకం, జీర్ణ సమస్యలకు కూడా ఒక ఔషధం. ఎండుద్రాక్ష ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షించడం ద్వారా క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నిరోధిస్తుంది. ఎండుద్రాక్షలో విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్, ఎ-కెరోటినాయిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి కండరాలు బలహీనపడకుండా కాపాడతాయి.

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఔషధ గుణాలను కలిగి వున్న బొప్పాయిలో ఆపిల్, జామ, అరటి, అనాస లాంటి పండ్లలో కంటే కెరోటిన్ అనే పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. అంతేగాకుండా, మానవ శరీరానికి కావలసిన ఎన్నో పోషకత్వాలూ దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాగా పండిన బొప్పాయిలో కెరోటిన్ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తుంది కాబట్టే, వైద్యులు దీనిని ఆరోగ్య ఫలాల జాబితాలోకి చేర్చారు. బొప్పాయి తింటుంటే జీర్ణవ్యవస్థకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. చక్కెర శాతం తక్కువ ఉండటం వల్ల చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఎంపిక. బొప్పాయి పండు తింటే స్థూలకాయం తగ్గిపోవడమే కాకుండా, షుగర్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. బొప్పాయిలోని లైకోపీన్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించగలదని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?ఆయుర్వేదంలో పసుపు, ఉసిరికి ప్రత్యేక స్థానం వుంటుంది. ఈ రెండింటిలోని ఔషధీయ గుణాలు పుష్కలం కనుక వీటిని కలిపి తయారు చేసిన రసం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పలు అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం కాలేయం, లిపిడ్ జీవక్రియ పనితీరుకు మేలు చేస్తుంది. రక్త ప్రసరణ, మంచి చర్మ సౌందర్యాన్ని, హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది. ఎర్ర రక్త కణాల ఏర్పాటుకి, శరీరంలో ఆక్సిజన్ బదిలీని ప్రోత్సహిస్తుంది ఇందులోని మాంగనీస్, ఎముకలు, కీళ్ళు, బంధన కణజాలాల మంచి స్థితిని నిర్వహిస్తుంది.

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com